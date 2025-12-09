РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8694 посетителя онлайн
Новости Фото Контрабанда сигарет
1 408 15

Подпольное производство табака на сумму более ₴25 миллионов раскрыли правоохранители Хмельницкой области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Хмельницкая областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам изготовления, хранения с целью сбыта табака и легализации средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл изготовления табака без необходимых лицензий - от выращивания и сбора растений до ферментации, измельчения и реализации. Для прикрытия использовали реквизиты подконтрольного предприятия, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Незаконную деятельность осуществляли в Хмельницкой, Киевской и Одесской областях. Готовую продукцию в промышленных масштабах реализовывали по всей стране.

По результатам проведенных санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта фальсификата изъято около 45 тонн листьев и готового к реализации табака, более 75 тонн собранных растений, оборудование для производства, 252 тысячи гривен. Также обнаружено около 70 гектаров земель с несобранным урожаем.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 25 миллионов гривен.

В настоящее время решается вопрос о назначении соответствующих экспертиз и наложении ареста на имущество.

табак
табак
табак
табак
табак
табак
табак

Читайте: В Хмельницкой области пожизненное наказание получил мужчина, который систематически насиловал падчерицу. ФОТОрепортаж

Автор: 

СБУ (20789) табак (315) Офис Генпрокурора (3169) Хмельницкая область (1078)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
От чим? Чим це погано, а?
Робити більше не хєр?
Половина ЗСУ курить люльки та купляє ту саму вірджинію.
Купа довбограїв в тих прокуратурах, СБУ, поліціях.
Аби тільки не на фронт, уроди кончені!
показать весь комментарий
09.12.2025 13:00 Ответить
+4
Ці ушльопки зараз ще введуть акциз на солодкі напої і потім прийдуть до тебе додому з обшуком, тому що чай п'єш з цукром.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:09 Ответить
+4
Просто хмельницькі інваліди, ой, вибачайте, прокурори, усувають конкурентів, нічого особливого.
показать весь комментарий
09.12.2025 13:32 Ответить

Загрузка...

 
 