РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7386 посетителей онлайн
Новости Трамп встретится с Синь Цзиньпином в Китае Сближение США с РФ и Китаем
394 4

В отношениях с Китаем нужно избегать дополнительной напряженности. Важен диалог, - Рубио

Делегации США и Китая встречаются в Женеве

Фундаментальные проблемы между Западом и Китаем будут оставаться и в дальнейшем. Важно поддерживать сотрудничество с Пекином, чтобы предотвратить обострение напряженности.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя информацию о подготовке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Диалог с Пекином как инструмент предотвращения конфликтов

По его словам, две крупнейшие экономики мира - США и Китай - должны сохранять контакты и "было бы геополитической безответственностью не пребывать в диалоге с Китаем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует полететь в Китай на встречу с Си Цзиньпином

Рубио отметил, что интересы Вашингтона и Пекина часто не совпадают, а потому нужно пытаться управлять этими разногласиями, "избегая экономических и других конфликтов".

По его убеждению, существуют долгосрочные вызовы, которые придется решать в отношениях между Западом и США.

Фундаментальные проблемы между США, Китаем и Западом остаются

"Но я считаю, что мы должны пытаться управлять этими вопросами как можно лучше, чтобы избегать, если это возможно, ненужной напряженности. В то же время никто не питает иллюзий: между нашими странами, а также между Западом и Китаем, существуют фундаментальные вызовы, которые будут сохраняться в обозримом будущем по разным причинам. И в некоторых из этих вопросов мы надеемся сотрудничать вместе с европейскими странами", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте также: США обвинили Китай в тайных испытаниях ядерного оружия в 2020 году

Автор: 

Китай (3337) США (29240) Рубио Марко (367)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім доводиться повзати на карачках перед комуняками. Взагалі білим доводиться зображати дружбу з усіма різнокольоровими, щоб зовсім дурнями не виглядати.
показать весь комментарий
14.02.2026 12:52 Ответить
Китайці грають не за правилами, тому всі дипломатичні "танці" призведуть тільки до посилення їх позицій на міжнародній арені 🤔
показать весь комментарий
14.02.2026 12:58 Ответить
У відносинах із Китаєм потрібно уникати додаткової напруги. Важливий діалог, - Рубіо (ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ"МИ .АМЕРИКАНЦІ СТАЄМО В ПОЗУ "ЗЮ" ПЕРЕД ЖОВТОЛИЦИМИ АЗІЙСЬКИМИ ПСАМИ З КИТАЮ"
показать весь комментарий
14.02.2026 13:09 Ответить
Раніше уникали ескаляції, тепер уже й напруги.
показать весь комментарий
14.02.2026 13:16 Ответить
 
 