В Україні готують нові правила обігу зброї, - Зеленський

Закон про цивільну зброю оновлять

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері.

Про це він повідомив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Готують оновлений закон про цивільну зброю

За словами глави держави, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про роботу над змінами до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної зброї в Україні.

До підготовки документа залучені представники МВС, народні депутати, військові, правоохоронці, а також представники громадського сектору та бізнесу.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідний сильний і сучасний закон, який одночасно гарантує безпеку громадян та врегулює правила для власників зброї.

"Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто володіє нею", — наголосив президент.

Він також додав, що очікує від уряду та парламенту напрацювання чіткої концепції законодавчого врегулювання цього питання. 

  • Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки. Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ. 
  • Під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.

юеруть ту, що по дозволах, офіційно ?
06.05.2026 22:23 Відповісти
Тобто при нападі невідомих осіб в балаклавах з метою викрадення кожен громадянин зможе шмальнути ?
06.05.2026 22:24 Відповісти
Швидше конфіскують зброю у легальних власників.
06.05.2026 22:27 Відповісти
А всім своїм в срачному порядку видадуть нагородну..
06.05.2026 22:30 Відповісти
швидше бандюгани відберуть зброю у легальних власників. Не можна історично ментальним рабам давати зброю
06.05.2026 22:31 Відповісти
Ну, так тоді і не бери зброю!! На фронті упродовж 11 років, Українцям можна знищувати московського окупанта зброєю, а в тилу, де кабміндічі з єрмаком і татаровим під наглядом милованова і серлєща, мародерять-убивають Українців, уже користуватися Українцям зброєю, заборонено тими ж мародерами з Урядового кварталу!!??
06.05.2026 23:57 Відповісти
Дядьку, не пийте сьогодні більше. То на фронті, а то не на фронті. Ви різницю розумієте ?
07.05.2026 00:26 Відповісти
Якщо нападають бандити з кастетами і битами в балаклавах, які пересуваються в бусіках - можна всіх класти?
06.05.2026 22:47 Відповісти
разом з собою шляхом висмикування чеки від лимонки. Цього вони посцикують
06.05.2026 23:22 Відповісти
Спробуй. Тебе бортніков із гєрасімовим на фарш пустять.
07.05.2026 00:04 Відповісти
Десь я вже чув схоже :
"Наша команда молодая, щось готує, важливе, щось пише.. щось пиляє... Чекайте" .
06.05.2026 22:50 Відповісти
Жодного слова про нарізні короткостволи (пістолети,револьвери)...крапка.
06.05.2026 23:00 Відповісти
А тобі навіщо" нарізний короткоствол"?
От хтось плюнув у тебе, а ти 0хлобись і з портків револьверт і в пику " обідчику"!
07.05.2026 00:07 Відповісти
Якщо до розробки законопроекту залучили поліціянтів, то він буде страшніший за проект нового Цивільного кодексу.
06.05.2026 23:17 Відповісти
Чого тіки не бовкнеш, щоб про плівки Міндіча не згадували...
06.05.2026 23:30 Відповісти
Я б собі купив би пістолет якщо дозволять обіг зброї
06.05.2026 23:31 Відповісти
Лю- лю, ти навіть АК карабін можеш собі придбати. Вже зараз. Хоч із десяток. Тільки довідку із божевільні принеси.
07.05.2026 00:09 Відповісти
мистецство базікати ні про що
06.05.2026 23:37 Відповісти
Хтось щось зрозумів? Шо за заміни? Ще більше обмежень? Бо шось на дозвіл вільного продажу це ажніяк не схоже.
06.05.2026 23:57 Відповісти
И правда идиотизму нет конца и не было начала. Сто раз печатал, давно доработанный законопроект лежит в раде, лет около 5 точно. Только принять. И по новой по кругу и граблям!
07.05.2026 00:01 Відповісти
У Портрета та його гопоти це вже стало нав'язливою грою - давай засеремо ефір якоюсь маячнею, щоб думали про нашу відданість державі. А то говорять, що Портрет вміє тільки без штанів на рояльчику бацать
07.05.2026 01:06 Відповісти
Білий шум створюють як прикриття, відволікають нас від чогось більш значущого.
07.05.2026 01:33 Відповісти
Зеленський вирішує чи може українець мати зброю чи ні, бо він її господар.
07.05.2026 02:03 Відповісти
Легітимному слово потужний забули вписати , знову бреше
07.05.2026 05:20 Відповісти
 
 