В Україні налічується понад 1,16 млн одиниць зброї у населення, - Вигівський
Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що в українців перебуває понад 1,16 млн одиниць зброї, при цьому злочини з "воєнною" зброєю не фіксуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова Національної поліції Іван Вигівський.
Він додав, що точно визначити кількість незареєстрованої зброї або так званих "трофеїв" на руках у населення наразі неможливо.
"З початку повномасштабного вторгнення у 2022-2026 роках правоохоронці вилучили майже 20 тисяч одиниць зброї, зокрема близько 6,4 тисячі автоматів, 4,5 тисячі нарізної зброї, 3,4 тисячі переробленої та 2,4 тисячі іншої вогнепальної зброї".
Також вилучено тисячі одиниць важкого озброєння та боєприпасів. Було вилучено 2,8 тисячі гранатометів, 63 тисячі гранат, 5,7 млн набоїв, 6,4 тисячі кілограмів вибухових речовин і 5,8 тисячі кілограмів пороху".
"Ну тобто, як ви бачите, доволі багато", - зазначив Вигівський.
Вплив війни на безпеку
Голова Нацполіції розповів, що значна частина нелегальної зброї потрапляє у цивільний обіг із прифронтових територій.
"Зброю, трофеї забирають з прифронтових регіонів, везуть, в основному, військові, і ми вилучаємо цю зброю щодня", - сказав він.
Вигівський наголосив, що повномасштабна війна суттєво вплинула на криміногенну ситуацію в країні та загострила питання безпеки громадян.
Правоохоронці продовжують протидіяти незаконному обігу зброї. Зокрема, проводять оперативні закупки для перекриття каналів збуту, забезпечують контроль на блокпостах та регулярно вилучають зброю і вибухівку у взаємодії з військовими.
Станом на 1 квітня 2026 року в Україні зареєстровано 812 тисяч власників зброї та спеціальних засобів, у яких на руках перебуває 1 166 001 одиниця вогнепальної зброї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3611560
Так, у Молдові законодавство дозволяє громадянам володіти та носити короткоствольну вогнепальну зброю (пістолети та револьвери) для самозахисту, але це не є «вільним» носінням у розумінні повної відсутності контролю. Це регульований процес, що вимагає отримання дозволу.
Facebook +1
Основні умови носіння короткоствольної зброї в Молдові:
Право на придбання та носіння: Громадяни Молдови, які досягли 21 року, мають право на придбання та приховане носіння до двох одиниць короткоствольної зброї.Реєстрація: Зброя повинна бути офіційно зареєстрована.Вимоги до власника: Необхідно пройти навчання з поводження зі зброєю, отримати медичну довідку (психіатр/нарколог) та не мати судимостей.Приховане носіння: Дозволено саме приховане носіння зброї для самозахисту.
Не мати зброї - це виглядає настільки ж абсурдно, як, наприклад, не мати мобільного телефону.
Бюджетна турецька помпа зараз коштує від 10 000 грн. І той, чи не самий бюджетний Hatsan Aimguard - одночасно самий класний, довговічний та безвідмовний.
В чому проблема?
Як можна не мати зброю?
Не розумію.
Чи може навпаки, захищатися оточуючим доводилося від вас, ви ще з 90-х тримали в страху все своє місто?
Жарти жартами, але я теж вважаю, що людина має право володіти всіма засобами для того, щоб мати можливість захистити себе, свою сім'ю або навіть просто оточуючих. Тільки для початку слід кардинально переглянути всі положення закону про самозахист.
Але мати дома в сейфі вогнепальну зброю треба. Як без неї?
В самі перші дні, коли ще АК не видали, ми з домашніми дробоганами і воювали.
Facebook +1
зелений мєнт дегенерат має на увазі армію україни?
так, там ще літаки, вертоліти, гармати, танки, міномети, і купа купа різного.
Хто ці щасливчики? Ну окрім бандюків та депутан?