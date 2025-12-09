Викрито 9 ділків, які намагалися організувати нелегальний продаж "трофейної" зброї в Україні. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального продажу "трофейної" зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів затримано дев’ятьох ділків, які торгували засобами ураження, що приховано вивезли із деокупованих районів та зони бойових дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Серед вилученого у фігурантів: російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру.

Так, на Київщині в Бучанському районі викрито двох ухилянтів, які порізно переховувались від мобілізації та планували підпільно продавати зброю.

В одного із зловмисників під час обшуків вилучено партію бойових гранат РГН та боєприпасів до стрілецького озброєння, які він готував до збуту.

Інший фігурант зберігав пістолети, серед яких системи ТТ з набоями кустарного виробництва.

Також затримано зловмисника, причетного до вибуху в столичному сортувальному центрі "Укрпошти". Нагадаємо, у жовтні під час огляду посилки стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро працівників пошти та митниці.

Затриманим виявився 52-річний киянин, який передав жителю Тернополя боєприпаси нібито для виготовлення "сувенірів". Під час обшуку в його оселі правоохоронці вилучили гранати, набої та постріли для гранатомета.

У Вінницькій області на підпільній торгівлі зброєю викрито місцевого безробітного, який підшукував клієнтів для збуту ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

Для маскування ділок обіцяв замовникам відправити розукомплектовану зброю поштою у вигляді "побутових" посилок.

На Донеччині у Краматорському районі затримано ще п’ятьох фігурантів. Серед них мобілізований, який самовільно залишив військову частину на території регіону.

Як встановило розслідування, зловмисники двома групами окремо одна від одної вивозили зброю з фронтових територій, а потім пропонували "трофеї" на чорному ринку.

Під час обшуків у фігурантів вилучено понад пів кілограма тротилу, який вони власноруч діставали з боєприпасів для продажу.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру, - незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.











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