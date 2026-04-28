РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9149 посетителей онлайн
Новости Контрабанда оружия
9 304 27

Полицейская спецоперация "Черная гильза": раскрыта схема поставок оружия для топ-политиков и пропагандистов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате спецоперации "Черная гильза" полицейские ликвидировали канал поставки "наградного" оружия для одиозных политиков и пропагандистов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто получал оружие?

Ким Чен Ын, Башар Хафез аль-Асад, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Стивен Сигал, Юлия Чичерина, Владимир Соловьев, Александр Сидякин и Владимир Сальдо - именно эти лица получали "наградное" оружие от главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Каналы поставок

Оружие поступало из двух источников: его похищали на временно оккупированных территориях Украины или незаконно ввозили из Словацкой Республики.

Речь идет, в частности, о пистолетах типа "Глок" под патрон Флобера, которые после ввоза из Словакии переделывали в полноценное боевое оружие. В дальнейшем его реализовывали криминальным кругам, передавали незаконным вооруженным формированиям, а также использовали в качестве инструмента "поощрения" лиц, не имеющих законного права на владение боевым оружием.

"Механизмы контрабанды, маршруты поставок и участников организованной преступной группы следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований раскрыли еще в январе этого года", - говорится в сообщении.

Задержание фигурантов

По результатам сотрудничества с правоохранительными органами Польши часть фигурантов - граждан Украины - задержали на польской границе при попытке незаконного ввоза оружия на территорию этого государства. Оружие изъято, обвинительные акты направлены в суд в Польше.

В Украине следователи полиции сообщили Денису Пушилину о подозрении в военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В апреле этого года полицейские совместно с Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины провели второй этап спецоперации "Черная гильза" - более 30 одновременных обысков в Киеве, Киевской, Закарпатской и Сумской областях. Их результаты подтвердили масштаб нелегальных потоков оружия, направлявшихся на временно оккупированные территории.

Обыски и изъятия

По результатам следственных действий изъято более 90 единиц огнестрельного оружия: автоматы, пулеметы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, в том числе крупнокалиберные, не менее семи гранатометов и противотанковых средств, десятки гранат, взрывателей и запалов, противотанковые мины ТМ-62М, артиллерийские боеприпасы калибра 30 мм, а также легкобронированный автомобиль "Тигр".

черная гильза
Отдельно изъято более 35 тысяч патронов различных калибров, более 150 гранатометных выстрелов, реактивные двигатели к ним, кумулятивные боевые части, дымовые шашки и другие взрывчатые элементы.

Часть арсенала хранилась в гаражах, жилых домах и транспортных средствах, остальную - в специально оборудованных тайниках на местности, координаты которых предоставляли сами фигуранты. Также изъяты поддельные документы, печати, удостоверения, техника и носители информации, которые использовались для прикрытия деятельности и организации логистики.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о предъявлении новых подозрений.

Полицейские устанавливают всех участников схемы, маршруты перемещения оружия и конечных получателей. К работе привлечены возможности Службы внешней разведки Украины, международных партнеров - Европола и аналитического проекта AP Weapons & Explosives.

При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества на базе Европола создан виртуальный координационный центр, позволяющий в режиме реального времени обмениваться информацией через защищенные каналы, в частности систему SIENA.

Что известно об операции?

Спецоперация "Черная гильза" продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора одновременно по нескольким направлениям - от перекрытия каналов поставок и ликвидации тайников до международной координации и привлечения к ответственности всех причастных.

Автор: 

оружие (10417) Нацполиция (16848) Пушилин Денис (132)
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это тоже шло на парашу как "наградное"?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:24 Ответить
оце на фото елітна іменна зброя на замовлення?
які ж у нас потужні непідкупні героїчні мєнти!!!!!!
клименку та вигівському мєдалькі і премію.
і оту біглу мєнтовку звільнити, бо вона офісна криса і не могла додзвонитися до медиків.

для чого ця неймовірна інфа?
про що ця наймовірна інфа?
про зброю для корейського пельмєня з собяніним та чичеріной з пенісом душиліним?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:28 Ответить
Верхівка схеми вже за кордоном?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:30 Ответить
Новий серіал , режисер той самий.
показать весь комментарий
28.04.2026 10:30 Ответить
Юмористичний серіал від студії Квартал 95.
показать весь комментарий
28.04.2026 23:48 Ответить
Чергова поліцайська "PR- акція", зо спрямована на відволікання уваги від непрофесійної кодли "Поліція".
показать весь комментарий
28.04.2026 10:36 Ответить
Нема навіть кому підти до війська- всі "наградуху" вигрібають з кущів...
показать весь комментарий
28.04.2026 11:54 Ответить
«Чёрная гильза», «Белый костыль»…))) 35 лет прошло с 1991 года. Можно было уже трижды построить нормальное государство и нормально в нем жить. )))
показать весь комментарий
28.04.2026 10:44 Ответить
бред какой-то. зачем их завозить как травматы, если можно легально купить для награждения? да и у кацапов своих оружейных заводов хватает нахрена им калаши из за границы? Я еще понимаю если эксклюзив какой да и то логистика мутная сильно.
показать весь комментарий
28.04.2026 10:47 Ответить
Сценарист 95 кварталу, щоб не бути мобілізованим до ЗСУ, влаштувався до СБУ.
показать весь комментарий
28.04.2026 10:50 Ответить
Я щось не збагну. СБУ співпрацює з москалями? А СБУ знає, що в Україні мусора нагородною зброєю злочинців нагороджують і цивільних осіб?
показать весь комментарий
28.04.2026 10:48 Ответить
А ТерБати у 2022 році, голими руками зупинялиж окупантів московських🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
28.04.2026 10:53 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво🤔
показать весь комментарий
28.04.2026 10:56 Ответить
Шел п'ятий рік війни. Нарешті викрили, мабуть не дали тому кому пообіцяли. Або щось погане дали.
показать весь комментарий
28.04.2026 11:07 Ответить
Це якийсь несмішний спектакль. Передача зброї з ТОТ на підконтрольну 😂 Хто у цю маячню повірить?
показать весь комментарий
28.04.2026 11:09 Ответить
В нас вже можливо все, але отут я Станіславський. Стільки геморою через цю зброю, гра не коштує свічок
показать весь комментарий
28.04.2026 11:20 Ответить
Glock під патрон Флобера для кінченого іна? А луки на кулемети не переробляли? Що за висер?
показать весь комментарий
28.04.2026 11:16 Ответить
От відповідь всім, хто каже, що сотні тисяч силовиків мали б воювати хоча б по черзі.
Аж 200 поліцейских відправлять тренуватись на полігони. А потім, можливо, їх відправлять, у прифронтові регіони, проходити службу! Отакої. А ви що подумали?
показать весь комментарий
28.04.2026 11:26 Ответить
Які ж вони тупі і за кого вони тримають людей. Тьху, огида.
показать весь комментарий
28.04.2026 11:33 Ответить
Праску гарно там засвітили..)) Хай ще трохи попрацює- і дудок на фото прибавитця...
показать весь комментарий
28.04.2026 11:52 Ответить
Шо я щойно прочитав?!
показать весь комментарий
28.04.2026 13:26 Ответить
что за херня, на кой хер ыну и верхушке рф покупать какие то стремные стволы, когда они могут это вообще без проблем сделать официально
показать весь комментарий
28.04.2026 14:17 Ответить
В мені сподобалась нагородна ТМ 72.
показать весь комментарий
28.04.2026 14:32 Ответить
В Польщу? Зброю? Шапіто...
показать весь комментарий
28.04.2026 14:50 Ответить
Немає фантазії в поліцейських сценаристів. Якось текст по дебільному написаний. Особливо, отримувачі зброї Кім Чен Ин, Башар Хафез аль-Асад, Дмитро Медведєв, Сергій Собянін, Сергій Лавров, Рамзан Кадиров, Стівен Сігал, Юлія Чичеріна, Володимир та інші чмирі.
показать весь комментарий
28.04.2026 15:03 Ответить
Вилучили нагородний автомат Калашнікова особисто для *уйла

показать весь комментарий
28.04.2026 15:05 Ответить
 
 