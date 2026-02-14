У відносинах із Китаєм потрібно уникати додаткової напруги. Важливий діалог, - Рубіо

Делегації США та Китаю зустрічаються в Женеві

Фундаментальні проблеми між Заходом і Китаєм залишатимуться й надалі. Важливо підтримувати співпрацю з Пекіном, щоб запобігти загостренню напруженості.

Про це під час Мюнхенської безпекової конференції заявив держсекретар США Марко Рубіо, коментуючи інформацію про підготовку саміту за участю президента США Дональда Трампа і глави КНР Сі Цзіньпіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Діалог із Пекіном як інструмент запобігання конфліктам

За його словами, дві найбільші економіки світу - США і Китай - повинні зберігати контакти і "було б геополітичною безвідповідальністю не перебувати в діалозі з Китаєм".

Рубіо зауважив, що інтереси Вашингтона і Пекіна часто не збігаються, а тому треба намагатися управляти цими розбіжностями, "уникаючи економічних та інших конфліктів".

На його переконання, існують довгострокові виклики, які доведеться вирішувати у відносинах між Заходом і США.

Фундаментальні проблеми між США, Китаєм та Заходом залишаються

"Але я вважаю, що ми повинні намагатися управляти цими питаннями якнайкраще, щоб уникати, якщо це можливо, непотрібної напруги. Водночас ніхто не має ілюзій: між нашими країнами, а також між Заходом і Китаєм, існують фундаментальні виклики, які зберігатимуться в осяжному майбутньому з різних причин. І в деяких із цих питань ми сподіваємося співпрацювати разом з європейськими країнами",- наголосив держсекретар США.

Всім доводиться повзати на карачках перед комуняками. Взагалі білим доводиться зображати дружбу з усіма різнокольоровими, щоб зовсім дурнями не виглядати.
14.02.2026 12:52 Відповісти
Китайці грають не за правилами, тому всі дипломатичні "танці" призведуть тільки до посилення їх позицій на міжнародній арені 🤔
14.02.2026 12:58 Відповісти
У відносинах із Китаєм потрібно уникати додаткової напруги. Важливий діалог, - Рубіо (ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ"МИ .АМЕРИКАНЦІ СТАЄМО В ПОЗУ "ЗЮ" ПЕРЕД ЖОВТОЛИЦИМИ АЗІЙСЬКИМИ ПСАМИ З КИТАЮ"
14.02.2026 13:09 Відповісти
Раніше уникали ескаляції, тепер уже й напруги.
14.02.2026 13:16 Відповісти
 
 