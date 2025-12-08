Депутат із Дніпра підробив документи на "відрядження" та поїхав із сім’єю на відпочинок у Грецію, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Повідомлено про підозру чинному депутату Дніпровської міської ради, який також очолює один із районів міської адміністрації та був обраний від політичної партії "ОПЗЖ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

В чому його підозрюють?

Йому інкримінують організацію внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційного документа та використання підробленого документа (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Купив фальшиве свідоцтво про дитину за криптовалюту, щоб виїхати за кордон: на Вінниччині затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

"У період дії воєнного стану депутати місцевих рад мають право перетинати державний кордон виключно за наявності належним чином оформленого рішення про службове відрядження", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, у червні 2023 року депутат вирішив виїхати за кордон у приватних справах. Для цього він організував фіктивне запрошення нібито для участі в конференції в Угорщині, якої фактично не існувало.

На підставі підроблених документів було підписано розпорядження міського голови про відрядження, що надало право на перетин державного кордону.

Фактично ж депутат разом із сім’єю з 27 червня по 13 липня 2023 року перебував на відпочинку на острові Родос у Греції, після чого повернувся в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До $5 тис. за фіктивне багатодітне батьківство: викрито схему ухилення від мобілізації на Волині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж