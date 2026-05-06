В Украине готовят новые правила обращения с оружием, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке поправок к законопроекту об обращении с гражданским огнестрельным оружием и подчеркнул необходимость современного законодательного регулирования в этой сфере.
Об этом он сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.
Готовят обновленный закон о гражданском оружии
По словам главы государства, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе над изменениями в законопроекте, который будет регулировать оборот гражданского оружия в Украине.
К подготовке документа привлечены представители МВД, народные депутаты, военные, правоохранители, а также представители общественного сектора и бизнеса.
Зеленский подчеркнул, что Украине необходим сильный и современный закон, который одновременно гарантирует безопасность граждан и урегулирует правила для владельцев оружия.
"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия, и урегулирует ситуацию для тех, кто им владеет", — подчеркнул президент.
Он также добавил, что ожидает от правительства и парламента разработки четкой концепции законодательного урегулирования этого вопроса.
- Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.
- Во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Наша команда молодая, щось готує, важливе, щось пише.. щось пиляє... Чекайте" .
От хтось плюнув у тебе, а ти 0хлобись і з портків револьверт і в пику " обідчику"!