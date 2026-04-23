Зеленский о легализации оружия: Все изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне

Президент Владимир Зеленский считает, что все изменения, касающиеся легализации оружия в Украине, необходимо проводить на законодательном уровне. Ожидается, что правительство и парламент займутся этим вопросом.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Оборот оружия

"Очень много вопросов, кстати, по поводу оружия, и, безусловно, вопрос очень деликатный, и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и экспертами, что в принципе нужно поставить точку в этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность, но соответствующие изменения нужно вносить исключительно на законодательном уровне", — отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы с парламентариями и их коллегами по комитету по этому вопросу. Президент заявил, что готов к совместной работе.

Стрельба в Киеве

  • Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
  • Его ликвидировали во время задержания.
  • По последним данным, известно о 7 погибших.
  • Начато расследование по статье о террористическом акте.
  • После теракта в Голосеевском районе Киева министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о поддержке закона об оружии для гражданских лиц при условии подготовки людей.

А на законодавчому рівні, з битами і кастетами викрадають людей задля викупу чи просто так? А на законодавчому рівні виїхав міндич? А на законодавчому рівні дозволені рашистські паспорти в майже кожного депутата ВР? Ну і так далі.
23.04.2026 16:31 Ответить
А на законодавчому рівні дозволено робітникам ферми ведмедчука так багато працювати? Єнто ж нарушєніє трудавога заканадатєльства! Чому ти не жалієшся?
23.04.2026 16:45 Ответить
О, вилізла, ти бачиш яка особливість, твої висери про твого медведчука ніхто не лайкає я думаю розумієш чому.
23.04.2026 16:50 Ответить
Потрібен указ Президента про дозвіл на короткоствол для громадян України та осіб законно перебуваючих на території України. Всі ці розмови про законодавчу роботу це відмазки.
23.04.2026 16:52 Ответить
ЛИгарь, указ презилента про дозвіл на короткоствол, ти, що головою вдарився? такі питання регулюються виключно Законом, а не указом президента. Закон такий потрібен і досить непоганий є проект є розроблений УАЗ, але коли за це діло взялися мусора, то перетворили на якусь херню, не щастя не прийняли, але ніби мусорський якесь читання проходив, то по факту то не закон, а профанація і імітація. Корокоствол якщо і купиш, то носити не можна, умови зберігання і перевезення (тільки в тир) мало не на інкасаторській машині.
23.04.2026 17:22 Ответить
Це нічим хорошим не завершиться, з нашим рівнем корупції в правоохронних органах, судах, прокуратурі. Адекватна звичайна людина не буде носити з собою зброю, тобто уже переваги не буде. А злочинці чи психопати вірогідніше будуть постійно мати. Професійнійсть поліції бажає кращого.

Зараз при приміненні законно навіть того ж травмата, стільки проблем з правоохоронцями, що простіше вирішити то все без зброї, ліплять липові звинувачення і ніхто не реагує з надзорних органів. Тобто ви примінити зброю проти злочинця, а він виявиться із звязками, то нонсен але сядете ви а не він.
23.04.2026 16:36 Ответить
Правильно, і автомобільний цивільний транспорт заборонити, і розводити собак, і кухонні ножі заборонити, - бо це вже веде до катастрофи, треба глянути на Швейцарію, де дозволили зброю і все інше як ганебно там живуть, не те що раісія де все заборонено, ось наш орієнтир.
23.04.2026 16:58 Ответить
злочинці і психопати зброю носять без всяких дозволів, на те вони злочинці і психопати. От, я, наприклад, звичайна, нормальна людина і я хочу законно купити пістолет, саме пістолет, а не гвинтівку, і хочу ходити з ним, от є у мене таке бажання. Чому це можуть робити в Чехії, в Молдові, в США, в країнах Балтії, і чому черезез якихось ідіотів, не можу цього робити я в Україні і інші адекватні люди?
23.04.2026 17:27 Ответить
І в дружній нам Чехії також. Крім носіння пістолетів, в законодавстві Чехії притомно визначена
самоборона. Дишла для юристів на кшалт заплутаного розумінння "перевищення" там вже немає.
23.04.2026 17:20 Ответить
можуть же взяти закони Чехії з цих питань перекласти і прийняти в Україні, не все ж кацапії копіювати
23.04.2026 17:28 Ответить
там дозволили ще до Санду і без Санду.
23.04.2026 17:24 Ответить
А які там зміни? Таку саму дозвільну систему як і для мисливців. Довідки та інші папірці. Все те ж саме тільки це буде не елітним клубом, а для всіх.
23.04.2026 16:33 Ответить
За сім років зеленський з оманськими орками, цього так і не зробив!!!
А за п'ять років повномасштабки він не встиг, бо з єрмаком саботували це нагальне РІШЕННЯ!! Тому і загинули, з 2022 року, через нього тисячі Українців!!! Треба нести покарання за бездіяльність!!
23.04.2026 16:34 Ответить
"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї, і безумовно питання дуже чутливе, і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність, але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3612054

Цей криворізький "Цицерон" хоч сам розуміє, що говорить. Просто набір слів, які не мають жодного змісту.
23.04.2026 16:38 Ответить
«….але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.» - улюблена фраза Ху@ла, коли той відмовляється виконувати вимоги суспільства.
23.04.2026 16:42 Ответить
Гундосий 3,14zдабол!
23.04.2026 16:49 Ответить
Зеленський як завжди дав чітку відповідь.
🤷‍♂️🤭

Українці отримають можливість мати власну вогнепальну зброю але не при його владі.
23.04.2026 16:49 Ответить
Тобто ніколи не отримають.
23.04.2026 17:17 Ответить
два дебіла оце сила, та зараз без проблем можна купити практично будь-яку, курім автоматичної і короткотвола. Хоча лазівку придумали, продають типа спортивні пістолети. Основне питання в тому, щоб дозволили короткоствол для самозахисту.
23.04.2026 17:31 Ответить
дурне, українці і зараз мають таку можливість. а мова про носіння і дозвіл на короткоствол.
23.04.2026 17:32 Ответить
В Україні небуде дозволу на " караткастволи, шоб парєшать праблємі ". Хто хоче озброюватися- буль ласка, довідка про несудимість довідка з божевільні і може в хату закупити десяток карабінів. І одстрілюватися тими карабінами до віників
23.04.2026 16:50 Ответить
Он в Іспанії дозволили і всі друг друга перебили, одні зомбі без мозгів по вилуцям ходять, не будьте дебілами як Іспанці.
23.04.2026 17:00 Ответить
Іспанські утікантки не будуть вирішувати, що буде в Україні. Видихнуть та приберіть нарешті свою кухню.
23.04.2026 17:19 Ответить
Они же не идиоты. Ну не полные так точно) Прекрасно понимают что за систему они построили и выкормили, на какой уровень опустили рядовую человеческую жизнь в этой стране и теперь вот этим вот пролам дать оружие? Серьезно?)
23.04.2026 16:53 Ответить
в кожну хату Парабелум !
23.04.2026 16:56 Ответить
Так, це і є фактично на латині "Цивільний супротив", і звісно, який цивільний супротив, може бути без Парабелум.
23.04.2026 17:02 Ответить
Підписати нарешті Закон про зброю - така велика проблема?
Їх до війни було штуки чотири різних проектів.
Нема власного розуму - скопіпастіть у Молдови один в один. Чи у Литви з Латвією.
==
Все одно навіть в Молдові ціни починаються від 800 баксів за ПМ.
Чеські Гранд Пауери по 1500-2000 євро. Глоки ще дорожчі.
Недешева фігня.

Додатково - право на короткоствол лише тим, хто більше як 3 роки власник довгоствольної зброї та / або має УБД.
23.04.2026 16:58 Ответить
А автомобілі які доругіщі в Україні в сотні разів доржче зброї, і небезпека більша ніє від зброї, терміново заборонити???
23.04.2026 17:03 Ответить
Єстєствєнно!!!!! )))
А нафіга вам дома вогнегасник якщо є пожежна частина?
А навіщо вам дома аптечка якщо є швидка допомога та сімейний лікар?
Заборонити!!!!
23.04.2026 17:05 Ответить
а чому я маю купити спочатку гвинтіввку, щоб потім через три роки пістолет, як це співвідноситься? це мусорська тема. а яким боком УБД, бо криша протікла, щоб застрелився чи інших постріляв в запої чи приступі якомусь? ти мусорок мабуть?
23.04.2026 17:36 Ответить
Все просто, Лекс.
Ти лузер. Не ображайся.
В тебе нульовий досвід.
В тебе відсутні рефлекси та безумовні інстинкти в поводженні зі зброєю.
Це напрацьовується лише роками та з довгостволом.
І не думай, що все просто.
Щодо УБД - ти ж лише з диванчика можеш шось там розказувати за кришу шо потікла чи ще шось.
Мобілізовуватися ти сцишся.
Зате тебе вистачає шоб вважати ветеранів попаяними.
Все яке і в людей.
Непопаяних до війни тут не паяє.

Щодо мусорків. Так, їх прописують в одній беерці, два тижні постояв на блок-посту за 50км від фронту, отримує УБД. Є таке. так не рівняй усіх з такими ушльопками.
У нас зброя - частина тіла.
Але це ми.
Не ти.
І не ті мусора. Яких ще вчити і вчити.
23.04.2026 17:45 Ответить
Не спішіть. Все по порядку. Для початку висадимо мільярд дерев, потім з/п вчителям по 4000 дол. США , далі 3000 фламінгів до кінця 2025 року ... ,ну і так далі, а вже потім, може, колись ..., ну ви зрозуміли. Під занавіс ще й на піаніні вам зіграє.
23.04.2026 17:00 Ответить
Все починаєтья ІЗ - потім з/п вчителям по 4000 дол. США
23.04.2026 17:10 Ответить
https://youtu.be/YSsKw8gRVlY?si=Z5lwEyTpLga6EFAc
23.04.2026 17:04 Ответить
реклама розумного Кличка?
23.04.2026 17:12 Ответить
якщо чесно я не вважаю, що вiн дурень. Розумнiше резидента банковоi.
23.04.2026 17:34 Ответить
Говорить Радіо Свобода. Жить стало лучше. Жить стало веселей.
23.04.2026 17:09 Ответить
Анекдот))). Щоб Зеля дозволив людям закупити зброю??? Та він тоді з бункеру навіть для піару дупу не витягне.
23.04.2026 17:31 Ответить
Я, вмію володіти вогнепальною зброєю, любой майже. Я, проти.
23.04.2026 17:36 Ответить
дурню, відкрию тобі таємницю, у нас дозволено купувати зброю, прикінь.
23.04.2026 17:37 Ответить
Обговорювати зе непотріб то усім часу хватає ,а підписати петицію про "Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію" за цілий тиждень підписало аж 9 319 ви себе захистити небажаєте "ви -хто народ України" чи дійсно -плем"я ?

Петиція https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688
23.04.2026 17:37 Ответить
 
 