В Україні налічується понад 1,16 млн одиниць зброї у населення, - Вигівський

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що в українців перебуває понад 1,16 млн одиниць зброї, при цьому злочини з "воєнною" зброєю не фіксуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Він додав, що точно визначити кількість незареєстрованої зброї або так званих "трофеїв" на руках у населення наразі неможливо.

"З початку повномасштабного вторгнення у 2022-2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї".

Також вилучено тисячі одиниць важкого озброєння та боєприпасів. Було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн набоїв, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху".

"Ну тобто, як ви бачите, доволі багато", - зазначив Вигівський.

Вплив війни на безпеку

Голова Нацполіції розповів, що значна частина нелегальної зброї потрапляє у цивільний обіг із прифронтових територій.

"Зброю, трофеї забирають з прифронтових регіонів, везуть, в основному, військові, і ми вилучаємо цю зброю щодня", - сказав він.

Вигівський наголосив, що повномасштабна війна суттєво вплинула на криміногенну ситуацію в країні та загострила питання безпеки громадян.

Правоохоронці продовжують протидіяти незаконному обігу зброї. Зокрема, проводять оперативні закупки для перекриття каналів збуту, забезпечують контроль на блокпостах та регулярно вилучають зброю і вибухівку у взаємодії з військовими.

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї.

