Китай експортує дрони в Росію через Таїланд, - Bloomberg
Експорт безпілотників із Таїланду в Росію значно зріс після початку повномасштабної війни проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
За 11 місяців 2025 року Росія імпортувала дронів на 125 млн доларів, що становить 88% від усього експорту БПЛА Таїланду і у вісім разів більше, ніж у 2024 році.
При цьому Китай поставив Таїланду дронів на 186 млн доларів, майже весь експорт дронів у цю країну. 2022 року Таїланд експортував дронів на понад 1 млн доларів, але жоден із них не потрапив до Росії.
Підозрілі компанії та реекспорт
У розслідуванні фігурують компанії Skyhub Technologies та China Thai (згодом перейменована на Lanto Global Logistics).
Skyhub Technologies, зареєстрована як компанія з прокату автомобілів, імпортувала дронів на 25 млн доларів, зокрема від китайського виробника Autel Robotics. Російська компанія Aero HIT зверталася до Міноборони РФ для локалізації виробництва EVO Max 4T, який ефективний у бойових умовах.
Autel заперечує будь-яку співпрацю та стверджує, що її дрони призначені для цивільного використання і мають систему геозонування, що блокує польоти у зоні війни.
China Thai імпортувала дронів із Китаю на 144 тисячі доларів за перші 11 місяців 2025 року. У жовтні 2025 року Великобританія ввела проти неї санкції за постачання технологій російській армії. Річний дохід компанії зріс із 450 тис. доларів у 2020-2022 роках до 813 тис. у 2024 році.
Китай та деталі подвійного призначення
Держдепартамент США відмовився коментувати поставки дронів через Таїланд, але зазначив, що Китай підтримує військові зусилля Росії, постачаючи близько 80% деталей подвійного призначення, які можуть використовуватися як для цивільних, так і для військових цілей.
Що, між кацапетівкою та китаєм вже зник спільний кордон?
Чи може китайці соромляться напряму торгувати з андрофагами?
2. Китай критично залежить від західних технологій. Виробництво електроніки покриває від 7,5 до 15 відсотків власних потреб. Взагалі. У галузі швидкісної ******** електроніки і високочастотної на приблизно 0 відсотків.
3. Китайські фірми дуже бояться вторинних санкцій.
Таїланд грає з вогнем, може і нарватися. Індія не дасть збрехати)