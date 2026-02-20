1 610 13

Китай експортує дрони в Росію через Таїланд, - Bloomberg

Китай

Експорт безпілотників із Таїланду в Росію значно зріс після початку повномасштабної війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала дронів на 125 млн доларів, що становить 88% від усього експорту БПЛА Таїланду і у вісім разів більше, ніж у 2024 році.

При цьому Китай поставив Таїланду дронів на 186 млн доларів, майже весь експорт дронів у цю країну. 2022 року Таїланд експортував дронів на понад 1 млн доларів, але жоден із них не потрапив до Росії.

Підозрілі компанії та реекспорт

У розслідуванні фігурують компанії Skyhub Technologies та China Thai (згодом перейменована на Lanto Global Logistics).

Skyhub Technologies, зареєстрована як компанія з прокату автомобілів, імпортувала дронів на 25 млн доларів, зокрема від китайського виробника Autel Robotics. Російська компанія Aero HIT зверталася до Міноборони РФ для локалізації виробництва EVO Max 4T, який ефективний у бойових умовах.

Autel заперечує будь-яку співпрацю та стверджує, що її дрони призначені для цивільного використання і мають систему геозонування, що блокує польоти у зоні війни.

China Thai імпортувала дронів із Китаю на 144 тисячі доларів за перші 11 місяців 2025 року. У жовтні 2025 року Великобританія ввела проти неї санкції за постачання технологій російській армії. Річний дохід компанії зріс із 450 тис. доларів у 2020-2022 роках до 813 тис. у 2024 році.

Китай та деталі подвійного призначення

Держдепартамент США відмовився коментувати поставки дронів через Таїланд, але зазначив, що Китай підтримує військові зусилля Росії, постачаючи близько 80% деталей подвійного призначення, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових цілей.

Топ коментарі
+4
Ніхто і не сумнівався що косоокі виплядки допомагають кацапським уйопкам. Не дарма ***** на коліна повзає перед господарем тайги.
20.02.2026 15:15 Відповісти
+3
Почаще стоит заглядывать "в глаза" Китаю. Арахамии и К это понравится.
20.02.2026 15:20 Відповісти
+2
Ну китайці типу "миротворці" тож працюють по кацапській схемі "нас_там_нєт" і поставляють кацапам все що їм треба от такими "коридорами" 🤔
20.02.2026 15:40 Відповісти
Китай поставляет как хочет. Слабоумные журналюги опять придумали тупорылую историю. Бараны по всему миру жрут это говно тоннами.
20.02.2026 15:19 Відповісти
опудало проросійське, звали на болота
20.02.2026 15:49 Відповісти
Відправте негайно до Таїланду Колю катлєту, у нього там давно налагоджені зв'язки з місцевими транс.., кхм... українцями!
20.02.2026 15:27 Відповісти
а ніхто в не сумнівається ,шо червонодупий китай , воює своєю зброєю проти України ,руснявими руками ...
20.02.2026 15:31 Відповісти
Через Антарктиду буде ще ближче, чому не розглянули такий маршрут?
Що, між кацапетівкою та китаєм вже зник спільний кордон?
Чи може китайці соромляться напряму торгувати з андрофагами?
20.02.2026 15:34 Відповісти
1. Китайці торгують по всьому світу. На мордор приходять лічені проценти. Які навіть не перекривають гроші що Китай повинен за газ і нафту.
2. Китай критично залежить від західних технологій. Виробництво електроніки покриває від 7,5 до 15 відсотків власних потреб. Взагалі. У галузі швидкісної ******** електроніки і високочастотної на приблизно 0 відсотків.
1+2=3
3. Китайські фірми дуже бояться вторинних санкцій.
20.02.2026 15:52 Відповісти
Але при цьому продовжують відкрито красти технології по всьому світу і штампувати підробки всіх відомих брендів. От же ж боягузи
20.02.2026 15:58 Відповісти
Це різні китайці. Ти ж усіх українців по міндічу не судиш?
20.02.2026 17:49 Відповісти
"Великобританія ввела проти неї санкції за постачання технологій російській армії."
Таїланд грає з вогнем, може і нарватися. Індія не дасть збрехати)
20.02.2026 15:35 Відповісти
Тобто Таїланд, як і десятки інших країн (Грузія, Казахстан...) якби їх виробництво покривало потреби парашки в покупках дронів, то вся їх промисловість б працювала на рашку, а так закупки проводяться в Китаї через відсутність відповідної промисловості
20.02.2026 15:37 Відповісти
 
 