Более 280 тыс. случаев потери оружия зафиксировано в Украине за последние годы, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ

Национальная полиция Украины зафиксировала сотни тысяч случаев утери оружия и спецсредств гражданами за последние годы.

Об этом говорится в ответе на запрос Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Потеря оружия

"Согласно данным автоматизированных учетов, которые формируют (заполняют и поддерживают в актуальном состоянии) органы полиции и к которым полицейским уполномоченных подразделений по контролю за оборотом оружия в объеме, необходимом для выполнения полномочий, предоставлен доступ, в период с 1 января 2023 года по 23 апреля 2026 года в информационно-коммуникационную систему "Информационный портал Национальной полиции Украины" внесено 283 729 записей об утрате оружия, специальных средств из числа зарегистрированных на граждан, и 2468 записей об их похищении", - сообщили в Нацполиции.

В то же время полиция не предоставила более подробную информацию об оружии, выданном гражданским лицам, а также о случаях его утери или похищения, уточнив, что такие данные относятся к служебной информации.

Контроль со стороны правоохранителей

В ответе также отмечается, что Нацпол осуществляет контроль за соблюдением правил хранения и использования оружия, а разрешения на его ношение и хранение выдаются сроком на три года при условии отсутствия медицинских противопоказаний.

Отдельно отмечается, что во время военного положения действуют специальные правила обращения с оружием для гражданских лиц, участвующих в отражении и сдерживании вооруженной агрессии. Они утверждены приказом МВД в 2024 году.

В полиции добавили, что для предотвращения нарушений в этом году региональным подразделениям было поручено проверить актуальность данных о владельцах оружия и реагировать на случаи просроченных разрешений.