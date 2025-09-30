Росія постачає сучасні автомати Калашникова італійській мафії , - ЗМІ
Росія постачає нові автомати Калашникова мафіозним кланам Італії, маскуючи їх під нафтові вантажі. Зброя надходить через порти Сицилії, Калабрії, Греції та Єгипту, а також намагається потрапити в Італію наземним шляхом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише італійське видання Linkiesta з посиланням на журналіста-розслідувача Массіміліано Коччі.
Ще в березні 2022 року поліція в Катанії виявила схованку з набоями та новими автоматами. Подальші рейди підтвердили наявність зброї біля Етни та в місцевому порту. Спершу контрабанду пов’язували з Україною, однак згодом було встановлено, що зброя надходить із Росії.
В матеріалі підкреслюють, що йдеться не про радянські зразки, а про сучасні автомати, виготовлені у 2010–2020 роках, зокрема компактні АКС-74У, які можна легко приховати під одягом.
Особливу тривогу викликає відсутність серійних номерів на цій зброї. Експерти наголошують, що виробництво та обіг немаркованих автоматів можливі лише за згоди держави, яка контролює цей сектор. Європол ще у 2023 році попереджав, що поява такої зброї свідчить про участь держави у нелегальному обігу.
Аналітики не виключають, що Кремль може намагатися дестабілізувати ситуацію у Європі, використовуючи кримінальні структури. Якщо зброя вже потрапила в Італію, вона може розповсюдитися й в інші країни ЄС, що загрожує безпеці всього континенту.
