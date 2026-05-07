Київ може зазнати масованого ракетного удару, якщо спробує зірвати парад 9 травня, - Захарова
Київ може зазнати масованого ракетного удару при спробі зірвати святкування "Дня Перемоги".
Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Також, за її словами, президент Володимир Зеленський нібито "не віддавав наказу про припинення вогню 5-6 травня".
Водночас Захарова заявила, що лідер США Дональд Трамп підтримав пропозицію РФ про припинення вогню 8-9 травня.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Топ коментарі
+52 Web Sergii
показати весь коментар07.05.2026 11:31 Відповісти Посилання
+34 Пафнутий Добрыдень
показати весь коментар07.05.2026 11:32 Відповісти Посилання
+27 Olifant
показати весь коментар07.05.2026 11:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они свезли кучу пво именно в Москву , и поэтому стоит ударить по регионам.