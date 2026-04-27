3 161 13
Задержан военный инструктор, который пытался продать пулеметы и патроны. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как отмечается, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен.
Правоохранители задержали его "на горячем" во время передачи оружия.
В ходе следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения Вооруженным Силам Украины.
Что грозит?
- Военнослужащему сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
- Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Топ комментарии
+2 Vasya #607130
показать весь комментарий27.04.2026 13:18 Ответить Ссылка
+2 Яр Холодний
показать весь комментарий27.04.2026 13:30 Ответить Ссылка
+2 Yriii Yriii #538882
показать весь комментарий27.04.2026 13:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поводження зі зброєю..?
і все?