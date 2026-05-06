В Україні готують нові правила обігу зброї, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку змін до законопроєкту щодо обігу цивільної вогнепальної зброї та наголосив на необхідності сучасного законодавчого врегулювання у цій сфері.

Про це він повідомив під час відеозвернення, передає Цензор.НЕТ.

Готують оновлений закон про цивільну зброю

За словами глави держави, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про роботу над змінами до законопроєкту, який регулюватиме обіг цивільної зброї в Україні.

До підготовки документа залучені представники МВС, народні депутати, військові, правоохоронці, а також представники громадського сектору та бізнесу.

Зеленський підкреслив, що Україні необхідний сильний і сучасний закон, який одночасно гарантує безпеку громадян та врегулює правила для власників зброї.

"Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює ситуацію для тих, хто володіє нею", — наголосив президент.

Він також додав, що очікує від уряду та парламенту напрацювання чіткої концепції законодавчого врегулювання цього питання.

