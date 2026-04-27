Затримано військового інструктора, який намагався продати кулемети та патрони. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру інструктору групи батальйону однієї з військових частин, який намагався продати два кулемети та боєприпаси.

Що встановило слідство?

Як зазначається, на початку 2026 року військовослужбовець через месенджер знайшов "клієнта" та домовився про продаж озброєння за 175 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали його "на гарячому" під час передачі зброї.

Під час слідчих дій вилучили два кулемети та патрони. Наразі вживаються заходи для передачі озброєння до Збройних Сил України.

