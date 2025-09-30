Россия поставляет современные автоматы Калашникова итальянской мафии, - СМИ

Россия поставляет новые автоматы Калашникова мафиозным кланам Италии, маскируя их под нефтяные грузы. Оружие поступает через порты Сицилии, Калабрии, Греции и Египта, а также пытается попасть в Италию наземным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянское издание Linkiesta со ссылкой на журналиста-расследователя Массимилиано Коччи.

Еще в марте 2022 года полиция в Катании обнаружила тайник с патронами и новыми автоматами. Дальнейшие рейды подтвердили наличие оружия возле Этны и в местном порту. Сначала контрабанду связывали с Украиной, однако впоследствии было установлено, что оружие поступает из России.

В материале подчеркивают, что речь идет не о советских образцах, а о современных автоматах, изготовленных в 2010-2020 годах, в частности компактных АКС-74У, которые можно легко скрыть под одеждой.

Особую тревогу вызывает отсутствие серийных номеров на этом оружии. Эксперты отмечают, что производство и оборот немаркированных автоматов возможны только с согласия государства, которое контролирует этот сектор. Европол еще в 2023 году предупреждал, что появление такого оружия свидетельствует об участии государства в нелегальном обороте.

Аналитики не исключают, что Кремль может пытаться дестабилизировать ситуацию в Европе, используя криминальные структуры. Если оружие уже попало в Италию, оно может распространиться и в другие страны ЕС, что угрожает безопасности всего континента.

