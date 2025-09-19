Росія та В’єтнам вигадали фінансову схему, щоб приховати розрахунки за зброю та уникнути санкцій, – AP

Росія та В’єтнам запровадили "бекдор"-схему розрахунків за озброєння, яка дозволяє уникати санкцій і проведення відкритих міжнародних платежів.

Кредити на закупівлю російської техніки погашаються з частки прибутків В’єтнаму від спільної компанії Rusvietpetro в Сибіру, без проходження коштів через глобальну систему SWIFT, повідомляє Associated Press з посиланням на внутрішні в’єтнамські документи.

"У контексті введення США та західними країнами санкцій проти Росії в цілому та виключення Росії з SWIFT зокрема, цей спосіб оплати вважається відносно конфіденційним і доцільним, оскільки гроші циркулюють лише на території В'єтнаму та Росії, і В'єтнам не повинен турбуватися про ризики впливу ембарго США", – пише генеральний директор PVN Ле Нгок Сон у документі від 11 червня 2024 року.

AP зазначає, що механізм фіналізували й запустили у 2024 році. Під час візиту Володимира Путіна до Ханоя "Зарубєжнєфть" отримала ліцензію на розробку газового "Блоку 11-2" на шельфі В’єтнаму, а навесні 2025-го делегація на чолі з То Ламом підписала нові нафтогазові угоди та "план стратегічного партнерства" у сфері оборони на 2026–2030 роки.

В цей же час США та ЄС посилюють тиск на партнерів РФ. Головна загроза вторинних санкцій виходить від Закону про протидію противникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), заходів, прийнятих під час першого терміну Трампа, які дозволяють накладати санкції на країни або осіб, що мають комерційні відносини з військово-промисловим комплексом Росії.

Напруга додатково посилилася на тлі нових заходів Європи проти російських енергетичних потоків і заяв президента США Дональда Трампа про готовність до "другої фази" санкцій проти Москви та покупців її енергоресурсів.

Паралельно з цим, В’єтнам диверсифікує закупівлі, попри тривалі оборонні зв’язки з РФ, та активно нарощує співпрацю з Вашингтоном особливо після зняття ембарго на постачання озброєнь у 2016 році. Однак залежність від російських військових та інших матеріалів і сервісу зберігає потребу у взаємодії з Москвою, що штовхає Ханой до пошуку нетипових платіжних схем.

Раніше Росія надавала В’єтнаму $2 млрд кредиту у 2011 році (на закупівлю фрегатів та танків T-90S) та ще $8 млрд у 2023-му (літаки Су-30 і два фрегати, але поставки не здійснено). На думку експертів, нинішня схема є еволюцією "офсетних" та бартерних підходів, покликаною мінімізувати слід у міжнародній фінсистемі та страхуватися від подальших санкційних кроків Заходу.

Закупівлі на листопад-грудень ймовірно залишаться високими, хоча обсяги можуть бути нижчими за пікові рівні останніх років.