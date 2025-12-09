В Хмельницкой области пожизненное наказание получил мужчина, который систематически насиловал падчерицу. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Хмельницкой области суд приговорил к пожизненному заключению жителя Шепетовского района, который в 2022 году неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении малолетней падчерицы.

Мужчина проживал в семье и пользовался беззащитностью и доверием ребенка, передает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Досудебным расследованием установлено, что в июне и сентябре осужденный насиловал девочку, когда она спала, в присутствии другого своего малолетнего ребенка. В декабре того же года, пытаясь преодолеть сопротивление, он приложил к лицу девочки тряпку с резким запахом, от чего она потеряла сознание, после чего снова изнасиловал ее.

Пострадавшей были нанесены телесные повреждения.

Во время обыска по месту жительства осужденного изъято значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, которые он незаконно хранил.

В суде мужчина своей вины не признал и пытался избежать ответственности, в том числе через ложные показания близких знакомых. Однако прокуратура опровергла такие утверждения и доказала вину полностью. Под процессуальным руководством прокуратуры собраны доказательства повторности и обстоятельств преступлений, проведен ряд судебных экспертиз.

Публичное обвинение поддерживал руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который настоял на самом суровом наказании.

Суд признал мужчину виновным по статьям об изнасиловании малолетнего ребенка, совершенном повторно и в семейных отношениях, а также за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Окончательное наказание – пожизненное лишение свободы.





"Пожизненное лишение свободы – это справедливое наказание для лица, которое неоднократно совершало преступления сексуального характера против малолетнего ребенка. Мы, как сторона обвинения, приложили все усилия, чтобы насильник получил максимальную меру наказания", – отметил руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский.





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