Україна діятиме справедливо - з дня на день. Ми пропонували Росії тишу, - Зеленський

Зеленський прокоментував зрив припинення вогню Росією: буде відповідь

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ не розглядає припинення вогню серйозно, тому Україна діятиме справедливо.

Про це глава держави заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що від початку цієї доби російські війська завдають ударів по Україні в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб.

"Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів.

Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі Укрзалізниці в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь.

"І єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви.

Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії.

Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії", - підсумував глава держави.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Справедливо то як? Вб'є 70 мирних жителів підорстану як русняві свині зробили це в Україні з початку травня? Якщо ні - то про що ти мичиш, ішачина тупорила?
А коли пару днів тому ти хрюкало про дзеркальні дії - ти мало на увазі не військову відповідь? То може українці мають дідів на палках в центрі столиці вигуляти як кацапня?
Я не знаю навіщо все це нестив ефір. Це що хвороба така?
Ще радник міноборони х...ю.несе аби гроші зібрати.
Ну навіщо?
Не навчилися робити справжні справи без галімих анонсів?
Чесно, вже блювати хочеться від розуміна того, чому насправді це все несеться в ефір, і це зовсім не на користь країні.
Таке враження, що ***** розмножився як тарган.
Вже після зимових блекаутів надіяли.
Мабуть у рашистів військовополоненних буде святкова вечеря.
07.05.2026 14:14 Відповісти
Слуга створений хазяїном,а не навпаки: хто і де в світі з ним рахується, для початку хоча би костюм навчився носити.
Щось не так ,з чим незгодний, впненщик?
Вже після зимових блекаутів надіяли.
Потужна відповідь незабариться, язиком🤣
07.05.2026 16:53 Відповісти
Бубочка, справедливо- это когда после 10 погибших людей в Киеве на следующий день 100 дохлых свинособак в мааацкве. А так это называется игрой в одни ворота, причём в наши.
07.05.2026 13:18 Відповісти
Справедливо це весь світ на вуха поставити, і ставити кожен день скликаючі оон, обсє, червоний зрест, пасе, паре, юнісеф, дзвонити в БД, В ЕС, на БС не піарити свою фірму по виготовленю зброї і тільки.А ПОКАЗУВАТИ НАОЧНО ВІДЕО ПРО ЩОДЕННІ ЗЛОЧИ росії ЯКА ВБИВАЄ ЛЮДЕЙ, РУЙНУЄ МІСТА, ПАЛИТЬ ЛІСИ УКРАЇНИ, знищуючі легені планети.
А не оця вся срань нікчемна!!!
07.05.2026 13:25 Відповісти
Як той так зразу - тиша нам тільки сниться - роби кидок на рашку
З дня на день. Короче на 9 кацапи спокійно жертимуть горілку. Ах який хитрий та непердбачуваний Володимир Олександрович 😸😸😸. Ух геній. ГОЛОВА🤣🤣🤣🤣
07.05.2026 13:22 Відповісти
Кварталить, цукбл))
07.05.2026 17:29 Відповісти
Ось читаю коментарі й задаюся питанням: люди не розуміють, що до чого, чи вдають, що не розуміють? Пуйло, через Трампа, попросило "перемир'я" на час параду. Тобто, хай і опосередковано, пуйло втягнуло у цю справу Трампа. І як повинен поводитися і що повинен говорити Зеленський, з урахуванням того, що США надають Україні розвіддані та продають для нас зброю Європі?
07.05.2026 13:47 Відповісти
задаюсь питанням: ви бачили десь офіційне повідомлення про те, що США звернулось до України щодо припинення вогня на 8-9 травня 2026 року?
якщо бачили (бо я не бачив) буду радий посиланню на таке повідомлення.
07.05.2026 13:50 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/peremir-ya-na-9-travnya-pro-shcho-domovilis-tramp-i-putin-reakciya-ukrajini-50604461.html

https://www.dw.com/ru/putin-anonsiroval-gotovnost-k-peremiriu-v-ukraine-na-9-maa/a-76987499

https://24tv.ua/putin-prosit-trampa-shhob-********-ne-strilyala-9-travnya-tse_n3059770

https://www.bbc.com/russian/articles/cx21kw3n6y2o
07.05.2026 14:09 Відповісти
можливо я якось неоднозначно сформулював своє прохання внаслідок чого ви його не зрозуміли або зрозуміли на свій розсуд.

тож озвучу його ще раз:
поділіться будь ласка посиланням на офіційне повідомлення чи то американської чи то української влади в якому йдеться про те, що влада США передала владі України пропозиції путіна щодо припинення вогню в період 8 - 9 травня 2026 року.

оці всі новини в ЗМІ про "хорошу розмову путіна й трампа" ми всі читали, тільки це не є частиною офіційного узгодження позицій сторін.
крім того, якщо ви так пильно стежите за новинами, то ви мабуть читали неодноразові заяви зеленського в яких він казав, що ані росія ані США до України з цього приводу не звертались.
07.05.2026 14:42 Відповісти
1. не документ. але безумовно, якщо ми говоримо про те, що "Пуйло, через Трампа, попросило "перемир'я" на час параду", то мені хотілося б бачити офіційне повідомлення, яке буде свідчити про залучення трампа до цієї історії й про те, що українська влада отримала відповідну інформацію з офіційних джерел, а не просто бачила такі повідомлення у ЗМІ.
ви не можете не погодитись, що це геть різін речі.
2. як тільки ви побачите моє твердження щодо "оманських домовленостей" чи "розмінування Чонгару" одразу вимагайте з мене офіційний документ.
якщо ви й справді вважаєте, що такий документ існує чи мав би існувати.

я, до прикладу, вважаю, що станом на сьогодні, за відсутності жодних офіційних звернень з Білого дому, жодних телефонних дзвінків трампа зеленському (й в першому й в другому випадку на офіційних сайтах були б офіційні повідомлення) щодо строків та умов припинення вогню, стверджувати, що трамп залучений до "перемир'я на час параду" неможна.
таким чином, завдаючи удари по росії 8 - 9 травня Україна не порушує жодних зобов'язань перед трампом.
07.05.2026 15:54 Відповісти
Я ж написав, що Трамп опосередковано "опинився в долі". До речі, Білий дім не став спростовувати повідомлення ЗМІ.
07.05.2026 16:23 Відповісти
Україна діятиме справедливо - з дня на день. Джерело: https://censor.net/ua/n4001947

дуже сподіваюсь це не означає, що якщо після тижня невпинних атак по Україні, 8-9 травня кацапня припине масовано бити по наших містах, то "діючи справедливо" ми забезпечимо два дня тиші на росії.
07.05.2026 13:48 Відповісти
Буде два дня тиши. Для мацкви
07.05.2026 14:16 Відповісти
Більш за все так і буде
07.05.2026 18:49 Відповісти
От тепер Зелі знову випав шанс довести, що в нього все ж таки є яйка, а не ница сциклива душонка.
Втреться, і зімітує потужну незламність звиздіти, а не робити, чи вдарить 9 травня по Мацкві.
07.05.2026 13:49 Відповісти
Можливо краще продовжувати справу з 2019 року в розмінуванні наших мінних полів і відведенню військ з укриттів, щоб не постраждани москальські хлопчики в трусіках?
Для чого ці патріотичні промови? Думає, що ми забулися завдячуючи кому і яким діям ворог проліз до Херсону, Запоріжжя, Харкова, Дніпра і Сум???
07.05.2026 13:52 Відповісти
Найняти ваххабітів для щоденних крокус-холлів талмуд заважає? Такбір ☝️
07.05.2026 13:57 Відповісти
Заткнися,віслюк.
07.05.2026 14:01 Відповісти
мразота циничная
07.05.2026 14:07 Відповісти
БРЕХЛО, МОРОДЕР ,ЗРАДНИК ,ЛАЙНО,а не президент.
07.05.2026 14:25 Відповісти
Треба діяти хитріше - безпілотники послати, але без вибухівки та вибухів.
І свято їм зіпсуємо і ніхто не звинуватить!
07.05.2026 14:26 Відповісти
70 вбитих та 500 поранених українців за декілька днів на совісті Ішака Оманського. Хоча яка в зрадника може бути совість. Питання риторичне.
Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
07.05.2026 14:35 Відповісти
Якось вже стало традицією ,що не скаже цей горе презедент все йде навпаки ,згадаймо 3 тисячі ракет які мали виготовити , блекаут на москві і травневі шашлики .Тому ніколи його не слухаю розумного він нічого не може сказати ,черговий корупційний скандал і він посилає корупціонера умерова до єврея шахрая відкофа про щось домовлятись, ось і вся дипломатія.
07.05.2026 14:55 Відповісти
Опять п****ол ляпает языком, а по факту 9 полетит пара сотен дронов из которых долетит штук 5 и штук 10 макетов ракет ищ которых долетит дай бог одна в то время пока Киев будет сидеть без воды и света. Потужное ляпанье языкос наше все!
07.05.2026 16:51 Відповісти
 
 