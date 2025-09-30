УКР
Росія постачає сучасні автомати Калашникова італійській мафії , - ЗМІ

Контрабанда російської зброї в Італію

Росія постачає нові автомати Калашникова мафіозним кланам Італії, маскуючи їх під нафтові вантажі. Зброя надходить через порти Сицилії, Калабрії, Греції та Єгипту, а також намагається потрапити в Італію наземним шляхом. 

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише італійське видання Linkiesta з посиланням на журналіста-розслідувача Массіміліано Коччі.

Ще в березні 2022 року поліція в Катанії виявила схованку з набоями та новими автоматами. Подальші рейди підтвердили наявність зброї біля Етни та в місцевому порту. Спершу контрабанду пов’язували з Україною, однак згодом було встановлено, що зброя надходить із Росії.

В матеріалі підкреслюють, що йдеться не про радянські зразки, а про сучасні автомати, виготовлені у 2010–2020 роках, зокрема компактні АКС-74У, які можна легко приховати під одягом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія та В’єтнам вигадали фінансову схему, щоб приховати розрахунки за зброю та уникнути санкцій, – AP

Особливу тривогу викликає відсутність серійних номерів на цій зброї. Експерти наголошують, що виробництво та обіг немаркованих автоматів можливі лише за згоди держави, яка контролює цей сектор. Європол ще у 2023 році попереджав, що поява такої зброї свідчить про участь держави у нелегальному обігу.

Аналітики не виключають, що Кремль може намагатися дестабілізувати ситуацію у Європі, використовуючи кримінальні структури. Якщо зброя вже потрапила в Італію, вона може розповсюдитися й в інші країни ЄС, що загрожує безпеці всього континенту.

Автор: 

Італія (1625) контрабанда (1835) зброя (7752) росія (68080)
Де це знаходять такі "свіжі" новини, якій вже 3,5 роки.
30.09.2025 07:19 Відповісти
Думаю,цій "новині"значно більше років. Скільки існує гебістсько-комуністична мафія.
30.09.2025 07:39 Відповісти
Кремль - це і є російська мафія (Трамп це знає).
30.09.2025 07:21 Відповісти
Де лише рило кацепське не з*являється...
30.09.2025 08:14 Відповісти
Комісар Катані, чорний пістолет,
Шкіряная куртка, та бронежилет,
Шкіряная куртка, а під ней реглан,
А під ним дванадцять вогнепальних ран
30.09.2025 08:20 Відповісти
 
 