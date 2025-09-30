РУС
Новости Контрабанда оружия
Россия поставляет современные автоматы Калашникова итальянской мафии, - СМИ

Контрабанда российского оружия в Италию

Россия поставляет новые автоматы Калашникова мафиозным кланам Италии, маскируя их под нефтяные грузы. Оружие поступает через порты Сицилии, Калабрии, Греции и Египта, а также пытается попасть в Италию наземным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянское издание Linkiesta со ссылкой на журналиста-расследователя Массимилиано Коччи.

Еще в марте 2022 года полиция в Катании обнаружила тайник с патронами и новыми автоматами. Дальнейшие рейды подтвердили наличие оружия возле Этны и в местном порту. Сначала контрабанду связывали с Украиной, однако впоследствии было установлено, что оружие поступает из России.

В материале подчеркивают, что речь идет не о советских образцах, а о современных автоматах, изготовленных в 2010-2020 годах, в частности компактных АКС-74У, которые можно легко скрыть под одеждой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и Вьетнам придумали финансовую схему, чтобы скрыть расчеты за оружие и избежать санкций, - AP

Особую тревогу вызывает отсутствие серийных номеров на этом оружии. Эксперты отмечают, что производство и оборот немаркированных автоматов возможны только с согласия государства, которое контролирует этот сектор. Европол еще в 2023 году предупреждал, что появление такого оружия свидетельствует об участии государства в нелегальном обороте.

Аналитики не исключают, что Кремль может пытаться дестабилизировать ситуацию в Европе, используя криминальные структуры. Если оружие уже попало в Италию, оно может распространиться и в другие страны ЕС, что угрожает безопасности всего континента.

Автор: 

Италия (1691) контрабанда (2414) оружие (10450) россия (97442)
+5
Кремль - це і є російська мафія (Трамп це знає).
30.09.2025 07:21 Ответить
+4
Думаю,цій "новині"значно більше років. Скільки існує гебістсько-комуністична мафія.
30.09.2025 07:39 Ответить
+3
Де це знаходять такі "свіжі" новини, якій вже 3,5 роки.
30.09.2025 07:19 Ответить
Де це знаходять такі "свіжі" новини, якій вже 3,5 роки.
30.09.2025 07:19 Ответить
Думаю,цій "новині"значно більше років. Скільки існує гебістсько-комуністична мафія.
30.09.2025 07:39 Ответить
думаєте чому націонал соціалісти напали на націонал большевиків..
бо підривали економіки країн розплодженням різних терористичних угруповань, мафій,
бундів, інтернаціоналів,
організацією політичних вбивств та терактів..
в ім'я московського-ординського рабства
по цілому світі..
30.09.2025 09:27 Ответить
Та і автомат не раніше 74 року модель. ******** він був при Шмайсері.
30.09.2025 08:38 Ответить
Кремль - це і є російська мафія (Трамп це знає).
30.09.2025 07:21 Ответить
Де лише рило кацепське не з*являється...
30.09.2025 08:14 Ответить
Комісар Катані, чорний пістолет,
Шкіряная куртка, та бронежилет,
Шкіряная куртка, а під ней реглан,
А під ним дванадцять вогнепальних ран
30.09.2025 08:20 Ответить
а вот італійська мафія на гівно зійшла - замість Берети рашиським непотрібом озброюється.

.
30.09.2025 08:34 Ответить
Берета коштує дорожче. А в калаша своя ринкова ниша: примітивна та надійна зброя із слабким набоєм та нульовою точністю. У війську їй робити нема чого, професійному Солдату треба щось на потужному гвинтівковому набої, на кшталт ФН ФАЛ та М14. Але совок був нездатний створити такі девайси, тому озброїв військо отими дитячими пугачами - краденими штурмгеверами. А ось для мафіозних кілерів-нарків - саме те. То ж не професійні солдати.
30.09.2025 08:48 Ответить
Вона озброєна тим що треба..зброя на продаж скоріш за все бородатим бібізянам
30.09.2025 09:29 Ответить
"Фахівці " з історії стверджують , що років зо 300 назад цар моSковії петро 1 " прорубіл окно в Європу .....З того часу європейці бачуть у тому вікні то п"яне руSняве рило , то оголену сраку ....Так що нічого дивного не відбувається .....
30.09.2025 08:32 Ответить
АКС-74У це радянська зброя
30.09.2025 09:00 Ответить
Щось трохи дисонує словосполучення ******** і автомат калашникова.
30.09.2025 09:03 Ответить
 
 