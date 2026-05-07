Україна діятиме справедливо - з дня на день. Ми пропонували Росії тишу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ не розглядає припинення вогню серйозно, тому Україна діятиме справедливо.

Про це глава держави заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Він нагадав, що від початку цієї доби російські війська завдають ударів по Україні в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб.

"Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів.



Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі Укрзалізниці в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню", - йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь.

"І єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви.



Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії.



Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії", - підсумував глава держави.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

