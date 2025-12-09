Подпольное производство табака на сумму более ₴25 миллионов раскрыли правоохранители Хмельницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам изготовления, хранения с целью сбыта табака и легализации средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл изготовления табака без необходимых лицензий - от выращивания и сбора растений до ферментации, измельчения и реализации. Для прикрытия использовали реквизиты подконтрольного предприятия, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Незаконную деятельность осуществляли в Хмельницкой, Киевской и Одесской областях. Готовую продукцию в промышленных масштабах реализовывали по всей стране.

По результатам проведенных санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта фальсификата изъято около 45 тонн листьев и готового к реализации табака, более 75 тонн собранных растений, оборудование для производства, 252 тысячи гривен. Также обнаружено около 70 гектаров земель с несобранным урожаем.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 25 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз и наложении ареста на имущество.















Читайте: В Хмельницкой области пожизненное наказание получил мужчина, который систематически насиловал падчерицу. ФОТОрепортаж