Блогер, распространявшая информацию о размещении наших военных, будет отбывать реальное наказание
Блогер из Черновцов, которая во время стрима озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и, несмотря на предостережения военных, выложила видео в открытый доступ, приговорена к 5 годам лишения свободы.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры в судах всех инстанций доказали обоснованность приговора, передает Цензор.НЕТ.
Детали расследования
Они настаивали: действия женщины создали реальную угрозу для украинских военных, поскольку распространенная информация позволяла идентифицировать точное местонахождение подразделения в условиях военного положения.
Следствием установлено, что женщина активно вела свои каналы в соцсетях и регулярно снимала провокационные видео вблизи позиций Вооруженных сил Украины.
Летом 2023 года во время очередного стрима она вслух озвучила координаты украинского подразделения, комментируя увиденное и демонстрируя элементы местности, которые позволяли определить локацию военных.
На видео четко видно, как военнослужащие просят ее прекратить съемку, поскольку фиксация объектов могла навредить безопасности подразделения. Однако блогер проигнорировала предостережение и продолжила трансляцию.
После этого она без какого-либо редактирования, которое могло бы скрыть координаты, опубликовала стрим на своих каналах в YouTube и TikTok, открыв доступ к чувствительной информации неограниченному кругу лиц.
Суды первой и апелляционной инстанций признали ее виновной - несанкционированное распространение данных о движении или расположении подразделений ВСУ в условиях военного положения. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: назначенное судом первой инстанции наказание в виде 5 лет лишения свободы является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.
Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча я думаю ,що ситуація літом 2023 році неповязана з ТЦк, скоріше дійсно з ППо В 2023 році працівники ТЦК вели себе більш менш в рамках закону .
Але ж знову проблема в тому - що саджають шісток , а "козирі " ходять на свободі ....
Сьогоднішній Генпрокурор Кравченко - штрихи його кар"єрного росту
15 серпня 2012 року одразу після київського вузу став слідчим Севастопольської прокуратури, за рік Кравченка підвищили до старшого слідчого, на якій він працював до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_(2014) анексії Криму в 2014 році.
У 2014 році став старшим прокурором Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України.