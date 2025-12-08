Депутат из Днепра подделал документы на "командировку" и поехал с семьей на отдых в Грецию, - Офис генпрокурора. ФОТО

Сообщено о подозрении действующему депутату Днепровского городского совета, который также возглавляет один из районов городской администрации и был избран от политической партии "ОПЗЖ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

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В чем его подозревают?

Ему инкриминируют организацию внесения заведомо ложных сведений в официальный документ и использование поддельного документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

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"В период действия военного положения депутаты местных советов имеют право пересекать государственную границу исключительно при наличии надлежащим образом оформленного решения о служебной командировке", - пояснили в Офисе генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, в июне 2023 года депутат решил выехать за границу по частным делам. Для этого он организовал фиктивное приглашение якобы для участия в конференции в Венгрии, которой фактически не существовало.

На основании поддельных документов было подписано распоряжение городского головы о командировке, что дало право на пересечение государственной границы.

Фактически же депутат вместе с семьей с 27 июня по 13 июля 2023 года находился на отдыхе на острове Родос в Греции, после чего вернулся в Украину.

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