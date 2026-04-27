РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8434 посетителя онлайн
Новости Фото Контрабанда оружия
3 161 13

Задержан военный инструктор, который пытался продать пулеметы и патроны. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что установило следствие?

Как отмечается, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его "на горячем" во время передачи оружия.

В ходе следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения Вооруженным Силам Украины.

Что грозит?

  • Военнослужащему сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
  • Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Автор: 

Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ну а що ? Війна війною..а він барижить
показать весь комментарий
27.04.2026 13:18 Ответить
+2
Кулемети - це точно не на "браконьєрку", на кабана, ходить... Це вже для "розборок" між бандами...
показать весь комментарий
27.04.2026 13:30 Ответить
+2
А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кому ж ще продавати кулемети - як не військовому інструктору - гроші прямо під ногами - зігнутись і підняти
показать весь комментарий
27.04.2026 13:16 Ответить
Кому там ще бракує стволів?
показать весь комментарий
27.04.2026 13:17 Ответить
Ну а що ? Війна війною..а він барижить
показать весь комментарий
27.04.2026 13:18 Ответить
звіснго тут можнав красти- святі люди
показать весь комментарий
27.04.2026 16:24 Ответить
Кулемети - це точно не на "браконьєрку", на кабана, ходить... Це вже для "розборок" між бандами...
показать весь комментарий
27.04.2026 13:30 Ответить
А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:36 Ответить
В кожну хату кулемет. Інструктор піклується про захищеність українців.
показать весь комментарий
27.04.2026 13:37 Ответить
Ну если народ Украины будет хорошо вооружён то может жульё поостережётся так нагло грабить этот самый народ.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:02 Ответить
Такі "інсруктари" обвішані медалями розтащили вже половину гуманітарки та озброїли бандюків на 999 років наперед....Поки ці справи будуть "розслідувати" цивільні слідчі та суди - толку не буде...
показать весь комментарий
27.04.2026 14:34 Ответить
Продати зброю, яка на обліку без списання - пряма дорога в буцигарню, але навіть списаний кулемет за номером можна знайти з якої військової частини вкрадений, тому швидше всього це були трофейні кулемети.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:34 Ответить
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)....

поводження зі зброєю..?
і все?
показать весь комментарий
27.04.2026 14:49 Ответить
Він просто хотів зрівняти права пересичних українців та робокопів у камуфляжі на бусиках.
показать весь комментарий
27.04.2026 14:53 Ответить
 
 