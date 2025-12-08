Блогер, распространявшая информацию о размещении наших военных, будет отбывать реальное наказание

Блогер из Черновцов, которая во время стрима озвучила координаты расположения подразделения ВСУ и, несмотря на предостережения военных, выложила видео в открытый доступ, приговорена к 5 годам лишения свободы.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора и Черновицкой областной прокуратуры в судах всех инстанций доказали обоснованность приговора, передает Цензор.НЕТ.

Детали расследования

Они настаивали: действия женщины создали реальную угрозу для украинских военных, поскольку распространенная информация позволяла идентифицировать точное местонахождение подразделения в условиях военного положения.

Следствием установлено, что женщина активно вела свои каналы в соцсетях и регулярно снимала провокационные видео вблизи позиций Вооруженных сил Украины.

Летом 2023 года во время очередного стрима она вслух озвучила координаты украинского подразделения, комментируя увиденное и демонстрируя элементы местности, которые позволяли определить локацию военных.

На видео четко видно, как военнослужащие просят ее прекратить съемку, поскольку фиксация объектов могла навредить безопасности подразделения. Однако блогер проигнорировала предостережение и продолжила трансляцию.

После этого она без какого-либо редактирования, которое могло бы скрыть координаты, опубликовала стрим на своих каналах в YouTube и TikTok, открыв доступ к чувствительной информации неограниченному кругу лиц.

Суды первой и апелляционной инстанций признали ее виновной - несанкционированное распространение данных о движении или расположении подразделений ВСУ в условиях военного положения. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: назначенное судом первой инстанции наказание в виде 5 лет лишения свободы является справедливым и соразмерным совершенному преступлению.

Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию не подлежит.

