СБУ и Нацполиция разоблачили еще 4 дельцов, которые пытались наладить продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в различных регионах Украины.



Как сообщает Цензор.НЕТ, по результатам комплексных мер задержаны четверо торговцев, которые пытались сбыть средства поражения, нелегально вывезенные из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.

Среди изъятого у злоумышленников – российский автомат Калашникова, противотанковый гранатомет, почти 30 боевых и дымовых гранат Ф-1, РГД-5 и РГД-1, а также 6 тысяч патронов различного калибра.



Так, в Запорожской области "на горячем" задержан военнослужащий, который находился в СОЧ и пытался продать 15 ручных осколочных гранат и автомат АК-74 с патронами к нему, вывезенные из районов ведения боевых действий.



Также в регионе подозрение получил рецидивист, имеющий уже судимость за кражу, но во время испытательного срока совершивший новое преступление.



По материалам дела, злоумышленник пытался продать реактивный противотанковый гранатомет, приобретенный в даркнете, а также 4 корпуса гранат типа РГД с взрывателями к ним.

В Днепропетровской области задержан 34-летний дезертир, который хотел подпольно сбыть арсенал боевых гранат и патронов различного калибра, которые хранил под кроватью в собственном жилище.



По материалам дела, "трофейное" оружие фигурант получил во время прохождения военной службы на Херсонском направлении и планировал "заработать" на нем после побега из подразделения.



Кроме того, на территории области задержан 26-летний дельц, который продавал в интернете 90 артиллерийских мин, гранату и 5918 патронов различного калибра.



Установлено, что фигурант планировал разобрать средства боевого поражения и отправить заказчику по почте.



В настоящее время задержанным сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.















