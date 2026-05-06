РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7696 посетителей онлайн
Новости Легализация оружия
2 752 28

В Украине готовят новые правила обращения с оружием, — Зеленский

Закон о гражданском оружии обновят

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке поправок к законопроекту об обращении с гражданским огнестрельным оружием и подчеркнул необходимость современного законодательного регулирования в этой сфере.

Об этом он сообщил во время видеообращения, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Готовят обновленный закон о гражданском оружии

По словам главы государства, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о работе над изменениями в законопроекте, который будет регулировать оборот гражданского оружия в Украине.

К подготовке документа привлечены представители МВД, народные депутаты, военные, правоохранители, а также представители общественного сектора и бизнеса.

Читайте: Продавали боевое оружие через интернет: разоблачена группа торговцев, в которую входил инспектор колонии. ФОТОрепортаж

Зеленский подчеркнул, что Украине необходим сильный и современный закон, который одновременно гарантирует безопасность граждан и урегулирует правила для владельцев оружия.

"Украине нужен современный и сильный закон о гражданском огнестрельном оружии, который защитит и граждан без оружия, и урегулирует ситуацию для тех, кто им владеет", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что ожидает от правительства и парламента разработки четкой концепции законодательного урегулирования этого вопроса. 

Читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 дельцов, которые пытались наладить продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОрепортаж

  • Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев потери оружия и спецсредств гражданами за последние годы. Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ. 
  • Во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.

Автор: 

Зеленский Владимир (24169) оружие (10436)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Швидше конфіскують зброю у легальних власників.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:27 Ответить
+10
Тобто при нападі невідомих осіб в балаклавах з метою викрадення кожен громадянин зможе шмальнути ?
показать весь комментарий
06.05.2026 22:24 Ответить
+7
швидше бандюгани відберуть зброю у легальних власників. Не можна історично ментальним рабам давати зброю
показать весь комментарий
06.05.2026 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
юеруть ту, що по дозволах, офіційно ?
показать весь комментарий
06.05.2026 22:23 Ответить
Тобто при нападі невідомих осіб в балаклавах з метою викрадення кожен громадянин зможе шмальнути ?
показать весь комментарий
06.05.2026 22:24 Ответить
Швидше конфіскують зброю у легальних власників.
показать весь комментарий
06.05.2026 22:27 Ответить
А всім своїм в срачному порядку видадуть нагородну..
показать весь комментарий
06.05.2026 22:30 Ответить
швидше бандюгани відберуть зброю у легальних власників. Не можна історично ментальним рабам давати зброю
показать весь комментарий
06.05.2026 22:31 Ответить
Ну, так тоді і не бери зброю!! На фронті упродовж 11 років, Українцям можна знищувати московського окупанта зброєю, а в тилу, де кабміндічі з єрмаком і татаровим під наглядом милованова і серлєща, мародерять-убивають Українців, уже користуватися Українцям зброєю, заборонено тими ж мародерами з Урядового кварталу!!??
показать весь комментарий
06.05.2026 23:57 Ответить
Дядьку, не пийте сьогодні більше. То на фронті, а то не на фронті. Ви різницю розумієте ?
показать весь комментарий
07.05.2026 00:26 Ответить
У багатьох тут теж фронт. Відбиватися від злих ТЦК, котрі хочуть їх просто в трусіках зняти з поїзда чи витягти з тесли і відправити на війну з його русскім братом.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:07 Ответить
Якщо нападають бандити з кастетами і битами в балаклавах, які пересуваються в бусіках - можна всіх класти?
показать весь комментарий
06.05.2026 22:47 Ответить
разом з собою шляхом висмикування чеки від лимонки. Цього вони посцикують
показать весь комментарий
06.05.2026 23:22 Ответить
Спробуй. Тебе бортніков із гєрасімовим на фарш пустять.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:04 Ответить
Десь я вже чув схоже :
"Наша команда молодая, щось готує, важливе, щось пише.. щось пиляє... Чекайте" .
показать весь комментарий
06.05.2026 22:50 Ответить
Жодного слова про нарізні короткостволи (пістолети,револьвери)...крапка.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:00 Ответить
А тобі навіщо" нарізний короткоствол"?
От хтось плюнув у тебе, а ти 0хлобись і з портків револьверт і в пику " обідчику"!
показать весь комментарий
07.05.2026 00:07 Ответить
Лікуйся
показать весь комментарий
07.05.2026 06:06 Ответить
Якщо до розробки законопроекту залучили поліціянтів, то він буде страшніший за проект нового Цивільного кодексу.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:17 Ответить
Чого тіки не бовкнеш, щоб про плівки Міндіча не згадували...
показать весь комментарий
06.05.2026 23:30 Ответить
Я б собі купив би пістолет якщо дозволять обіг зброї
показать весь комментарий
06.05.2026 23:31 Ответить
Лю- лю, ти навіть АК карабін можеш собі придбати. Вже зараз. Хоч із десяток. Тільки довідку із божевільні принеси.
показать весь комментарий
07.05.2026 00:09 Ответить
З АК проблеми. Ціна неадекватна. Тому я взяв турка.
показать весь комментарий
07.05.2026 06:08 Ответить
мистецство базікати ні про що
показать весь комментарий
06.05.2026 23:37 Ответить
Хтось щось зрозумів? Шо за заміни? Ще більше обмежень? Бо шось на дозвіл вільного продажу це ажніяк не схоже.
показать весь комментарий
06.05.2026 23:57 Ответить
И правда идиотизму нет конца и не было начала. Сто раз печатал, давно доработанный законопроект лежит в раде, лет около 5 точно. Только принять. И по новой по кругу и граблям!
показать весь комментарий
07.05.2026 00:01 Ответить
У Портрета та його гопоти це вже стало нав'язливою грою - давай засеремо ефір якоюсь маячнею, щоб думали про нашу відданість державі. А то говорять, що Портрет вміє тільки без штанів на рояльчику бацать
показать весь комментарий
07.05.2026 01:06 Ответить
Білий шум створюють як прикриття, відволікають нас від чогось більш значущого.
показать весь комментарий
07.05.2026 01:33 Ответить
Зеленський вирішує чи може українець мати зброю чи ні, бо він її господар.
показать весь комментарий
07.05.2026 02:03 Ответить
Легітимному слово потужний забули вписати , знову бреше
показать весь комментарий
07.05.2026 05:20 Ответить
Ніх*я нормального там небуде...
показать весь комментарий
07.05.2026 06:38 Ответить
 
 