Понад 280 тис. випадків втрати зброї зафіксовано в Україні за останні роки, - Нацполіція. ДОКУМЕНТ
Національна поліція України зафіксувала сотні тисяч випадків втрати зброї та спецзасобів громадянами за останні роки.
Про це йдеться у відповіді на запит Цензор.НЕТ.
Втрата зброї
"Відповідно до даних автоматизованих обліків, які формують (наповнюють та підтримують в актуальному стані) органи поліції та до яких поліцейським уповноважених підрозділів з контролю за обігом зброї у необхідному для виконання повноважень обсязі надано доступ, у період з 01 січня 2023 року по 23 квітня 2026 року в інформаційно-комунікаційній системі "Інформаційний портал Національної поліції України" внесено 283 729 записів про втрату зброї, спеціальних засобів із числа, зареєстрованої за громадянами, та 2468 записи про їх викрадення", - повідомили в Нацполіції.
Водночас поліція не надала детальнішу інформацію щодо зброї, виданої цивільним особам, а також про випадки її втрати чи викрадення, уточнивши, що такі дані належать до службової інформації.
Контроль з боку правоохоронців
У відповіді також зазначається, що Нацпол здійснює контроль за дотриманням правил зберігання та використання зброї, а дозволи на її носіння і зберігання видаються строком на три роки за умови відсутності медичних протипоказань.
Окремо наголошується, що під час воєнного стану діють спеціальні правила обігу зброї для цивільних, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії. Вони затверджені наказом МВС у 2024 році.
У поліції додали, що для запобігання порушенням цього року регіональним підрозділам було доручено перевірити актуальність даних про власників зброї та реагувати на випадки прострочених дозволів.
- та ось тут, на городі, коли бульбу копав.
- а може під стріхов ?
- може й під стріхов....
і ви кажете про закон про володіння зброєю ?
вже без закону "втратили" чверть мільйона стволів на не повні 30 млн. населення України!
із законом та зброя буде біля сміттєвих баків валятись... і по городах іржавіти
Насправді - найцікавіше відбувалось в перші тижні після 24.02.2022 ...