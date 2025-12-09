Підпільне виробництво тютюну на понад ₴25 мільйонів викрили правоохоронці Хмельниччини. ФОТОрепортаж

Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами виготовлення, зберігання з метою збуту тютюну та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл виготовлення тютюну без необхідних ліцензій - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття використовували реквізити підконтрольного підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Незаконну діяльність здійснювали в Хмельницькій, Київській та Одеській областях.Готову продукцію у промислових масштабах реалізовували по всій країні.

За результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату вилучено близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, обладнання для виробництва, 252 тисячі гривень. Також виявлено близько 70 гектарів земель з незібраним врожаєм.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз та накладення арешту на майно.















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