Ходив вулицею з пістолетом: у Києві поліціянти затримали чоловіка. ФОТО
У понеділок, 20 квітня, у Святошинському районі Києва поліціянти затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.
Про це патрульна поліція України повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп'яніння з пістолетом у руках", - зазначили в поліції.
У повідомленні йдеться, що "патрульні оперативно прибули за потрібною адресою, виявили чоловіка, схожого за описом, та затримали його. Ми провели йому поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю".
Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини події.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.
- Зранку 20 квітня стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений стрілком.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є таке поняття як законність і ще є таке поняття як збройова культура.
Ми, країна де віками, ще з часів гетьманщини, не було великого розповсюдження зброї у населення. Ну були мисливські дробосралки, була нелегальна зброя, була зброя яка залишилась від війн, але легально був мізер.
І ось зброя почала знову з'являтися.
А система контролю за наданням дозволів, навчання користуванню залишилась старою, на рівні - хочеш гладкоствол, стань членом спілки мисливців.
Але ж зброя вже є, а контролю ще немає, і культури ще не має.
Результатом це має перепрошую... **********. Як тільки посполитий добуває зброю, так у нього з'являється ********** повийо...сь. Обов'язково потрібно показати що вона у тебе є, що ти вищий від інших, що ти можеш погрожувати, принижувати, або навіть посягати на чиєсь життя. І тільки тому, що такі люди, в основному нікчеми і лузери у житті, а це (порозмахувати залізякою) шанс виділитися.
Так, це лікується:
- довгими роками звикання до зброї як предмету для оборони а не чванства;
- розвитком навчання, сертифікації і збройової культури;
- суворими законами (починаючи від дій поліції, до кримінальних покарань).
Glock 19C - одна из моделей, которую активно используют в патрульной полиции Киева и других подразделениях Нацполиции.
Я зовсім не розуміюся на зброї, але невже поліцаї не можуть, з першого погляду, відрізнити бойовий патрон від "флобера", чи які вони ще бувають?
А там вже хто дивитиметься що в нього навіть не рогатка була, а пристрій для відстрілу звуко - шумових сигнальних набоїв.
https://www.youtube.com/shorts/FyWFs5XgPDE?feature=share Карабин Kel-Tec SUB2000
До речі. Звернув увагу, що карабін тієї падлюки був вже "прокачаний" - причеплена додаткова "ручка перенесення вогню" та стояв магазин збільшеної ємності, схоже на 33 патрони. Готувався...