СБУ та Нацполіція викрили ще 4 ділків, які намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж
Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України.
Як Цензор.НЕТ, за результатами комплексних заходів затримано чотирьох ділків, які намагалися збути засоби ураження, нелегально вивезені із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.
Подробиці
Серед вилученого у зловмисників – російський автомат Калашникова, протитанковий гранатомет, майже 30 бойових та димових гранат Ф-1, РГД-5 та РГД-1 та 6 тисяч набоїв різного калібру.
Так, у Запорізькій області "на гарячому" затримано військовослужбовця, який перебував у СЗЧ і намагався продати 15 ручних осколкових гранат та автомат АК-74 з набоями до нього, вивезені із районів ведення бойових дій.
Також у регіоні підозру отримав рецидивіст, який має уже судимість за крадіжку, але під час випробувального терміну вчинив новий злочин.
За матеріалами справи, зловмисник намагався продати реактивний протитанковий гранатомет, який придбав у даркнеті, а також 4 корпуси гранат типу РГД із підривачами до них.
На Дніпропетровщині затримано 34-річного дезертира, який хотів підпільно збути арсенал бойових гранат та набоїв різного калібру, що зберігав під ліжком у власному помешканні.
За матеріалами справи, "трофейну" зброю фігурант дістав під час проходження військової служби на Херсонському напрямку та планував "заробити" на ній після втечі з підрозділу.
Крім того, на території області затримано 26-річного ділка, який продавав в інтернеті 90 артилерійських мін, гранату та 5918 патронів різного калібру.
Встановлено, що фігурант планував розібрати засоби бойового ураження та відправити замовнику поштою.
Наразі затриманим повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
