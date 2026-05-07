Україна діятиме справедливо - з дня на день. Ми пропонували Росії тишу, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ не розглядає припинення вогню серйозно, тому Україна діятиме справедливо.
Про це глава держави заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він нагадав, що від початку цієї доби російські війська завдають ударів по Україні в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб.
"Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів.
Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі Укрзалізниці в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню", - йдеться в повідомленні.
Зеленський заявив, що це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь.
"І єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви.
Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії.
Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії", - підсумував глава держави.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
А коли пару днів тому ти хрюкало про дзеркальні дії - ти мало на увазі не військову відповідь? То може українці мають дідів на палках в центрі столиці вигуляти як кацапня?
А не оця вся срань нікчемна!!!
Ще радник міноборони х...ю.несе аби гроші зібрати.
Ну навіщо?
Не навчилися робити справжні справи без галімих анонсів?
Чесно, вже блювати хочеться від розуміна того, чому насправді це все несеться в ефір, і це зовсім не на користь країні.
Таке враження, що ***** розмножився як тарган.
якщо бачили (бо я не бачив) буду радий посиланню на таке повідомлення.
тож озвучу його ще раз:
поділіться будь ласка посиланням на офіційне повідомлення чи то американської чи то української влади в якому йдеться про те, що влада США передала владі України пропозиції путіна щодо припинення вогню в період 8 - 9 травня 2026 року.
оці всі новини в ЗМІ про "хорошу розмову путіна й трампа" ми всі читали, тільки це не є частиною офіційного узгодження позицій сторін.
крім того, якщо ви так пильно стежите за новинами, то ви мабуть читали неодноразові заяви зеленського в яких він казав, що ані росія ані США до України з цього приводу не звертались.
ви не можете не погодитись, що це геть різін речі.
2. як тільки ви побачите моє твердження щодо "оманських домовленостей" чи "розмінування Чонгару" одразу вимагайте з мене офіційний документ.
якщо ви й справді вважаєте, що такий документ існує чи мав би існувати.
я, до прикладу, вважаю, що станом на сьогодні, за відсутності жодних офіційних звернень з Білого дому, жодних телефонних дзвінків трампа зеленському (й в першому й в другому випадку на офіційних сайтах були б офіційні повідомлення) щодо строків та умов припинення вогню, стверджувати, що трамп залучений до "перемир'я на час параду" неможна.
таким чином, завдаючи удари по росії 8 - 9 травня Україна не порушує жодних зобов'язань перед трампом.
дуже сподіваюсь це не означає, що якщо після тижня невпинних атак по Україні, 8-9 травня кацапня припине масовано бити по наших містах, то "діючи справедливо" ми забезпечимо два дня тиші на росії.
Втреться, і зімітує потужну незламність звиздіти, а не робити, чи вдарить 9 травня по Мацкві.
Для чого ці патріотичні промови? Думає, що ми забулися завдячуючи кому і яким діям ворог проліз до Херсону, Запоріжжя, Харкова, Дніпра і Сум???
І свято їм зіпсуємо і ніхто не звинуватить!
Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.