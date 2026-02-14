У відносинах із Китаєм потрібно уникати додаткової напруги. Важливий діалог, - Рубіо
Фундаментальні проблеми між Заходом і Китаєм залишатимуться й надалі. Важливо підтримувати співпрацю з Пекіном, щоб запобігти загостренню напруженості.
Про це під час Мюнхенської безпекової конференції заявив держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи інформацію про підготовку саміту за участю президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Діалог із Пекіном як інструмент запобігання конфліктам
За його словами, дві найбільші економіки світу - США і Китай - повинні зберігати контакти і "було б геополітичною безвідповідальністю не перебувати в діалозі з Китаєм".
Рубіо зауважив, що інтереси Вашингтона і Пекіна часто не збігаються, а тому треба намагатися управляти цими розбіжностями, "уникаючи економічних та інших конфліктів".
На його переконання, існують довгострокові виклики, які доведеться вирішувати у відносинах між Заходом і США.
Фундаментальні проблеми між США, Китаєм та Заходом залишаються
"Але я вважаю, що ми повинні намагатися управляти цими питаннями якнайкраще, щоб уникати, якщо це можливо, непотрібної напруги. Водночас ніхто не має ілюзій: між нашими країнами, а також між Заходом і Китаєм, існують фундаментальні виклики, які зберігатимуться в осяжному майбутньому з різних причин. І в деяких із цих питань ми сподіваємося співпрацювати разом з європейськими країнами",- наголосив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль