Наступного тижня почнуться консультації щодо закону про легалізацію зброї, - глава МВС Клименко

Легалізація зброї в Україні: Клименко зробив заяву після теракту

Глава МВС Ігор Клименко підтримує закон про цивільну зброю.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати. І людина має пройти курс навчання, зокрема безпечного поводження з цією зброєю. Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист", - сказав міністр.

За словами Клименка, головне, щоб ця людина була підготовлена.

"Я вже проговорив з нардепами. Ми вже з наступного тижня почнемо консультації. Як і казав, із залученням громадськості, експертів, журналістів. Треба чути всі думки, щоб вийти на ефективне рішення", - додав він.

Читайте: Клименко після теракту в Києві зробить кадрові висновки по всій вертикалі, - Зеленський. ВIДЕО

Стрілянина в Києві

Також читайте: Ходив вулицею з пістолетом: у Києві поліціянти затримали чоловіка. ФОТО

Топ коментарі
+16
Ну якщо давати виключно психопатам, злочинцям... то так і буде.
А якщо це будуть певна процедура, яка виключає таких людей та запроваджена підготовка користування зброєю, то чому б і не зробити зброю більш доступною?!
Скільки людей гине від авто, то давайте їх заборонимо..
21.04.2026 10:58 Відповісти
+13
та як завжди зроблять імітацію бурхливої ​​діяльності - щоб піпл схавав
21.04.2026 10:50 Відповісти
+10
Поговорять як завжди і ніхрена рабам не дадуть. Бо як же тоді рабам на шию ярмо натягати. Крім легалізації зброї потрібно ще закони про право на захист себе і свого будинку. Бо зараз даже якщо маєш зброю то проти злочинця який заліз до тебе в будинок не маєш права її приміняти, поки він тебе не вб'є. Як кажуть самі поліцаї, якщо тебе вб'ють тоді і звертайся в поліцію.
21.04.2026 10:57 Відповісти
Від Луки 22:36
36 А тепер каже їм хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу; хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча.
22.04.2026 00:39 Відповісти
