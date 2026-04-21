Наступного тижня почнуться консультації щодо закону про легалізацію зброї, - глава МВС Клименко
Глава МВС Ігор Клименко підтримує закон про цивільну зброю.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист", - сказав міністр.
За словами Клименка, головне, щоб ця людина була підготовлена.
"Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", - додав він.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
