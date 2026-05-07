Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не относится к прекращению огня серьезно, поэтому Украина будет действовать справедливо.

Об этом глава государства заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что с начала суток российские войска наносят удары по Украине во всех формах: ударные дроны, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.

"Только за время с начала суток и к утру было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов.



Зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях. Были и удары по локомотивам и инфраструктуре Укрзализныци в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня.

"И единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это кратковременная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы.



Украина будет действовать справедливо – день ото дня. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии.



Конкретные шаги для завершения войны нужны, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России", – подытожил глава государства.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

