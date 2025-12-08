Блогерка, яка поширювала інформацію про розміщення наших військових, відбуватиме реальне покарання

Блогерка з Чернівців, яка під час стріму озвучила координати розташування підрозділу ЗСУ та попри застереження військових виклала відео у відкритий доступ, засуджена до 5 років позбавлення волі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора та Чернівецької обласної прокуратури у судах усіх інстанцій довели обґрунтованість вироку, передає Цензор.НЕТ.ї

Деталі розслідування

Вони наполягали: дії жінки створили реальну загрозу для українських військових, оскільки поширена інформація дозволяла ідентифікувати точне місцезнаходження підрозділу в умовах воєнного стану.

Слідством встановлено, що жінка активно вела свої канали в соцмережах і регулярно знімала провокативні відео поблизу позицій Збройних Сил України.

Улітку 2023 року під час чергового стріму вона вголос озвучила координати українського підрозділу, коментуючи побачене та демонструючи елементи місцевості, які дозволяли визначити локацію військових.

На відео чітко видно, як військовослужбовці просять її припинити зйомку, оскільки фіксація об’єктів могла нашкодити безпеці підрозділу. Однак блогерка проігнорувала застереження та продовжила трансляцію.

Після цього вона без будь-якого редагування, яке могло б приховати координати, опублікувала стрім на своїх каналах у YouTube та TikTok, відкривши доступ до чутливої інформації необмеженому колу осіб.

Суди першої та апеляційної інстанцій визнали її винною - несанкціоноване поширення даних про рух чи розташування підрозділів ЗСУ в умовах воєнного стану. Верховний Суд погодився з доводами прокурора: призначене судом першої інстанції покарання у вигляді 5 років позбавлення волі є справедливим та співмірним скоєному злочину.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

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