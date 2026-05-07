Київ може зазнати масованого ракетного удару, якщо спробує зірвати парад 9 травня, - Захарова

У Росії погрожують масованим ракетним ударом по Києву: причини

Київ може зазнати масованого ракетного удару при спробі зірвати святкування "Дня Перемоги".

Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Також, за її словами, президент Володимир Зеленський нібито "не віддавав наказу про припинення вогню 5-6 травня".

Водночас Захарова заявила, що лідер США Дональд Трамп підтримав пропозицію РФ про припинення вогню 8-9 травня.

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Ніколи такого не було і от знову. Ще скажи, що пупкін нападе
07.05.2026 11:31 Відповісти
А до цього, шо, масованих ракетних ударів не було?
07.05.2026 11:32 Відповісти
І досі їх стримувало що?

Шляхетність незглибної "русскай души"?

Природжений гуманізм?
07.05.2026 11:45 Відповісти
машка , тобі вже косметологія не допомогає ... ...
07.05.2026 13:57 Відповісти
Боневтік Потужно-Брехливий вас почув. Він сьогодні буде придумувати відмазку, чому не зірвав проведення параду. Саме більше підходить прохання США і Європи. Про це він має повідомити вівців 73% десь під вечір, що на прохання партнерів не буде атакувати парад.
07.05.2026 14:01 Відповісти
***, а що вони весь цей час робили і зараз роблять? Як летіло- так і летить. Всяка "високоточна " ***** геба і днем і вночі. Кацапи обстіллюють не тому що- а тому що є чим. Налякали їжака голою сракою....
07.05.2026 14:30 Відповісти
Варто х.йлу запропонувати таке ж перемир'я на День Незалежності України. Дасть гарантії, ні? Далі діяти відповідно.
07.05.2026 15:02 Відповісти
Кцапи сама велика потвора, яка є на Землі. Ми не боїмося кцапських погроз, бо що могли кцапи - те вони зробили і роблять. Але не потрібно так лякати Голобородько, а то як умеров виїде за кордон. Правда Умерова залякало НАБУ і він підписує рішення РНБО через Інтернет чи ДІЮ. А що будемо робити без Голобородька'? Що він відоси на марафон буде придбати через інтернет?
07.05.2026 17:10 Відповісти
Можна подумати, що якщо Україна не зірве парад, то масованого ракетного удару не буде, наше припинення вогню виродки зірвали
07.05.2026 18:39 Відповісти
Я бы сказал, что раз Соссия чем-то угрожает за что-то, то именно это и надо сделать , но !
Они свезли кучу пво именно в Москву , и поэтому стоит ударить по регионам.
08.05.2026 01:20 Відповісти
