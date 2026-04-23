Зеленский о легализации оружия: Все изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне
Президент Владимир Зеленский считает, что все изменения, касающиеся легализации оружия в Украине, необходимо проводить на законодательном уровне. Ожидается, что правительство и парламент займутся этим вопросом.
Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
Оборот оружия
"Очень много вопросов, кстати, по поводу оружия, и, безусловно, вопрос очень деликатный, и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и экспертами, что в принципе нужно поставить точку в этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность, но соответствующие изменения нужно вносить исключительно на законодательном уровне", — отметил Зеленский.
Он добавил, что ожидает от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы с парламентариями и их коллегами по комитету по этому вопросу. Президент заявил, что готов к совместной работе.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- После теракта в Голосеевском районе Киева министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о поддержке закона об оружии для гражданских лиц при условии подготовки людей.
Зараз при приміненні законно навіть того ж травмата, стільки проблем з правоохоронцями, що простіше вирішити то все без зброї, ліплять липові звинувачення і ніхто не реагує з надзорних органів. Тобто ви примінити зброю проти злочинця, а він виявиться із звязками, то нонсен але сядете ви а не він.
самоборона. Дишла для юристів на кшалт заплутаного розумінння "перевищення" там вже немає.
А за п'ять років повномасштабки він не встиг, бо з єрмаком саботували це нагальне РІШЕННЯ!! Тому і загинули, з 2022 року, через нього тисячі Українців!!! Треба нести покарання за бездіяльність!!
Цей криворізький "Цицерон" хоч сам розуміє, що говорить. Просто набір слів, які не мають жодного змісту.
Не потрібна легалізація зброї. Вона давно легальна. У відомому процедурному порядку.
Ми вимагаємо Закону про самозахист і, як його логічне продовження, Закону про обіг та легалізацію прихованого НОСІННЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ.
Все решта- маніпуляції і злочинна діяльність (бездіяльність) влади на чолі з Пересидентом Зє-.
🤷♂️🤭
Українці отримають можливість мати власну вогнепальну зброю але не при його владі.
Їх до війни було штуки чотири різних проектів.
Нема власного розуму - скопіпастіть у Молдови один в один. Чи у Литви з Латвією.
Все одно навіть в Молдові ціни починаються від 800 баксів за ПМ.
Чеські Гранд Пауери по 1500-2000 євро. Глоки ще дорожчі.
Недешева фігня.
Додатково - право на короткоствол лише тим, хто більше як 3 роки власник довгоствольної зброї та / або має УБД.
А нафіга вам дома вогнегасник якщо є пожежна частина?
А навіщо вам дома аптечка якщо є швидка допомога та сімейний лікар?
Заборонити!!!!
Петиція https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688