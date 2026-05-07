Киев может подвергнуться массированному ракетному удару, если попытается сорвать парад 9 мая, - Захарова

Киев может подвергнуться массированному ракетному удару в случае попытки сорвать празднование "дня победы".

Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ.

Также, по ее словам, президент Владимир Зеленский якобы "не отдавал приказа о прекращении огня 5-6 мая".

В то же время Захарова заявила, что лидер США Дональд Трамп поддержал предложение РФ о прекращении огня 8-9 мая.

