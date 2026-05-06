Китай про запропоноване Україною припинення вогню 6 травня: Закликаємо врегулювати "кризу"

У Китаї закликали Росію та Україну врегулювати війну "шляхом діалогу та переговорів".

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція Китаю

"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав він, у відповідь на прохання Укрінформу прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню з 6 травня.

"Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання "кризи" шляхом діалогу та переговорів", - додав речник МЗС.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

