Понад 280 тис. випадків втрати зброї зафіксовано в Україні за останні роки, - Нацполіція. ДОКУМЕНТ

У Нацполіції оцінили масштаби незаконного обігу зброї

Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки.

Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.

Втрата зброї

"Відповідно до даних автоматизованих обліків, які формують (наповнюють та підтримують в актуальному стані) органи поліції та до яких поліцейським уповноважених підрозділів з контролю за обігом зброї у необхідному для виконання повноважень обсязі надано доступ, у період з 01 січня 2023 року по 23 квітня 2026 року в інформаційно-комунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" внесено 283 729 записів про втрату зброї, спеціальних засобів із числа, зареєстрованої за громадянами, та 2468 записи про їх викрадення", - повідомили в Нацполіції.

Водночас поліція не надала детальнішу інформацію щодо зброї, виданої цивільним особам, а також про випадки її втрати чи викрадення, уточнивши, що такі дані належать до службової інформації.

Контроль з боку правоохоронців

У відповіді також зазначається, що Нацпол здійснює контроль за дотриманням правил зберігання та використання зброї, а дозволи на її носіння і зберігання видаються строком на три роки за умови відсутності медичних протипоказань.

Окремо наголошується, що під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.

У поліції додали, що для запобігання порушенням цього року регіональним підрозділам було доручено перевірити актуальність даних про власників зброї та реагувати на випадки прострочених дозволів.

Втратив і заховав - норм хід
29.04.2026 12:56 Відповісти
- де зброю втратив ?
- та ось тут, на городі, коли бульбу копав.
- а може під стріхов ?
- може й під стріхов....

і ви кажете про закон про володіння зброєю ?
вже без закону "втратили" чверть мільйона стволів на не повні 30 млн. населення України!
із законом та зброя буде біля сміттєвих баків валятись... і по городах іржавіти

29.04.2026 12:58 Відповісти
Надо понимать что происходит на самом деле а на самом деле народ Украины усиленно вооружается и как вы думаете для чего? Думаю, что точно ни для того чтобы собак пугать...
29.04.2026 13:05 Відповісти
З сусідами розбиратися та в аварійних ситуаціях на дорогах між водіями
29.04.2026 13:13 Відповісти
період з 01 січня 2023 року
Насправді - найцікавіше відбувалось в перші тижні після 24.02.2022 ...
29.04.2026 13:53 Відповісти
 
 