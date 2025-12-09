Разоблачены 9 дельцов, которые пытались организовать нелегальную продажу "трофейного" оружия в Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегальной продажи "трофейного" оружия и боеприпасов в разных регионах Украины.

По результатам комплексных мер задержаны девять дельцов, которые торговали средствами поражения, скрытно вывезенными из деоккупированных районов и зоны боевых действий, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Среди изъятого у фигурантов: российские гранатометы, автоматы Калашникова, взрывчатка и патроны различного калибра.

Так, в Киевской области в Бучанском районе разоблачены два уклониста, которые порознь скрывались от мобилизации и планировали подпольно продавать оружие.

У одного из злоумышленников во время обысков изъята партия боевых гранат РГН и боеприпасов к стрелковому вооружению, которые он готовил к сбыту.

Другой фигурант хранил пистолеты, среди которых системы ТТ с патронами кустарного производства.

Также задержан злоумышленник, причастный к взрыву в столичном сортировочном центре "Укрпочты". Напомним, в октябре во время досмотра посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пять сотрудников почты и таможни.

Задержанным оказался 52-летний киевлянин, который передал жителю Тернополя боеприпасы якобы для изготовления "сувениров". Во время обыска в его доме правоохранители изъяли гранаты, патроны и выстрелы для гранатомета.

В Винницкой области на подпольной торговле оружием разоблачен местный безработный, который подыскивал клиентов для сбыта ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Для маскировки дельцы обещали заказчикам отправить разобранное оружие по почте в виде "бытовых" посылок.

В Донецкой области в Краматорском районе задержаны еще пять фигурантов. Среди них мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть на территории региона.

Как установило расследование, злоумышленники двумя группами отдельно друг от друга вывозили оружие с фронтовых территорий, а затем предлагали "трофеи" на черном рынке.

Во время обысков у фигурантов изъято более полукилограмма тротила, который они собственноручно извлекали из боеприпасов для продажи.

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении - незаконное обращение с оружием и боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет лишения свободы.











Читайте также: Подпольное производство табака на сумму более ₴25 миллионов раскрыли правоохранители Хмельницкой области. ФОТОрепортаж