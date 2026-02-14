В отношениях с Китаем нужно избегать дополнительной напряженности. Важен диалог, - Рубио

Фундаментальные проблемы между Западом и Китаем будут оставаться и в дальнейшем. Важно поддерживать сотрудничество с Пекином, чтобы предотвратить обострение напряженности.

Об этом во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя информацию о подготовке саммита с участием президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Диалог с Пекином как инструмент предотвращения конфликтов

По его словам, две крупнейшие экономики мира - США и Китай - должны сохранять контакты и "было бы геополитической безответственностью не пребывать в диалоге с Китаем".

Рубио отметил, что интересы Вашингтона и Пекина часто не совпадают, а потому нужно пытаться управлять этими разногласиями, "избегая экономических и других конфликтов".

По его убеждению, существуют долгосрочные вызовы, которые придется решать в отношениях между Западом и США.

Фундаментальные проблемы между США, Китаем и Западом остаются

"Но я считаю, что мы должны пытаться управлять этими вопросами как можно лучше, чтобы избегать, если это возможно, ненужной напряженности. В то же время никто не питает иллюзий: между нашими странами, а также между Западом и Китаем, существуют фундаментальные вызовы, которые будут сохраняться в обозримом будущем по разным причинам. И в некоторых из этих вопросов мы надеемся сотрудничать вместе с европейскими странами", - подчеркнул госсекретарь США.

