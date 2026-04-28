Полицейская спецоперация "Черная гильза": раскрыта схема поставок оружия для топ-политиков и пропагандистов РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате спецоперации "Черная гильза" полицейские ликвидировали канал поставки "наградного" оружия для одиозных политиков и пропагандистов РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Кто получал оружие?

Ким Чен Ын, Башар Хафез аль-Асад, Дмитрий Медведев, Сергей Собянин, Сергей Лавров, Рамзан Кадыров, Стивен Сигал, Юлия Чичерина, Владимир Соловьев, Александр Сидякин и Владимир Сальдо - именно эти лица получали "наградное" оружие от главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Каналы поставок

Оружие поступало из двух источников: его похищали на временно оккупированных территориях Украины или незаконно ввозили из Словацкой Республики.

Речь идет, в частности, о пистолетах типа "Глок" под патрон Флобера, которые после ввоза из Словакии переделывали в полноценное боевое оружие. В дальнейшем его реализовывали криминальным кругам, передавали незаконным вооруженным формированиям, а также использовали в качестве инструмента "поощрения" лиц, не имеющих законного права на владение боевым оружием.

"Механизмы контрабанды, маршруты поставок и участников организованной преступной группы следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований раскрыли еще в январе этого года", - говорится в сообщении.

Задержание фигурантов

По результатам сотрудничества с правоохранительными органами Польши часть фигурантов - граждан Украины - задержали на польской границе при попытке незаконного ввоза оружия на территорию этого государства. Оружие изъято, обвинительные акты направлены в суд в Польше.

В Украине следователи полиции сообщили Денису Пушилину о подозрении в военных преступлениях (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В апреле этого года полицейские совместно с Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины провели второй этап спецоперации "Черная гильза" - более 30 одновременных обысков в Киеве, Киевской, Закарпатской и Сумской областях. Их результаты подтвердили масштаб нелегальных потоков оружия, направлявшихся на временно оккупированные территории.

Обыски и изъятия

По результатам следственных действий изъято более 90 единиц огнестрельного оружия: автоматы, пулеметы, пистолеты и пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки, в том числе крупнокалиберные, не менее семи гранатометов и противотанковых средств, десятки гранат, взрывателей и запалов, противотанковые мины ТМ-62М, артиллерийские боеприпасы калибра 30 мм, а также легкобронированный автомобиль "Тигр".

























Отдельно изъято более 35 тысяч патронов различных калибров, более 150 гранатометных выстрелов, реактивные двигатели к ним, кумулятивные боевые части, дымовые шашки и другие взрывчатые элементы.

Часть арсенала хранилась в гаражах, жилых домах и транспортных средствах, остальную - в специально оборудованных тайниках на местности, координаты которых предоставляли сами фигуранты. Также изъяты поддельные документы, печати, удостоверения, техника и носители информации, которые использовались для прикрытия деятельности и организации логистики.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение о предъявлении новых подозрений.

Полицейские устанавливают всех участников схемы, маршруты перемещения оружия и конечных получателей. К работе привлечены возможности Службы внешней разведки Украины, международных партнеров - Европола и аналитического проекта AP Weapons & Explosives.

При содействии Департамента международного полицейского сотрудничества на базе Европола создан виртуальный координационный центр, позволяющий в режиме реального времени обмениваться информацией через защищенные каналы, в частности систему SIENA.

Что известно об операции?

Спецоперация "Черная гильза" продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора одновременно по нескольким направлениям - от перекрытия каналов поставок и ликвидации тайников до международной координации и привлечения к ответственности всех причастных.