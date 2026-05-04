УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10853 відвідувача онлайн
Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
935 0

СБУ та Нацполіція викрили ще 4 ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

Як  Цензор.НЕТ, за результатами комплексних заходів затримано чотирьох ділків, які намагалися збути засоби ураження, нелегально вивезені із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Серед вилученого у зловмисників – російський автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, майже 30 бойових та димових гранат Ф-1, РГД-5 та РГД-1 та 6 тисяч набоїв різного калібру.

Так, у Запорізькій області "на гарячому" затримано військовослужбовця, який перебував у СЗЧ і намагався продати 15 ручних осколкових гранат та автомат АК-74 з набоями до нього, вивезені із районів ведення бойових дій.

Також у регіоні підозру отримав рецидивіст, який має уже судимість за крадіжку, але під час випробувального терміну вчинив новий злочин.

За матеріалами справи, зловмисник намагався продати реактивний протитанковий гранатомет, який придбав у даркнеті, а також 4 корпуси гранат типу РГД із підривачами до них.

На Дніпропетровщині затримано 34-річного дезертира, який хотів підпільно збути арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру, що зберігав під ліжком у власному помешканні.

За матеріалами справи, "трофейну" зброю фігурант дістав під час проходження військової служби на Херсонському напрямку та планував "заробити" на ній після втечі з підрозділу.

Крім того, на території області затримано 26-річного ділка, який продавав в інтернеті 90 артилерійських мін, гранату та 5918 патронів різного калібру.

Встановлено, що фігурант планував розібрати засоби бойового ураження та відправити замовнику поштою.

Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя
зброя

Також читайте: Затримано агента ФСБ у Запоріжжі, який коригував удари РФ по Силах оборони, - СБУ. ФОТО

Автор: 

зброя (7872) Нацполіція (15644) СБУ (13818) Запорізька область (4835) Дніпропетровська область (4964)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 