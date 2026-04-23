В Украине насчитывается более 1,16 млн единиц оружия у населения, - Выговский

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что у украинцев находится более 1,16 млн единиц оружия, при этом преступления с применением "военного" оружия не фиксируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он добавил, что точно определить количество незарегистрированного оружия или так называемых "трофеев" у населения пока невозможно.

"С начала полномасштабного вторжения в 2022–2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи прочего огнестрельного оружия".

Также изъято тысячи единиц тяжелого вооружения и боеприпасов. Было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха".

"Ну, то есть, как вы видите, довольно много", - отметил Выговский.

Влияние войны на безопасность

Глава Нацполиции рассказал, что значительная часть нелегального оружия попадает в гражданский оборот с прифронтовых территорий.

"Оружие, трофеи забирают из прифронтовых регионов, везут, в основном, военные, и мы изымаем это оружие ежедневно", - сказал он.

Выговский подчеркнул, что полномасштабная война существенно повлияла на криминогенную ситуацию в стране и обострила вопрос безопасности граждан.

Правоохранители продолжают противодействовать незаконному обороту оружия. В частности, проводят оперативные закупки для перекрытия каналов сбыта, обеспечивают контроль на блокпостах и регулярно изымают оружие и взрывчатку во взаимодействии с военными.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, у которых на руках находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия.

