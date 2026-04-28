Поліцейська спецоперація "Чорна гільза": викрито схему постачання зброї для топполітиків і пропагандистів РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті спецоперації "Чорна гільза" поліцейські ліквідували канал постачання "нагородної" зброї для одіозних політиків і пропагандистів РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій Нацполіції.

Хто отримував зброю?

Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир Соловйов, Олександр Сидякін і Володимир Сальдо - саме ці особи отримували "нагородну" зброю від ватажка так званої "днр" Дениса Пушиліна.

Канали постачання

Зброя надходила з двох джерел: її викрадали на тимчасово окупованих територіях України або незаконно ввозили зі Словацької Республіки.

Йдеться, зокрема, про пістолети типу "Глок" під патрон Флобера, які після ввезення зі Словаччини переробляли у повноцінну бойову зброю. Надалі її реалізовували криміналітету, передавали незаконним збройним формуванням, а також використовували як інструмент "заохочення" осіб, які не мають законного права на володіння бойовою зброєю.

"Механізми контрабанди, маршрути постачання та учасників організованої злочинної групи слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань викрили ще у січні цього року", - йдеться у повідомленні.

Затримання фігурантів

За результатами співпраці з правоохоронними органами Польщі частину фігурантів - громадян України - затримали на польському кордоні під час спроби незаконного ввезення зброї на територію цієї держави. Зброю вилучено, обвинувальні акти скеровано до суду в Польщі.

В Україні слідчі поліції повідомили Денису Пушиліну про підозру за воєнні злочини (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

У квітні цього року поліцейські спільно з Департаментом військової контррозвідки Служби безпеки України провели другий етап спецоперації "Чорна гільза" - понад 30 одночасних обшуків у Києві, Київській, Закарпатській та Сумській областях. Їх результати підтвердили масштаб нелегальних потоків зброї, що спрямовувались на тимчасово окуповані території.

Обшуки та вилучення

За результатами слідчих дій вилучено понад 90 одиниць вогнепальної зброї: автомати, кулемети, пістолети та пістолети-кулемети, снайперські гвинтівки, зокрема великокаліберні, щонайменше сім гранатометів і протитанкових засобів, десятки гранат, підривачів і запалів, протитанкові міни ТМ-62М, артилерійські боєприпаси калібру 30 мм, а також легкоброньований автомобіль "Тигр".

чорна гільзя
Окремо вилучено понад 35 тисяч набоїв різних калібрів, понад 150 гранатометних пострілів, реактивні двигуни до них, кумулятивні бойові частини, димові шашки та інші вибухові елементи.

Частину арсеналу зберігали у гаражах, житлових будинках і транспортних засобах, іншу - у спеціально облаштованих схронах на місцевості, координати яких надавали самі фігуранти. Також вилучено підроблені документи, печатки, посвідчення, техніку та носії інформації, що використовувалися для прикриття діяльності та організації логістики.

Наразі призначено низку експертиз, за результатами яких буде прийнято рішення щодо повідомлення про нові підозри.

Поліцейські встановлюють усіх учасників схеми, маршрути переміщення зброї та кінцевих отримувачів. До роботи залучено можливості Служби зовнішньої розвідки України, міжнародних партнерів — Європолу та аналітичного проєкту AP Weapons & Explosives.

За сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва на базі Європолу створено віртуальний координаційний центр, що дозволяє в режимі реального часу обмінюватися інформацією через захищені канали, зокрема систему SIENA.

Що про операцію відомо?

Спецоперація "Чорна гільза" триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора одночасно за кількома напрямами - від перекриття каналів постачання та ліквідації схронів до міжнародної координації та притягнення до відповідальності всіх причетних.

+24
оце на фото елітна іменна зброя на замовлення?
які ж у нас потужні непідкупні героїчні мєнти!!!!!!
клименку та вигівському мєдалькі і премію.
і оту біглу мєнтовку звільнити, бо вона офісна криса і не могла додзвонитися до медиків.

для чого ця неймовірна інфа?
про що ця наймовірна інфа?
про зброю для корейського пельмєня з собяніним та чичеріной з пенісом душиліним?
28.04.2026 10:28 Відповісти
+22
Это тоже шло на парашу как "наградное"?
28.04.2026 10:24 Відповісти
+20
Новий серіал , режисер той самий.
28.04.2026 10:30 Відповісти
Верхівка схеми вже за кордоном?
28.04.2026 10:30 Відповісти
Новий серіал , режисер той самий.
28.04.2026 10:30 Відповісти
Юмористичний серіал від студії Квартал 95.
28.04.2026 23:48 Відповісти
Чергова поліцайська "PR- акція", зо спрямована на відволікання уваги від непрофесійної кодли "Поліція".
28.04.2026 10:36 Відповісти
Нема навіть кому підти до війська- всі "наградуху" вигрібають з кущів...
28.04.2026 11:54 Відповісти
бред какой-то. зачем их завозить как травматы, если можно легально купить для награждения? да и у кацапов своих оружейных заводов хватает нахрена им калаши из за границы? Я еще понимаю если эксклюзив какой да и то логистика мутная сильно.
28.04.2026 10:47 Відповісти
Сценарист 95 кварталу, щоб не бути мобілізованим до ЗСУ, влаштувався до СБУ.
28.04.2026 10:50 Відповісти
Я щось не збагну. СБУ співпрацює з москалями? А СБУ знає, що в Україні мусора нагородною зброєю злочинців нагороджують і цивільних осіб?
28.04.2026 10:48 Відповісти
А ТерБати у 2022 році, голими руками зупинялиж окупантів московських🤬🤬🤬🤬
28.04.2026 10:53 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво🤔
28.04.2026 10:56 Відповісти
Шел п'ятий рік війни. Нарешті викрили, мабуть не дали тому кому пообіцяли. Або щось погане дали.
28.04.2026 11:07 Відповісти
Це якийсь несмішний спектакль. Передача зброї з ТОТ на підконтрольну 😂 Хто у цю маячню повірить?
28.04.2026 11:09 Відповісти
В нас вже можливо все, але отут я Станіславський. Стільки геморою через цю зброю, гра не коштує свічок
28.04.2026 11:20 Відповісти
Glock під патрон Флобера для кінченого іна? А луки на кулемети не переробляли? Що за висер?
28.04.2026 11:16 Відповісти
От відповідь всім, хто каже, що сотні тисяч силовиків мали б воювати хоча б по черзі.
Аж 200 поліцейских відправлять тренуватись на полігони. А потім, можливо, їх відправлять, у прифронтові регіони, проходити службу! Отакої. А ви що подумали?
28.04.2026 11:26 Відповісти
Які ж вони тупі і за кого вони тримають людей. Тьху, огида.
28.04.2026 11:33 Відповісти
Праску гарно там засвітили..)) Хай ще трохи попрацює- і дудок на фото прибавитця...
28.04.2026 11:52 Відповісти
Шо я щойно прочитав?!
28.04.2026 13:26 Відповісти
что за херня, на кой хер ыну и верхушке рф покупать какие то стремные стволы, когда они могут это вообще без проблем сделать официально
28.04.2026 14:17 Відповісти
В мені сподобалась нагородна ТМ 72.
28.04.2026 14:32 Відповісти
В Польщу? Зброю? Шапіто...
28.04.2026 14:50 Відповісти
Немає фантазії в поліцейських сценаристів. Якось текст по дебільному написаний. Особливо, отримувачі зброї Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир та інші чмирі.
28.04.2026 15:03 Відповісти
Вилучили нагородний автомат Калашнікова особисто для *уйла

28.04.2026 15:05 Відповісти
Спецоперація поліції: "наша служба - и опасна, и трудна"😁
29.04.2026 07:00 Відповісти
 
 