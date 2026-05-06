В Украине готовят новые правила обращения с оружием, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке поправок к законопроекту об обращении с гражданским огнестрельным оружием и подчеркнул необходимость современного законодательного регулирования в этой сфере.

Об этом он сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

Готовят обновленный закон о гражданском оружии

По словам главы государства, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе над изменениями в законопроекте, который будет регулировать оборот гражданского оружия в Украине.

К подготовке документа привлечены представители МВД, народные депутаты, военные, правоохранители, а также представители общественного сектора и бизнеса.

Зеленский подчеркнул, что Украине необходим сильный и современный закон, который одновременно гарантирует безопасность граждан и урегулирует правила для владельцев оружия.

"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия, и урегулирует ситуацию для тех, кто им владеет", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что ожидает от правительства и парламента разработки четкой концепции законодательного урегулирования этого вопроса.

