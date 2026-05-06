РФ нанесет удар по "центрам принятия решений" в Киеве, если Украина сорвет парад 9 мая, — МИД России

В России накануне 9 мая вновь пригрозили нанести удары по "центрам принятия решений" в Украине, если парад в Москве будет сорван. Там призвали Запад эвакуировать своих дипломатов из Киева.

Об этом заявила представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят?

Она заявила, что МИД России направил дипломатическим миссиям и международным организациям ноту с призывом эвакуировать персонал из Киева из-за якобы намерений Украины нанести удар по Москве в "священный для всех россиян праздник" — день Победы в "Великой Отечественной войне".

"МИД России настоятельно призывает… обеспечить заблаговременную эвакуацию персонала дипломатических и других представительств, а также граждан в связи с неизбежностью нанесения Вооруженными силами РФ удара по Киеву. Если Киев реализует преступные планы в дни празднования Победы, удар будет нанесен, в частности, по центрам принятия решений", — говорит Захарова.

В МИД России утверждают, что предупреждение следует воспринимать "серьезно", и обвинили западные страны в поддержке Украины.

"Мы не выступаем с позиции агрессии, мы выступаем с позиции неизбежного ответа на агрессию",- добавила Захарова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин может провоцировать удары по Москве 9 мая, - Rzeczpospolita

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В зависимости от ситуации ночью и завтра: Зеленский предупредил о зеркальных действиях в ответ на атаки РФ