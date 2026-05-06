РФ нанесет удар по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина сорвет парад 9 мая, — МИД России

В России накануне 9 мая вновь пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что говорят?

Она заявила, что МИД России направил дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в "священный для всех россиян праздник" — день Победы в "Великой Отечественной войне".

"МИД России настоятельно призывает… обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неизбежностью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву. Если Киев реализует преступные планы в дни празднования Победы, удар будет нанесен, в частности, по центрам принятия решений", — говорит Захарова.

В МИД России утверждают, что предупреждение следует воспринимать "серьезно", и обвинили западные страны в поддержке Украины.

"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию",- добавила Захарова.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

МІД РФ москва россия угрозы Захарова Мария
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Уважаємі падпіщікі.
Скажіть - но пожалуста, чи була атака на мацкву 30 липня 2025 року ? Якщо 31 липня 2025 була одна з масованіших атак на Київ.

Чи летіли наші ракети чи безпілотники на мацкву 28 грудня 2023 року ? Якщо 29 грудня цього ж року була одна з наймасованіших атак на Київ.

Ми можемо продовжувати цей список довго й нудно, щоб пояснити : причинно - наслідкового звʼязку, «помсти», «атвєткі» НЕ ІСНУЄ.

Існує РОСІЙСЬКА ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ проти УКРАЇНИ. Крапка.

Єдина причина, через яку на нас летять ракети, бомби, безпілотники - це русняві підари - окупанти на чолі з ****** з імперіалістичними амбіціями.

Україна проводить оборонну війну.

На нас полетять російські ракети та шахеди незалежно від того, чи вʼєбемо ми по їхньому параду пабєдобєсія.

Тому, так, ми «за» те, щоб їх там разʼєбало.
Дайте їй мішок червоних олівців.
Дайте їй мішок червоних олівців.
Ахахахах!!!
21:00 концерт кобзона...

.
Ми не виступаємо з позиції агресії, ми виступаємо з позиції неминучої відповіді на агресію", Джерело: https://censor.net/ua/n4001864
хуцпа як метод, за яким було створено ссzp
А до цього що заважало?
Невже совість? Та, звідки вона там?
А що і коли їм заважало?
Болотяні утирки й так 10 будуть лупити по нас всім, що є..то я теж за святкой салют по красной площаді))) і не тільки, бажано - цілодобово)))
і ви знаєте , а ми і не будемо вам росказувати про свої бажання ...бо ви всеодно б'єте, коли Банкова у відрядженні ....
Боже, яка жалюгідна безпорадність... П'ятий рік бездарної і безглуздої аійни. русня принизливо благає, щоб їй не заважали відсвяткувати пабєдобєсіє. Ще й до міжнародної спільноти бігає з листами-попередженнями.
а саме прікольне що Україна 5 й рік виконує ці "благання" . сопаденіє?
піди підмийся бо ********** смердиш !
Отже,треба вас там вимкнути,тоді вже не буде кому відповідати))
Це червоні лінії?
..штрихпунктирні))
І коричневі.
не промахніться ..у нас Центр Прийняття Рішень в квартирі на Грушевського ))
« вторая армія миру» СКУЛИТЬ

так це треба на весь світ зараз показувати
Огидна хазарська свиня 🔪🐷
Кацапи злетіли з котушок
українські дитсадки та школи, як і цивільні українці, давно вже знайомі з людожерськими ударами по "центрах прийняття рішень"., нові кремлівські коричневі та жовті лінії - то ваша кацапська проблема..
колись давно, років тисяч 15-20 тому, люди знали, що навколо шастають лихі тварини. І якби тоді якийсь вождь племені сказав, шо не бздіть, а смажте шашлики, то його першого плем'я відправило б на ті шашлики.
"років тисяч 15-20 тому" - це ті самі "іспокон вЄков, как стоІт тисячєлєтній кацапскій рейх"?...
не наганяйте вітру у сраку... - це контрпродуктивно...
хіба що це наказ "таварісча майора про паслєдній бой, а он трудний самий"?..
мужичьок прокацаплений, де ти в мене в коменті побачив "іспокон вЄков " ?

15-20 тисяч років - це межа між палеолітом і мезолітом, коли розтанули льодовики.

чи ти слово "іспокон" вжив до австралопітеків ?
кстаті, дурбецало неосвічене, віки стали рахувати лише з середини 15 століття
Москва заради параду побєдобєсія відтягла до себе ППО, чим оголила спокусливі обєкти. Марширантів ми і так повбиваємо пізніше. А зараз склади, НПЗ та ВПК. І всі задоволені - ***** прийме парад, кацапи приймуть піздюлєй, а ми тихо і спокійно, на вибір!, вразимо важливі обєкти.
Блін, а можна і спокусливі об'єкти і красную площадь?🥴🇺🇦
Ніз-зя! На красній площі, крім мавзолєю з мумією пасивного підараса Бланка, немає ні-чо-го. Мумія нам і на фіг не потрібна - на перебіг бойових дій на фронті аж ніяк не впливає. Більш того, сам мавзолєй з мумією підараса це ганьба. Хай стоїть і нехай кацапи моляться на підора, чий труп при будівництві затопила каналізація. На що тодішній патріар скзав "по мощам і єлєй"...
Так парад калік буде🐿

І це ж так епічно буде..вдарити по скрєпному місцю..

Крім того, в мене заставка палаючого кремля на телефоні стоїть з 22 року! Дарма?😭
Для кацапського рекрута "на міру і смєрть красна". А здохнути на красній площі це взагалі джек-пот "прямо в рай" - мєчта. Ніт! нехай ще посидять в норах, напьються сечі влітку, поголодують на передку (очистяться) і оише після цих "маленьких радостей" здохнуть в штурмах і розлетяться на клапитики від влучаня наших дронів... А москва згорить. Самі спалять під час чергового голодного бунту. Це ж традиція - палити москву і грабувати жиробасів. Ну от нащо нам виконувати за них та ще й за наші гроші?
То їм бухла й коксу підкинути треба..як ленін зробив - підкинувши матросні..
красная площадь не цікаво. Найкращій салют на дєвятамая для масквічєй може забезпечити пару гарних влучань у МНПЗ, ну і щоб два рази не вставать - там ще на протилежному боці вулиці ПС "Чагіно" на 2000 МВА.
Так одне іншому не заважає!! Я взагалі бажаю, щоб палала вся масКВА, вся сросія..тваринок шкода правда, але..
та хай собі там марширують під захистом стягнутого з усюд ППО та натягнутих над площею сіток. У них он ще нетронуті порохові заводи у Пермі та Казані, які займають площу у сотні гектарів . Площа одних тільки восьми сараїв в алабузькому "Політєху" досягла двадцяти гектарів. Це не один жалюгідний корпус ВНІІР "Прогрес", у який важко влучити.
Тааак...салюти з порохових буде там знатний)))
Правління Зеленського в Україні - це те найкраще, що має путін.
Так куди ж, по якому "центру прийняття рішень" у Києві, будуть бити? Невже по тюрьмі, де "сидить?" коломойський?
Готуйтесь до параду, не відволікайтесь, курви!
Дайте нам відсвяткувати день перемоги а то знову вдаримо! Якийсь кринж і сюрреалізм, а ні, це реальність.
І кринж святкування якісь там перемоги СРСР під час коли триває війна і рахунок пішов на мільйони. Можна ще святкувати і інші перемоги. Над Наполеоном, над Казаню і Новгородом, Карфагеном та битві за Вінтерфелл та битві при Чорноводній, та битви за Ендор і Скаріф, та битві при Набу.
ці суки якби могли то вже б зробили подібне
На Банковій - «центр виконання рішень», «центр прийняття рішень» - в Кремлі. Можете бити, ми не проти.
Да нуу? І кого вони цим вже 4 роки лякають коли кожен день це роблять і кожен день верещать що їхня ціль знищити і захопити не тільки Київ а і всю Україну. Тоді яка різниця коли московські людоїди вдарять 9 чи 10 травня? Всі ракети які рашисти накопичують все одно рано чи пізно вони використають по Україні. Да і хто сказав що центр прийняття рішень в Київі? Чи хто сказав що українці будуть більше переживати за удар по Печерську ніж за удар по Харкову чи по Херсону? В Київі хоча б є Петріоти
А те що потрібнонанесту удар по моцкві щоб провчити московських неонацистів це факт. Тому що вони постійно нас і весь світ залякують і привчають до того що коли рашисти кожен день ******** українські міста то це все нормально і життєва ситуація. А от якщо Україна вдарить по моцкві то рашисти будуть жорстоко відповідати. Хоча це на Україну напали і це Україна відповідає на напад і щоденні вбивства українців.
Вони самі спалять і розграбують москву. Вони вже таке робили. Протягом осені-весни з 1917 на 1918 вони вирізали жиробасів Санкт_Петербурга. 1,5 мільйона. Місто смерділо трупом так що керівництво на чолі з Бланком втекло від трупного смороду до москви. Тепер можуть повернутися в Пітер, коли голодні орди з колоній виріжуть москву...
Матросні треба підкинути коксу та бухла, буде як при Бланку..
Нафіга єтот цирк, зеля ніколи не атакував Москву а 9 травня. І зараз він щось прогундосит, но не буде.
"Ну, сделай! Сделай мне больно!" (Верка Сердючка)
значить до запланованої кількості ударних засобв, які будуть спрямовані на маскву треба додати ще пару десятків. А краще пів сотні, щоб їх там усіх накрило ковйором.
не буде зе бомбити москву
вже рзжалував за Мосфільмовську?
Виявляється, це ми--агресори... Забагато уваги цим під@рам ми приділяємо.
да зад собі та рф надірве, а то вони тут не кожний день обстрілюють
а так то з подібних заяв 100% в цих лайножерів все іде за планом
Машка, щоб дійсно подивитися на перемир'я 9 ого травня, особисто з України вилетять безпілотники і будуть його дотримувати в прямому ефірі, нічого особистого..
Військовий злочинець Прутін повинен бути знищений привселюдно щоб всі бачили і не було можливості замінити на нового юніта. Таким чином є шанс на закінчити геноцидну війну. Це пріоритетна ціль ЗСУ.
" Держите вора!! "--вор кричит.
захерова уособлює собою кацапію - огидна алшкашевня.
Нехай українські дрони пoлітять на російські паради 9 травня та обiллють червоною фарбою росіян, які там марширують.

І кидають листiвки , де написано, що тo є кров українців, яких вони вбивають 😡
******* вона з своїм центром
ЗахЕрова падорва)))
Шо, опять?!
Каждый день, по несколько раз!!!🥳🤪🤣🤡
