Блогер, распространявшая информацию о размещении наших военных, будет отбывать реальное наказание

Блогерка будет отбывать реальное наказание за расположение ВСУ

Блогер из Черновцов, которая во время стрима озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и, несмотря на предостережения военных, выложила видео в открытый доступ, приговорена к 5 годам лишения свободы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры в судах всех инстанций доказали обоснованность приговора, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Они настаивали: действия женщины создали реальную угрозу для украинских военных, поскольку распространенная информация позволяла идентифицировать точное местонахождение подразделения в условиях военного положения.

Следствием установлено, что женщина активно вела свои каналы в соцсетях и регулярно снимала провокационные видео вблизи позиций Вооруженных сил Украины.

Летом 2023 года во время очередного стрима она вслух озвучила координаты украинского подразделения, комментируя увиденное и демонстрируя элементы местности, которые позволяли определить локацию военных.

На видео четко видно, как военнослужащие просят ее прекратить съемку, поскольку фиксация объектов могла навредить безопасности подразделения. Однако блогер проигнорировала предостережение и продолжила трансляцию.

После этого она без какого-либо редактирования, которое могло бы скрыть координаты, опубликовала стрим на своих каналах в YouTube и TikTok, открыв доступ к чувствительной информации неограниченному кругу лиц.

Суды первой и апелляционной инстанций признали ее виновной - несанкционированное распространение данных о движении или расположении подразделений ВСУ в условиях военного положения. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: назначенное судом первой инстанции наказание в виде 5 лет лишения свободы является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

+8
Правда в тому, що цивільним заборонено знімати переміщення військових під час воєнного стану і це все. Дрібноти всякі приплетені не по темі.
08.12.2025 18:31
+7
Ви шо - зовсім тупі? Позиції ППО не можна показувати, а ви брєдятіну про ваш мозговий "котел" ліпите.
08.12.2025 18:25
+5
До чого тут оточення, 6араніна?
08.12.2025 18:27
Тому то Чернівці мало не в оточення попали
08.12.2025 18:19
До чого тут оточення, 6араніна?
08.12.2025 18:27
Чого хамиш, профура?
08.12.2025 18:28
Чого з себе недорозвинутого ліпиш?
08.12.2025 18:29
На профуру не обідилась. Ясненько. )
08.12.2025 18:30
На тупеньких не ображаюсь. Так до чого ти оточення приплів, киця?
08.12.2025 18:32
Сарказм? Ні не чула. Чи ти притрушена?
08.12.2025 18:34
Це не сарказм, це ти обісрався прилюдно, киця.
08.12.2025 18:36
Напевно ти дуже красива, бо жінка не може бути і красива і розумна.
08.12.2025 18:39
"Чернівецький котел" не можна показувати - там і дЄрмак може воювати на передовій ....
08.12.2025 18:20
Якщо стрімила біля війсьового обєкту - то так років 5 треба дати . А якщо стрімили ,як працівники тЦК купують пончики з кавою - то тут всі 10 треба давати - бо це ж найважливіша секретно -стратегічна інформація
08.12.2025 18:24
Ви шо - зовсім тупі? Позиції ППО не можна показувати, а ви брєдятіну про ваш мозговий "котел" ліпите.
08.12.2025 18:25
Проблема в тому ,що наша влада вже настільки забрехалася ,що їй не вірять ,коли навіть каже правду . А ще людей загембало -що всякій дрібноті дають по 5-15 років. А гандони які розміновували Чонгар ,здавали серйозну інформацію та крали мільйонами спокійно сидять вдома або їдуть мільйонерами за кордон. Тому така реакція ....
08.12.2025 18:28
Правда в тому, що цивільним заборонено знімати переміщення військових під час воєнного стану і це все. Дрібноти всякі приплетені не по темі.
08.12.2025 18:31
Я теж так думаю: раптове переміщення військових з бусіка з лівими номерами ,щоб хапанути чергового ухилянта - це злив стратегічно важливої інформації - і має каратися по всій строгості.

Хоча я думаю ,що ситуація літом 2023 році неповязана з ТЦк, скоріше дійсно з ППо В 2023 році працівники ТЦК вели себе більш менш в рамках закону .

Але ж знову проблема в тому - що саджають шісток , а "козирі " ходять на свободі ....
08.12.2025 18:40
а же дЄрмак?
08.12.2025 18:29
А цю блогерку ніхто навіть пальчиком не посварив.Дивина.
08.12.2025 18:22
"не на часі"
08.12.2025 18:27
Тепер буде вести трансляції з буцегарні, якщо розуму не має)
08.12.2025 18:27
Тепер я зрозумів чому не будувались оборонні споруди по лінії фронту.... це шоб не ідентифікувати точне місцезнаходження підрозділів...кацапи бачать шо є фортифікації то є підрозділ
08.12.2025 18:28
А ця блогера чи не гнида після воші Кравченка

Сьогоднішній Генпрокурор Кравченко - штрихи його кар"єрного росту

15 серпня 2012 року одразу після київського вузу став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.

У 2014 році став старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.
08.12.2025 18:31
Щось не видно , чи губи в неї надуті .
08.12.2025 18:33
Яка різниця-хотіла хайпонути і підзаробити-хай сидить.
08.12.2025 19:20
 
 