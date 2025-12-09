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Підпільне виробництво тютюну на понад ₴25 мільйонів викрили правоохоронці Хмельниччини. ФОТОрепортаж

Хмельницька обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами виготовлення, зберігання з метою збуту тютюну та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, група осіб організувала повний цикл виготовлення тютюну без необхідних ліцензій - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття використовували реквізити підконтрольного підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Незаконну діяльність здійснювали в Хмельницькій, Київській та Одеській областях.Готову продукцію у промислових масштабах реалізовували по всій країні.

За результатами проведених санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту фальсифікату вилучено близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну, понад 75 тонн зібраних рослин, обладнання для виробництва, 252 тисячі гривень. Також виявлено близько 70 гектарів земель з незібраним врожаєм.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 мільйонів гривень.

Наразі вирішується питання щодо призначення відповідних експертиз та накладення арешту на майно.

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тютюн

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Автор: 

СБУ (13985) тютюн (668) Офіс Генпрокурора (3948) Хмельницька область (1100)
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Топ коментарі
+5
От чим? Чим це погано, а?
Робити більше не хєр?
Половина ЗСУ курить люльки та купляє ту саму вірджинію.
Купа довбограїв в тих прокуратурах, СБУ, поліціях.
Аби тільки не на фронт, уроди кончені!
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09.12.2025 13:00 Відповісти
+4
Ці ушльопки зараз ще введуть акциз на солодкі напої і потім прийдуть до тебе додому з обшуком, тому що чай п'єш з цукром.
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09.12.2025 13:09 Відповісти
+4
Просто хмельницькі інваліди, ой, вибачайте, прокурори, усувають конкурентів, нічого особливого.
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09.12.2025 13:32 Відповісти

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