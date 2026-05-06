РФ нанесет удар по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина сорвет парад 9 мая, — МИД России
В России накануне 9 мая вновь пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.
Об этом заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что говорят?
Она заявила, что МИД России направил дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в "священный для всех россиян праздник" — день Победы в "Великой Отечественной войне".
"МИД России настоятельно призывает… обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неизбежностью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву. Если Киев реализует преступные планы в дни празднования Победы, удар будет нанесен, в частности, по центрам принятия решений", — говорит Захарова.
В МИД России утверждают, что предупреждение следует воспринимать "серьезно", и обвинили западные страны в поддержке Украины.
"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию",- добавила Захарова.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
хуцпа як метод, за яким було створено ссzp
Невже совість? Та, звідки вона там?
Уважаємі падпіщікі.
Скажіть - но пожалуста, чи була атака на мацкву 30 липня 2025 року ? Якщо 31 липня 2025 була одна з масованіших атак на Київ.
Чи летіли наші ракети чи безпілотники на мацкву 28 грудня 2023 року ? Якщо 29 грудня цього ж року була одна з наймасованіших атак на Київ.
Ми можемо продовжувати цей список довго й нудно, щоб пояснити : причинно - наслідкового звʼязку, «помсти», «атвєткі» НЕ ІСНУЄ.
Існує РОСІЙСЬКА ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ проти УКРАЇНИ. Крапка.
Єдина причина, через яку на нас летять ракети, бомби, безпілотники - це русняві підари - окупанти на чолі з ****** з імперіалістичними амбіціями.
Україна проводить оборонну війну.
На нас полетять російські ракети та шахеди незалежно від того, чи вʼєбемо ми по їхньому параду пабєдобєсія.
Тому, так, ми «за» те, щоб їх там разʼєбало.
