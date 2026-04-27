Задержан военный инструктор, который пытался продать пулеметы и патроны. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении инструктору группы батальона одной из воинских частей, который пытался продать два пулемета и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как отмечается, в начале 2026 года военнослужащий через мессенджер нашел "клиента" и договорился о продаже вооружения за 175 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его "на горячем" во время передачи оружия.

В ходе следственных действий изъяли два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры для передачи вооружения Вооруженным Силам Украины.

