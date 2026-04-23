В Україні налічується понад 1,16 млн одиниць зброї у населення, - Вигівський

У Нацполіції оцінили масштаби незаконного обігу зброї

Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що в українців перебуває понад 1,16 млн одиниць зброї, при цьому злочини з "воєнною" зброєю не фіксуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в  інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.

Він додав, що точно визначити кількість незареєстрованої зброї або так званих "трофеїв" на руках у населення наразі неможливо.

"З початку повномасштабного вторгнення у 2022-2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї".

Також вилучено тисячі одиниць важкого озброєння та боєприпасів. Було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн набоїв, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху".

"Ну тобто, як ви бачите, доволі багато", - зазначив Вигівський.

Вплив війни на безпеку

Голова Нацполіції розповів, що значна частина нелегальної зброї потрапляє у цивільний обіг із прифронтових територій.

"Зброю, трофеї забирають з прифронтових регіонів, везуть, в основному, військові, і ми вилучаємо цю зброю щодня", - сказав він.

Вигівський наголосив, що повномасштабна війна суттєво вплинула на криміногенну ситуацію в країні та загострила питання безпеки громадян.

Правоохоронці продовжують протидіяти незаконному обігу зброї. Зокрема, проводять оперативні закупки для перекриття каналів збуту, забезпечують контроль на блокпостах та регулярно вилучають зброю і вибухівку у взаємодії з військовими.

Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї.

"Население" - это ты. А мы - граждане.
23.04.2026 11:26
ось цих власників і мобілізуйте в першу чергу... шах імат ТЦК
23.04.2026 11:24
Саме її треба узаконити? Щоб кожен хто має незаконну зброю міг законно гуляти з нею як і Діма Васильченков?

Наступного тижня почнуться консультації щодо закону про легалізацію зброї, - глава МВС Клименко
Джерело: https://censor.net/ua/n3611560
23.04.2026 11:26
Огляд від ШІ

Так, у Молдові законодавство дозволяє громадянам володіти та носити короткоствольну вогнепальну зброю (пістолети та револьвери) для самозахисту, але це не є «вільним» носінням у розумінні повної відсутності контролю. Це регульований процес, що вимагає отримання дозволу.
Основні умови носіння короткоствольної зброї в Молдові:
Право на придбання та носіння: Громадяни Молдови, які досягли 21 року, мають право на придбання та приховане носіння до двох одиниць короткоствольної зброї.Реєстрація: Зброя повинна бути офіційно зареєстрована.Вимоги до власника: Необхідно пройти навчання з поводження зі зброєю, отримати медичну довідку (психіатр/нарколог) та не мати судимостей.Приховане носіння: Дозволено саме приховане носіння зброї для самозахисту.
23.04.2026 11:56
Преступник и так найдет оружие, что легальное, что нелегальное. А граждане при такой полиции должны иметь право на самозащиту. Да будут неадекватные использования. Они в всем мире есть были и будут. Но где оружие есть на руках у населения, меньше грабежей домов, ограблений на улицах, терроризма, и неадекватного поведения всяких азиатских мигрантов.
23.04.2026 12:05
"Население" - это ты. А мы - граждане.
23.04.2026 11:26
Мало - кожному по шмайсеру на руки чи по гверу - бо пістолетом - коли в усіх на руках зброя - сильно не навоюєш
23.04.2026 11:27
після "дня рожденья ілліча" настав "день вигівського" ))
23.04.2026 11:28
Ой, а де ж вона взялась??
23.04.2026 11:34
Тут пишуть про легальну, зареєстровану зброю. Незаконної вилучено не так вже й багато.
"в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї"
23.04.2026 11:39
Ще до повномасштабки казав - не розумію дорослого адекватного чоловіка, що не має легальної вогнепальної зброї.
Не мати зброї - це виглядає настільки ж абсурдно, як, наприклад, не мати мобільного телефону.
Бюджетна турецька помпа зараз коштує від 10 000 грн. І той, чи не самий бюджетний Hatsan Aimguard - одночасно самий класний, довговічний та безвідмовний.
В чому проблема?
Як можна не мати зброю?
Не розумію.
23.04.2026 11:34
Менталітет другий - на вихідні солдати Ізраїля йдуть по домах зі зброєю і я сумніваюсь якшо військовий запрошує до себе на чарку горілки - викладає на стіл гранати
23.04.2026 11:46
Ви все життя прожили в оточенні бандитів, і зброя вам була потрібна для самозахисту?
Чи може навпаки, захищатися оточуючим доводилося від вас, ви ще з 90-х тримали в страху все своє місто?
Жарти жартами, але я теж вважаю, що людина має право володіти всіма засобами для того, щоб мати можливість захистити себе, свою сім'ю або навіть просто оточуючих. Тільки для початку слід кардинально переглянути всі положення закону про самозахист.
23.04.2026 11:46
там навіть не закон, а судова практика.
Але мати дома в сейфі вогнепальну зброю треба. Як без неї?
В самі перші дні, коли ще АК не видали, ми з домашніми дробоганами і воювали.
23.04.2026 12:11
Там де поліція ,інші правоохоронні органи виконують свої обовязки,як правило, у адекватних громадян мрій про власну зброю не виникає.
23.04.2026 11:37
Хіба що для колекції, як предмет мистецтва.
23.04.2026 11:47
Мова йде не про "трофейну" зброю та не зброю,яка опинилася в руках бандитів та охоронних структур. Мова йде про КОРОТКОСТВОЛЬНУ нарізну зброю для цивільного населення, яку можно законно придбати,зареєструвати та мати для самооборони та захисту житла. А воно тут розповідає про викрадену та "трофейну" зброю....Коли його доньку,або жінку пограбують,або згвалтують під стволом - тоді,звісно, інша справа....
23.04.2026 11:53
Більшість цих людей мисливці, в когось по п'ять і більше різних стволів, і ніяких проблем. Люди мали можливість і використовували її за призначенням, у нашій країні у кожній з областей багато мисливських господарств. Чого всі показились з цим самозахистом?
23.04.2026 11:55
23.04.2026 11:58
От і добре, нам теж такий закон потрібен. Я про те що легальної зброї в країні й зараз достатньо, і коли всі виконують свої обов'язки, то нема ніяких проблем, і з короткостволами їх не буде. А коли в когось їде кукуха, то тут вже нічого не допоможе, головне споряддя вбивства в кожній країні це кухонний ніж, так що, заборонимо ножі й виделки?
23.04.2026 12:05
Якщо держава легалізує наркотики, рекламує продаж і споживання алкоголю, то адекватним людям краще мати зброю для самозахисту. Неадекватні уже давно її мають без всяких дозволів.
23.04.2026 11:58
Питання зброї завжди дуже чутливе, бо зброя дає перевагу однієї людини над іншою. Знову ж повертаємось до статті про рівноправність, тобто не може людина зі зброєю мати якісь привілеї, тут рішення майже просте, право на зброю повинен мати кожен громаднин України, окрім наркоманів, алкашів та психів, хоча наркомани і алкаші теж психічно хворі та мають симптоматику, яку досвідчений лікар вияве одразу. Все що треба розгалуджену систему психоаналізу і все. Ну а контроль кримінала це чисто поліцейська робота, яка зара взагалі не ведеться, тільки по дрібним злочинцям. Складне завдання, але його треба пройти і нинішня система контролю зброї абсолютно ні куди не годиться, вона не контролює зброю, вона заробляє на реєстрації.
23.04.2026 12:07
Повинно бути 10 млн .
23.04.2026 12:19
зелений мєнт дегенерат має на увазі армію україни?
так, там ще літаки, вертоліти, гармати, танки, міномети, і купа купа різного.
23.04.2026 12:25
Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї

Хто ці щасливчики? Ну окрім бандюків та депутан?
23.04.2026 12:27
 
 