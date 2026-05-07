Киев может подвергнуться массированному ракетному удару, если попытается сорвать парад 9 мая, - Захарова
Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае попытки сорвать празднование "дня победы".
Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Также, по ее словам, президент Владимир Зеленский якобы "не отдавал приказа о прекращении огня 5-6 мая".
В то же время Захарова заявила, что лидер США Дональд Трамп поддержал предложение РФ о прекращении огня 8-9 мая.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
Они свезли кучу пво именно в Москву , и поэтому стоит ударить по регионам.