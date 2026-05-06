4 969 26

Китай про запропоноване Україною припинення вогню 6 травня: Закликаємо врегулювати "кризу"

Китай прокоментував режим тиші 6 травня, запропонований Україною

У Китаї закликали Росію та Україну врегулювати війну "шляхом діалогу та переговорів".

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Позиція Китаю

"У питанні "української кризи" позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - сказав він, у відповідь на прохання Укрінформу прокоментувати нову пропозицію України про припинення вогню з 6 травня.

"Китай закликає всі сторони конфлікту докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання "кризи" шляхом діалогу та переговорів", - додав речник МЗС.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Топ коментарі
+27
В сраку рису тобі 🤬🤬🤬🤬
06.05.2026 12:50 Відповісти
+21
***** заклич. То не ми по Дніпру і Запоріжжю вчора насипали.
06.05.2026 12:54 Відповісти
+19
китай, від щірого серця бажаю вам згинути на віка вічні ,як тоталітарної держави !!! Амінь !!!...
06.05.2026 12:55 Відповісти
+💯 👍🏿!

будемо бити по красной, а потім по тянь-янь- мину

"вы ещьо за Тайвань ответите !"
06.05.2026 15:45 Відповісти
Знову з пустого в порожнє!
06.05.2026 12:51 Відповісти
вже кацапи ***** врегулювали
06.05.2026 12:55 Відповісти
кризу ми врегулюєм після війни.
06.05.2026 12:56 Відповісти
це не криза, а війна яка триває 13-тий рік !!! угомоніть свого васала Ху*ло !!!
до речі, Дрони ЗСУ мають відвідати так званий "парад" так званого "победобесія" в центрі дерьовні Кучка (Кучково, Кучкіно) що на болотах Гнилої Води !!!
06.05.2026 12:56 Відповісти
Спільнота готуйтеся, там Зеленський вже промукав щодо перемир'я. Думаю Цензор скоро викладе. Невеликий спойлер - потужний здувся 🤬
06.05.2026 12:57 Відповісти
Закликаю китай - Йдіть нах*й!!!!
06.05.2026 13:00 Відповісти
Пора вже визнати нездатність Китаю щось там вирішувати. Навіть з питанням Ормузу, через який вони отримують значну кількість нафти Китай знатно обісрався. За китайською багатозначної маскою ховається банальна імпотентність.
06.05.2026 13:01 Відповісти
"Китайские гегемонисты" призывают). В жопу лицемерный экзорцизм.
06.05.2026 13:04 Відповісти
Опудало китайське🤮, то у вас криза, замість мізків....В Україні Війна, яку розв'язала терористична росія)
06.05.2026 13:12 Відповісти
З китайського благословіння.
06.05.2026 13:33 Відповісти
Перестаньте постачати росії компоненти до зброї і ,,криза,, почне вщухати.
06.05.2026 13:12 Відповісти
ПДР кризисні..в червоних труселях і з таким партквитком нам поради дають..скажем китайосам- ідитте -ка ви на ...уйськін.... тобто - бажаємо вам 9 травня потрапити на концерт Кабзона з х..йлом..
06.05.2026 13:15 Відповісти
06.05.2026 13:22 Відповісти
Друга світова криза, теж добре звучить.
06.05.2026 13:33 Відповісти
"Українська криза", а не агресія Кремля? Тобто Китай не визнає Україну як суверенну державу?
06.05.2026 13:34 Відповісти
Жовтопикі косоокі ліцеміри, немає ніякої кризи - є вторгнення ядерної держави в нейтральну державу
06.05.2026 13:55 Відповісти
жуй сраку!
06.05.2026 14:17 Відповісти
це не криза, а війна яка триває 13-тий рік !!! угомоніть свого васала Ху*ло !!!
до речі, Дрони ЗСУ мають відвідати так званий "парад" так званого "победобесія" в центрі дерьовні Кучка (Кучково, Кучкіно) що на болотах Гнилої Води !!!
06.05.2026 14:27 Відповісти
Косоокі йдуть на хер.
06.05.2026 14:31 Відповісти
Шахед в небі - дир-дир-дир
А китайці - все за мир
06.05.2026 14:34 Відповісти
***** взагалі кожен раз говорити одне й те саме?
06.05.2026 15:05 Відповісти
повбивав би всіх китайозів з касапами впридачу
06.05.2026 15:08 Відповісти
 
 