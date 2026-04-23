В Украине насчитывается более 1,16 млн единиц оружия у населения, - Выговский
Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что у украинцев находится более 1,16 млн единиц оружия, при этом преступления с применением "военного" оружия не фиксируются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.
Он добавил, что точно определить количество незарегистрированного оружия или так называемых "трофеев" у населения пока невозможно.
"С начала полномасштабного вторжения в 2022–2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи прочего огнестрельного оружия".
Также изъято тысячи единиц тяжелого вооружения и боеприпасов. Было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха".
"Ну, то есть, как вы видите, довольно много", - отметил Выговский.
Влияние войны на безопасность
Глава Нацполиции рассказал, что значительная часть нелегального оружия попадает в гражданский оборот с прифронтовых территорий.
"Оружие, трофеи забирают из прифронтовых регионов, везут, в основном, военные, и мы изымаем это оружие ежедневно", - сказал он.
Выговский подчеркнул, что полномасштабная война существенно повлияла на криминогенную ситуацию в стране и обострила вопрос безопасности граждан.
Правоохранители продолжают противодействовать незаконному обороту оружия. В частности, проводят оперативные закупки для перекрытия каналов сбыта, обеспечивают контроль на блокпостах и регулярно изымают оружие и взрывчатку во взаимодействии с военными.
По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, у которых на руках находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611560
Так, у Молдові законодавство дозволяє громадянам володіти та носити короткоствольну вогнепальну зброю (пістолети та револьвери) для самозахисту, але це не є «вільним» носінням у розумінні повної відсутності контролю. Це регульований процес, що вимагає отримання дозволу.
Основні умови носіння короткоствольної зброї в Молдові:
Право на придбання та носіння: Громадяни Молдови, які досягли 21 року, мають право на придбання та приховане носіння до двох одиниць короткоствольної зброї.Реєстрація: Зброя повинна бути офіційно зареєстрована.Вимоги до власника: Необхідно пройти навчання з поводження зі зброєю, отримати медичну довідку (психіатр/нарколог) та не мати судимостей.Приховане носіння: Дозволено саме приховане носіння зброї для самозахисту.
Не мати зброї - це виглядає настільки ж абсурдно, як, наприклад, не мати мобільного телефону.
Бюджетна турецька помпа зараз коштує від 10 000 грн. І той, чи не самий бюджетний Hatsan Aimguard - одночасно самий класний, довговічний та безвідмовний.
В чому проблема?
Як можна не мати зброю?
Не розумію.
Чи може навпаки, захищатися оточуючим доводилося від вас, ви ще з 90-х тримали в страху все своє місто?
Жарти жартами, але я теж вважаю, що людина має право володіти всіма засобами для того, щоб мати можливість захистити себе, свою сім'ю або навіть просто оточуючих. Тільки для початку слід кардинально переглянути всі положення закону про самозахист.
Але мати дома в сейфі вогнепальну зброю треба. Як без неї?
В самі перші дні, коли ще АК не видали, ми з домашніми дробоганами і воювали.
Джерело: https://censor.net/ua/n3611985
зелений мєнт дегенерат має на увазі армію україни?
так, там ще літаки, вертоліти, гармати, танки, міномети, і купа купа різного.
Хто ці щасливчики? Ну окрім бандюків та депутан?
Що вони там курять?