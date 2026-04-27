Затримано військового інструктора, який намагався продати кулемети та патрони. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інструктору групи батальйону однієї з військових частин, який намагався продати два кулемети та боєприпаси.

Що встановило слідство?

Як зазначається, на початку 2026 року військовослужбовець через месенджер знайшов "клієнта" та домовився про продаж озброєння за 175 тисяч гривень.

продаж зброї військовим

Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час передачі зброї.

Під час слідчих дій вилучили два кулемети та патрони. Наразі вживаються заходи для передачі озброєння до Збройних Сил України.

Що загрожує?

  • Військовослужбовцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).
  • Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Топ коментарі
27.04.2026 13:18 Відповісти
27.04.2026 13:30 Відповісти
27.04.2026 13:36 Відповісти
А кому ж ще продавати кулемети - як не військовому інструктору - гроші прямо під ногами - зігнутись і підняти
27.04.2026 13:16 Відповісти
Кому там ще бракує стволів?
27.04.2026 13:17 Відповісти
Ну а що ? Війна війною..а він барижить
27.04.2026 13:18 Відповісти
звіснго тут можнав красти- святі люди
27.04.2026 16:24 Відповісти
Кулемети - це точно не на "браконьєрку", на кабана, ходить... Це вже для "розборок" між бандами...
27.04.2026 13:30 Відповісти
А седьмой я по секрету от пана атамана выменял вот на эти штанишки.
27.04.2026 13:36 Відповісти
В кожну хату кулемет. Інструктор піклується про захищеність українців.
27.04.2026 13:37 Відповісти
Ну если народ Украины будет хорошо вооружён то может жульё поостережётся так нагло грабить этот самый народ.
27.04.2026 14:02 Відповісти
Такі "інсруктари" обвішані медалями розтащили вже половину гуманітарки та озброїли бандюків на 999 років наперед....Поки ці справи будуть "розслідувати" цивільні слідчі та суди - толку не буде...
27.04.2026 14:34 Відповісти
Продати зброю, яка на обліку без списання - пряма дорога в буцигарню, але навіть списаний кулемет за номером можна знайти з якої військової частини вкрадений, тому швидше всього це були трофейні кулемети.
27.04.2026 14:34 Відповісти
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)....

поводження зі зброєю..?
і все?
27.04.2026 14:49 Відповісти
Він просто хотів зрівняти права пересичних українців та робокопів у камуфляжі на бусиках.
27.04.2026 14:53 Відповісти
 
 