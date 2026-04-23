Зеленский о легализации оружия: Все изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне

Президент Владимир Зеленский считает, что все изменения, касающиеся легализации оружия в Украине, необходимо проводить на законодательном уровне. Ожидается, что правительство и парламент займутся этим вопросом.

Об этом глава государства заявил в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оборот оружия

"Очень много вопросов, кстати, по поводу оружия, и, безусловно, вопрос очень деликатный, и подходов к этому вопросу было очень много. Я согласен с обществом и экспертами, что в принципе нужно поставить точку в этом вопросе, хотя это и непросто, потому что это большая ответственность, но соответствующие изменения нужно вносить исключительно на законодательном уровне", — отметил Зеленский.

Он добавил, что ожидает от чиновников, прежде всего от Министерства внутренних дел, совместной работы с парламентариями и их коллегами по комитету по этому вопросу. Президент заявил, что готов к совместной работе.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

После теракта в Голосеевском районе Киева министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о поддержке закона об оружии для гражданских лиц при условии подготовки людей.

В Украине насчитывается более 1,16 млн единиц оружия у населения, - Выговский