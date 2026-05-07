4 814 39

Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский

Зеленский прокомментировал срыв прекращения огня Россией: будет ответ

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не относится к прекращению огня серьезно, поэтому Украина будет действовать справедливо.

Об этом глава государства заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он напомнил, что с начала суток российские войска наносят удары по Украине во всех формах: ударные дроны, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.

"Только за время с начала суток и к утру было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов.

Зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях. Были и удары по локомотивам и инфраструктуре Укрзализныци в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", - говорится в сообщении.

Зеленский заявил, что это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня.

"И единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это кратковременная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы.

Украина будет действовать справедливо – день ото дня. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии.

Конкретные шаги для завершения войны нужны, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России", – подытожил глава государства.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Топ комментарии
+21
Справедливо то як? Вб'є 70 мирних жителів підорстану як русняві свині зробили це в Україні з початку травня? Якщо ні - то про що ти мичиш, ішачина тупорила?
А коли пару днів тому ти хрюкало про дзеркальні дії - ти мало на увазі не військову відповідь? То може українці мають дідів на палках в центрі столиці вигуляти як кацапня?
показать весь комментарий
07.05.2026 13:11 Ответить
+14
Я не знаю навіщо все це нестив ефір. Це що хвороба така?
Ще радник міноборони х...ю.несе аби гроші зібрати.
Ну навіщо?
Не навчилися робити справжні справи без галімих анонсів?
Чесно, вже блювати хочеться від розуміна того, чому насправді це все несеться в ефір, і це зовсім не на користь країні.
Таке враження, що ***** розмножився як тарган.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:22 Ответить
+11
Вже після зимових блекаутів надіяли.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:12 Ответить
Мабуть у рашистів військовополоненних буде святкова вечеря.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:14 Ответить
Слуга створений хазяїном,а не навпаки: хто і де в світі з ним рахується, для початку хоча би костюм навчився носити.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:11 Ответить
Щось не так ,з чим незгодний, впненщик?
показать весь комментарий
07.05.2026 17:07 Ответить
Потужна відповідь незабариться, язиком🤣
показать весь комментарий
07.05.2026 16:53 Ответить
Бубочка, справедливо- это когда после 10 погибших людей в Киеве на следующий день 100 дохлых свинособак в мааацкве. А так это называется игрой в одни ворота, причём в наши.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:18 Ответить
Справедливо це весь світ на вуха поставити, і ставити кожен день скликаючі оон, обсє, червоний зрест, пасе, паре, юнісеф, дзвонити в БД, В ЕС, на БС не піарити свою фірму по виготовленю зброї і тільки.А ПОКАЗУВАТИ НАОЧНО ВІДЕО ПРО ЩОДЕННІ ЗЛОЧИ росії ЯКА ВБИВАЄ ЛЮДЕЙ, РУЙНУЄ МІСТА, ПАЛИТЬ ЛІСИ УКРАЇНИ, знищуючі легені планети.
А не оця вся срань нікчемна!!!
показать весь комментарий
07.05.2026 13:25 Ответить
Як той так зразу - тиша нам тільки сниться - роби кидок на рашку
показать весь комментарий
07.05.2026 13:21 Ответить
З дня на день. Короче на 9 кацапи спокійно жертимуть горілку. Ах який хитрий та непердбачуваний Володимир Олександрович 😸😸😸. Ух геній. ГОЛОВА🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
07.05.2026 13:22 Ответить
Кварталить, цукбл))
показать весь комментарий
07.05.2026 17:29 Ответить
показать весь комментарий
07.05.2026 13:44 Ответить
Ось читаю коментарі й задаюся питанням: люди не розуміють, що до чого, чи вдають, що не розуміють? Пуйло, через Трампа, попросило "перемир'я" на час параду. Тобто, хай і опосередковано, пуйло втягнуло у цю справу Трампа. І як повинен поводитися і що повинен говорити Зеленський, з урахуванням того, що США надають Україні розвіддані та продають для нас зброю Європі?
показать весь комментарий
07.05.2026 13:47 Ответить
задаюсь питанням: ви бачили десь офіційне повідомлення про те, що США звернулось до України щодо припинення вогня на 8-9 травня 2026 року?
якщо бачили (бо я не бачив) буду радий посиланню на таке повідомлення.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:50 Ответить
https://nv.ua/ukr/opinion/peremir-ya-na-9-travnya-pro-shcho-domovilis-tramp-i-putin-reakciya-ukrajini-50604461.html

https://www.dw.com/ru/putin-anonsiroval-gotovnost-k-peremiriu-v-ukraine-na-9-maa/a-76987499

https://24tv.ua/putin-prosit-trampa-shhob-********-ne-strilyala-9-travnya-tse_n3059770

https://www.bbc.com/russian/articles/cx21kw3n6y2o
показать весь комментарий
07.05.2026 14:09 Ответить
можливо я якось неоднозначно сформулював своє прохання внаслідок чого ви його не зрозуміли або зрозуміли на свій розсуд.

тож озвучу його ще раз:
поділіться будь ласка посиланням на офіційне повідомлення чи то американської чи то української влади в якому йдеться про те, що влада США передала владі України пропозиції путіна щодо припинення вогню в період 8 - 9 травня 2026 року.

оці всі новини в ЗМІ про "хорошу розмову путіна й трампа" ми всі читали, тільки це не є частиною офіційного узгодження позицій сторін.
крім того, якщо ви так пильно стежите за новинами, то ви мабуть читали неодноразові заяви зеленського в яких він казав, що ані росія ані США до України з цього приводу не звертались.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:42 Ответить
1. не документ. але безумовно, якщо ми говоримо про те, що "Пуйло, через Трампа, попросило "перемир'я" на час параду", то мені хотілося б бачити офіційне повідомлення, яке буде свідчити про залучення трампа до цієї історії й про те, що українська влада отримала відповідну інформацію з офіційних джерел, а не просто бачила такі повідомлення у ЗМІ.
ви не можете не погодитись, що це геть різін речі.
2. як тільки ви побачите моє твердження щодо "оманських домовленостей" чи "розмінування Чонгару" одразу вимагайте з мене офіційний документ.
якщо ви й справді вважаєте, що такий документ існує чи мав би існувати.

я, до прикладу, вважаю, що станом на сьогодні, за відсутності жодних офіційних звернень з Білого дому, жодних телефонних дзвінків трампа зеленському (й в першому й в другому випадку на офіційних сайтах були б офіційні повідомлення) щодо строків та умов припинення вогню, стверджувати, що трамп залучений до "перемир'я на час параду" неможна.
таким чином, завдаючи удари по росії 8 - 9 травня Україна не порушує жодних зобов'язань перед трампом.
показать весь комментарий
07.05.2026 15:54 Ответить
Я ж написав, що Трамп опосередковано "опинився в долі". До речі, Білий дім не став спростовувати повідомлення ЗМІ.
показать весь комментарий
07.05.2026 16:23 Ответить
Україна діятиме справедливо - з дня на день. Джерело: https://censor.net/ua/n4001947

дуже сподіваюсь це не означає, що якщо після тижня невпинних атак по Україні, 8-9 травня кацапня припине масовано бити по наших містах, то "діючи справедливо" ми забезпечимо два дня тиші на росії.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:48 Ответить
Буде два дня тиши. Для мацкви
показать весь комментарий
07.05.2026 14:16 Ответить
Більш за все так і буде
показать весь комментарий
07.05.2026 18:49 Ответить
От тепер Зелі знову випав шанс довести, що в нього все ж таки є яйка, а не ница сциклива душонка.
Втреться, і зімітує потужну незламність звиздіти, а не робити, чи вдарить 9 травня по Мацкві.
показать весь комментарий
07.05.2026 13:49 Ответить
Можливо краще продовжувати справу з 2019 року в розмінуванні наших мінних полів і відведенню військ з укриттів, щоб не постраждани москальські хлопчики в трусіках?
Для чого ці патріотичні промови? Думає, що ми забулися завдячуючи кому і яким діям ворог проліз до Херсону, Запоріжжя, Харкова, Дніпра і Сум???
показать весь комментарий
07.05.2026 13:52 Ответить
Найняти ваххабітів для щоденних крокус-холлів талмуд заважає? Такбір ☝️
показать весь комментарий
07.05.2026 13:57 Ответить
Заткнися,віслюк.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:01 Ответить
мразота циничная
показать весь комментарий
07.05.2026 14:07 Ответить
БРЕХЛО, МОРОДЕР ,ЗРАДНИК ,ЛАЙНО,а не президент.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:25 Ответить
Треба діяти хитріше - безпілотники послати, але без вибухівки та вибухів.
І свято їм зіпсуємо і ніхто не звинуватить!
показать весь комментарий
07.05.2026 14:26 Ответить
70 вбитих та 500 поранених українців за декілька днів на совісті Ішака Оманського. Хоча яка в зрадника може бути совість. Питання риторичне.
Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:35 Ответить
Якось вже стало традицією ,що не скаже цей горе презедент все йде навпаки ,згадаймо 3 тисячі ракет які мали виготовити , блекаут на москві і травневі шашлики .Тому ніколи його не слухаю розумного він нічого не може сказати ,черговий корупційний скандал і він посилає корупціонера умерова до єврея шахрая відкофа про щось домовлятись, ось і вся дипломатія.
показать весь комментарий
07.05.2026 14:55 Ответить
Опять п****ол ляпает языком, а по факту 9 полетит пара сотен дронов из которых долетит штук 5 и штук 10 макетов ракет ищ которых долетит дай бог одна в то время пока Киев будет сидеть без воды и света. Потужное ляпанье языкос наше все!
показать весь комментарий
07.05.2026 16:51 Ответить
 
 