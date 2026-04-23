Новости Незаконное хранение оружия
В Украине насчитывается более 1,16 млн единиц оружия у населения, - Выговский

В Нацполиции оценили масштабы незаконного оборота оружия

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что у украинцев находится более 1,16 млн единиц оружия, при этом преступления с применением "военного" оружия не фиксируются.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Национальной полиции Иван Выговский.

Он добавил, что точно определить количество незарегистрированного оружия или так называемых "трофеев" у населения пока невозможно.

"С начала полномасштабного вторжения в 2022–2026 годах правоохранители изъяли почти 20 тысяч единиц оружия, в частности около 6,4 тысячи автоматов, 4,5 тысячи нарезного оружия, 3,4 тысячи переделанного и 2,4 тысячи прочего огнестрельного оружия".

Также изъято тысячи единиц тяжелого вооружения и боеприпасов. Было изъято 2,8 тысячи гранатометов, 63 тысячи гранат, 5,7 млн патронов, 6,4 тысячи килограммов взрывчатых веществ и 5,8 тысячи килограммов пороха".

"Ну, то есть, как вы видите, довольно много", - отметил Выговский.

Влияние войны на безопасность

Глава Нацполиции рассказал, что значительная часть нелегального оружия попадает в гражданский оборот с прифронтовых территорий.

"Оружие, трофеи забирают из прифронтовых регионов, везут, в основном, военные, и мы изымаем это оружие ежедневно", - сказал он.

Выговский подчеркнул, что полномасштабная война существенно повлияла на криминогенную ситуацию в стране и обострила вопрос безопасности граждан.

Правоохранители продолжают противодействовать незаконному обороту оружия. В частности, проводят оперативные закупки для перекрытия каналов сбыта, обеспечивают контроль на блокпостах и регулярно изымают оружие и взрывчатку во взаимодействии с военными.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано 812 тысяч владельцев оружия и специальных средств, у которых на руках находится 1 166 001 единица огнестрельного оружия.

+7
"Население" - это ты. А мы - граждане.
23.04.2026 11:26 Ответить
Преступник и так найдет оружие, что легальное, что нелегальное. А граждане при такой полиции должны иметь право на самозащиту. Да будут неадекватные использования. Они в всем мире есть были и будут. Но где оружие есть на руках у населения, меньше грабежей домов, ограблений на улицах, терроризма, и неадекватного поведения всяких азиатских мигрантов.
23.04.2026 12:05 Ответить
Тут пишуть про легальну, зареєстровану зброю. Незаконної вилучено не так вже й багато.
"в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї"
23.04.2026 11:39 Ответить
ось цих власників і мобілізуйте в першу чергу... шах імат ТЦК
23.04.2026 11:24 Ответить
Саме її треба узаконити? Щоб кожен хто має незаконну зброю міг законно гуляти з нею як і Діма Васильченков?

Наступного тижня почнуться консультації щодо закону про легалізацію зброї, - глава МВС Клименко
Джерело: https://censor.net/ua/n3611560
23.04.2026 11:26 Ответить
Огляд від ШІ

Так, у Молдові законодавство дозволяє громадянам володіти та носити короткоствольну вогнепальну зброю (пістолети та револьвери) для самозахисту, але це не є «вільним» носінням у розумінні повної відсутності контролю. Це регульований процес, що вимагає отримання дозволу.
Основні умови носіння короткоствольної зброї в Молдові:
Право на придбання та носіння: Громадяни Молдови, які досягли 21 року, мають право на придбання та приховане носіння до двох одиниць короткоствольної зброї.Реєстрація: Зброя повинна бути офіційно зареєстрована.Вимоги до власника: Необхідно пройти навчання з поводження зі зброєю, отримати медичну довідку (психіатр/нарколог) та не мати судимостей.Приховане носіння: Дозволено саме приховане носіння зброї для самозахисту.
23.04.2026 11:56 Ответить
Мало - кожному по шмайсеру на руки чи по гверу - бо пістолетом - коли в усіх на руках зброя - сильно не навоюєш
23.04.2026 11:27 Ответить
Який нахєр шмайсер?Кіна передивився?Ти з чого у житті стріляв?Легальну зброю маєш?
23.04.2026 12:58 Ответить
після "дня рожденья ілліча" настав "день вигівського" ))
23.04.2026 11:28 Ответить
Ой, а де ж вона взялась??
23.04.2026 11:34 Ответить
Ще до повномасштабки казав - не розумію дорослого адекватного чоловіка, що не має легальної вогнепальної зброї.
Не мати зброї - це виглядає настільки ж абсурдно, як, наприклад, не мати мобільного телефону.
Бюджетна турецька помпа зараз коштує від 10 000 грн. І той, чи не самий бюджетний Hatsan Aimguard - одночасно самий класний, довговічний та безвідмовний.
В чому проблема?
Як можна не мати зброю?
Не розумію.
23.04.2026 11:34 Ответить
Менталітет другий - на вихідні солдати Ізраїля йдуть по домах зі зброєю і я сумніваюсь якшо військовий запрошує до себе на чарку горілки - викладає на стіл гранати
23.04.2026 11:46 Ответить
Ви все життя прожили в оточенні бандитів, і зброя вам була потрібна для самозахисту?
Чи може навпаки, захищатися оточуючим доводилося від вас, ви ще з 90-х тримали в страху все своє місто?
Жарти жартами, але я теж вважаю, що людина має право володіти всіма засобами для того, щоб мати можливість захистити себе, свою сім'ю або навіть просто оточуючих. Тільки для початку слід кардинально переглянути всі положення закону про самозахист.
23.04.2026 11:46 Ответить
там навіть не закон, а судова практика.
Але мати дома в сейфі вогнепальну зброю треба. Як без неї?
В самі перші дні, коли ще АК не видали, ми з домашніми дробоганами і воювали.
23.04.2026 12:11 Ответить
Там де поліція ,інші правоохоронні органи виконують свої обовязки,як правило, у адекватних громадян мрій про власну зброю не виникає.
23.04.2026 11:37 Ответить
Хіба що для колекції, як предмет мистецтва.
23.04.2026 11:47 Ответить
Виникає.США, Ізраїль,Фінляндія, Швейцарія і т.д.
23.04.2026 13:02 Ответить
Мова йде не про "трофейну" зброю та не зброю,яка опинилася в руках бандитів та охоронних структур. Мова йде про КОРОТКОСТВОЛЬНУ нарізну зброю для цивільного населення, яку можно законно придбати,зареєструвати та мати для самооборони та захисту житла. А воно тут розповідає про викрадену та "трофейну" зброю....Коли його доньку,або жінку пограбують,або згвалтують під стволом - тоді,звісно, інша справа....
23.04.2026 11:53 Ответить
Більшість цих людей мисливці, в когось по п'ять і більше різних стволів, і ніяких проблем. Люди мали можливість і використовували її за призначенням, у нашій країні у кожній з областей багато мисливських господарств. Чого всі показились з цим самозахистом?
23.04.2026 11:55 Ответить
От і добре, нам теж такий закон потрібен. Я про те що легальної зброї в країні й зараз достатньо, і коли всі виконують свої обов'язки, то нема ніяких проблем, і з короткостволами їх не буде. А коли в когось їде кукуха, то тут вже нічого не допоможе, головне споряддя вбивства в кожній країні це кухонний ніж, так що, заборонимо ножі й виделки?
23.04.2026 12:05 Ответить
Якщо держава легалізує наркотики, рекламує продаж і споживання алкоголю, то адекватним людям краще мати зброю для самозахисту. Неадекватні уже давно її мають без всяких дозволів.
23.04.2026 11:58 Ответить
Питання зброї завжди дуже чутливе, бо зброя дає перевагу однієї людини над іншою. Знову ж повертаємось до статті про рівноправність, тобто не може людина зі зброєю мати якісь привілеї, тут рішення майже просте, право на зброю повинен мати кожен громаднин України, окрім наркоманів, алкашів та психів, хоча наркомани і алкаші теж психічно хворі та мають симптоматику, яку досвідчений лікар вияве одразу. Все що треба розгалуджену систему психоаналізу і все. Ну а контроль кримінала це чисто поліцейська робота, яка зара взагалі не ведеться, тільки по дрібним злочинцям. Складне завдання, але його треба пройти і нинішня система контролю зброї абсолютно ні куди не годиться, вона не контролює зброю, вона заробляє на реєстрації.
23.04.2026 12:07 Ответить
Повинно бути 10 млн .
23.04.2026 12:19 Ответить
зелений мєнт дегенерат має на увазі армію україни?
так, там ще літаки, вертоліти, гармати, танки, міномети, і купа купа різного.
23.04.2026 12:25 Ответить
Хто ці щасливчики? Ну окрім бандюків та депутан?
23.04.2026 12:27 Ответить
Мисливці, ви про них не чули?
23.04.2026 13:03 Ответить
Маячня.Хто тобі заважає взять дозвіл і купить?У мене є автомат 12-го калібру,у друга 3 ствола,з них 2 нарізних.Звичайний селюк.Хто скиглить про зброю, палець об палець не вдарив щоб її придбать.
23.04.2026 13:10 Ответить
Як кількість вилучених автоматів може бути більшою за кількість вилученої нарізної зброї?
Що вони там курять?
23.04.2026 12:55 Ответить
 
 