Киев может подвергнуться массированному ракетному удару, если попытается сорвать парад 9 мая, - Захарова

В России угрожают массированным ракетным ударом по Киеву: причины

Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае попытки сорвать празднование "дня победы".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Также, по ее словам, президент Владимир Зеленский якобы "не отдавал приказа о прекращении огня 5-6 мая".

В то же время Захарова заявила, что лидер США Дональд Трамп поддержал предложение РФ о прекращении огня 8-9 мая.

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

Топ комментарии
Ніколи такого не було і от знову. Ще скажи, що пупкін нападе
07.05.2026 11:31 Ответить
А до цього, шо, масованих ракетних ударів не було?
07.05.2026 11:32 Ответить
І досі їх стримувало що?

Шляхетність незглибної "русскай души"?

Природжений гуманізм?
07.05.2026 11:45 Ответить
машка , тобі вже косметологія не допомогає ... ...
07.05.2026 13:57 Ответить
Боневтік Потужно-Брехливий вас почув. Він сьогодні буде придумувати відмазку, чому не зірвав проведення параду. Саме більше підходить прохання США і Європи. Про це він має повідомити вівців 73% десь під вечір, що на прохання партнерів не буде атакувати парад.
07.05.2026 14:01 Ответить
***, а що вони весь цей час робили і зараз роблять? Як летіло- так і летить. Всяка "високоточна " ***** геба і днем і вночі. Кацапи обстіллюють не тому що- а тому що є чим. Налякали їжака голою сракою....
07.05.2026 14:30 Ответить
Варто х.йлу запропонувати таке ж перемир'я на День Незалежності України. Дасть гарантії, ні? Далі діяти відповідно.
07.05.2026 15:02 Ответить
Кцапи сама велика потвора, яка є на Землі. Ми не боїмося кцапських погроз, бо що могли кцапи - те вони зробили і роблять. Але не потрібно так лякати Голобородько, а то як умеров виїде за кордон. Правда Умерова залякало НАБУ і він підписує рішення РНБО через Інтернет чи ДІЮ. А що будемо робити без Голобородька'? Що він відоси на марафон буде придбати через інтернет?
07.05.2026 17:10 Ответить
Можна подумати, що якщо Україна не зірве парад, то масованого ракетного удару не буде, наше припинення вогню виродки зірвали
07.05.2026 18:39 Ответить
Я бы сказал, что раз Соссия чем-то угрожает за что-то, то именно это и надо сделать , но !
Они свезли кучу пво именно в Москву , и поэтому стоит ударить по регионам.
08.05.2026 01:20 Ответить
