Украина будет действовать справедливо - день за днем. Мы предлагали России тишину, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не относится к прекращению огня серьезно, поэтому Украина будет действовать справедливо.
Об этом глава государства заявил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он напомнил, что с начала суток российские войска наносят удары по Украине во всех формах: ударные дроны, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.
"Только за время с начала суток и к утру было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов.
Зафиксированы значительные повреждения гражданских объектов в Харьковской, Сумской, Донецкой и Херсонской областях. Были и удары по локомотивам и инфраструктуре Укрзализныци в нескольких регионах. Украинская энергетика остается неизменной российской мишенью", - говорится в сообщении.
Зеленский заявил, что это свидетельствует о том, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня.
"И единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это кратковременная тишина на Красной площади. Россия продолжает убивать людей и совершенно неадекватно беспокоится только о нескольких часах тишины в одной части Москвы.
Украина будет действовать справедливо – день ото дня. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти по пути дипломатии.
Конкретные шаги для завершения войны нужны, и мир все равно будет достигнут: мы работаем ради этого. Вопрос только в том, сколько времени будет потеряно из-за безумия России", – подытожил глава государства.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
А коли пару днів тому ти хрюкало про дзеркальні дії - ти мало на увазі не військову відповідь? То може українці мають дідів на палках в центрі столиці вигуляти як кацапня?
А не оця вся срань нікчемна!!!
Ще радник міноборони х...ю.несе аби гроші зібрати.
Ну навіщо?
Не навчилися робити справжні справи без галімих анонсів?
Чесно, вже блювати хочеться від розуміна того, чому насправді це все несеться в ефір, і це зовсім не на користь країні.
Таке враження, що ***** розмножився як тарган.
якщо бачили (бо я не бачив) буду радий посиланню на таке повідомлення.
https://www.dw.com/ru/putin-anonsiroval-gotovnost-k-peremiriu-v-ukraine-na-9-maa/a-76987499
https://24tv.ua/putin-prosit-trampa-shhob-********-ne-strilyala-9-travnya-tse_n3059770
https://www.bbc.com/russian/articles/cx21kw3n6y2o
тож озвучу його ще раз:
поділіться будь ласка посиланням на офіційне повідомлення чи то американської чи то української влади в якому йдеться про те, що влада США передала владі України пропозиції путіна щодо припинення вогню в період 8 - 9 травня 2026 року.
оці всі новини в ЗМІ про "хорошу розмову путіна й трампа" ми всі читали, тільки це не є частиною офіційного узгодження позицій сторін.
крім того, якщо ви так пильно стежите за новинами, то ви мабуть читали неодноразові заяви зеленського в яких він казав, що ані росія ані США до України з цього приводу не звертались.
ви не можете не погодитись, що це геть різін речі.
2. як тільки ви побачите моє твердження щодо "оманських домовленостей" чи "розмінування Чонгару" одразу вимагайте з мене офіційний документ.
якщо ви й справді вважаєте, що такий документ існує чи мав би існувати.
я, до прикладу, вважаю, що станом на сьогодні, за відсутності жодних офіційних звернень з Білого дому, жодних телефонних дзвінків трампа зеленському (й в першому й в другому випадку на офіційних сайтах були б офіційні повідомлення) щодо строків та умов припинення вогню, стверджувати, що трамп залучений до "перемир'я на час параду" неможна.
таким чином, завдаючи удари по росії 8 - 9 травня Україна не порушує жодних зобов'язань перед трампом.
дуже сподіваюсь це не означає, що якщо після тижня невпинних атак по Україні, 8-9 травня кацапня припине масовано бити по наших містах, то "діючи справедливо" ми забезпечимо два дня тиші на росії.
Втреться, і зімітує потужну незламність звиздіти, а не робити, чи вдарить 9 травня по Мацкві.
Для чого ці патріотичні промови? Думає, що ми забулися завдячуючи кому і яким діям ворог проліз до Херсону, Запоріжжя, Харкова, Дніпра і Сум???
І свято їм зіпсуємо і ніхто не звинуватить!
Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього.