Ходив вулицею з пістолетом: у Києві поліціянти затримали чоловіка. ФОТО

У понеділок, 20 квітня, у Святошинському районі Києва поліціянти затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

Про це патрульна поліція України повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп'яніння з пістолетом у руках", - зазначили в поліції.

У повідомленні йдеться, що "патрульні оперативно прибули за потрібною адресою, виявили чоловіка, схожого за описом, та затримали його. Ми провели йому поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю".

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини події.

Стрілянина в Києві

Весняне загострення в дебілів на фоні авітамінозу і алкоголізму? Чи шо таке коїться?
20.04.2026 17:43 Відповісти
Стресс,депресія розповсюджені під час війни
20.04.2026 17:46 Відповісти
Можливо також що поліцаї кіно про мужність і хоробрість самих себе грають на фоні суботніх подій.
20.04.2026 17:46 Відповісти
Слабувато... зараз вони трохи очуняють і тоді буде спражнє кіно...
20.04.2026 17:51 Відповісти
ТЦК. Відбиватися.
20.04.2026 18:06 Відповісти
А в США б вже застрелили.
20.04.2026 17:51 Відповісти
100%. Вже б зажарили і з'їли.
20.04.2026 18:10 Відповісти
Видайте ліцензію на відстріл тварин.
20.04.2026 17:53 Відповісти
Та це Міша,местный ботяра тутешній...Набухався і тепер зі стволом лазило...мене мабуть шукав падло.Міша,то ти,чи не ти??
20.04.2026 17:56 Відповісти
Готовий штурмовик! Перевдягнути, дати автомат і запустити у посадку - хай кацапів шукає...
20.04.2026 18:00 Відповісти
У нас тут пітбулів алкаші вигулюють без намордників, і нічого. Людей шугають, а якби у когось був би "ствол"?Або алкашів, або пітбулів поменшало.
20.04.2026 18:06 Відповісти
Та-а-к, дивлюсь і... нічому не дивуюсь.
Є таке поняття як законність і ще є таке поняття як збройова культура.
Ми, країна де віками, ще з часів гетьманщини, не було великого розповсюдження зброї у населення. Ну були мисливські дробосралки, була нелегальна зброя, була зброя яка залишилась від війн, але легально був мізер.
І ось зброя почала знову з'являтися.
А система контролю за наданням дозволів, навчання користуванню залишилась старою, на рівні - хочеш гладкоствол, стань членом спілки мисливців.
Але ж зброя вже є, а контролю ще немає, і культури ще не має.
Результатом це має перепрошую... **********. Як тільки посполитий добуває зброю, так у нього з'являється ********** повийо...сь. Обов'язково потрібно показати що вона у тебе є, що ти вищий від інших, що ти можеш погрожувати, принижувати, або навіть посягати на чиєсь життя. І тільки тому, що такі люди, в основному нікчеми і лузери у житті, а це (порозмахувати залізякою) шанс виділитися.
Так, це лікується:
- довгими роками звикання до зброї як предмету для оборони а не чванства;
- розвитком навчання, сертифікації і збройової культури;
- суворими законами (починаючи від дій поліції, до кримінальних покарань).
20.04.2026 18:07 Відповісти
нічо не поняла. Після вчорашнього будь хто носитиме пєстік для самозахисту. Шо не так? А коли дозволять взагалі всім - то всі
20.04.2026 18:08 Відповісти
Общий вид полностью соответствует табельному оружию патрульной полиции Украины.

Glock 19C - одна из моделей, которую активно используют в патрульной полиции Киева и других подразделениях Нацполиции.
20.04.2026 18:10 Відповісти
И близко не он. Может таурус
20.04.2026 18:53 Відповісти
Стартовий пістолет веретта 92. 3950 гр.
20.04.2026 18:16 Відповісти
100% беретта, але по чому видно, шо стартовий?
20.04.2026 18:44 Відповісти
В магазині перший патрон з пластиковою заглушкою замість кулі.
20.04.2026 22:26 Відповісти
Эксперт дасть свій висновок. Але є припущення, що документу, схожого на дозвіл на предмет, схожий на пістолет Glock 19C у затриманого виявлено не було
20.04.2026 18:19 Відповісти
Якщо патрульні після огляду не можуть відрізнити пістолет від схожого на нього «предмета», то не дивно що вони тікають при звуках схожих на постріли.
20.04.2026 18:28 Відповісти
Вас это, конечно, очень сильно удивит, но для квалификации действий задержанного необходимо заключение эксперта о том, является ли вышеуказанный предмет огнестрельным оружием, или чем-то другим. И до получения этого заключения во всех процессуальных документах указывается именно "предмет, похожий на пистолет".
20.04.2026 20:27 Відповісти
Слава героям - поліцейським!
20.04.2026 18:43 Відповісти
Предмет, схожий на пістолет... Да уж...
20.04.2026 18:51 Відповісти
Новина на кшталт "Токар 5-го розряду Степан Догама виконав денну норму на 101 %"...🤡🤡🤡
20.04.2026 19:01 Відповісти
"Ми провели йому поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю".

Я зовсім не розуміюся на зброї, але невже поліцаї не можуть, з першого погляду, відрізнити бойовий патрон від "флобера", чи які вони ще бувають?
20.04.2026 19:08 Відповісти
Так більше понтів. Наче життям ризикували, затримали озброєного злочинця!
А там вже хто дивитиметься що в нього навіть не рогатка була, а пристрій для відстрілу звуко - шумових сигнальних набоїв.
20.04.2026 19:16 Відповісти
Якщо Ви розумієтесь в питаннях зброї, то поясніть мені, будь ласка, ще одне - як можна назвати "мисливським" карабін пристосований для прихованого носіння? А якщо він не мисливський, то який? Я про Kel-Tec SUB2000. Це ж майже Uzi. Задля охоти на кого він був створений? Той чорт, явно готувався для чогось подібного.
https://www.youtube.com/shorts/FyWFs5XgPDE?feature=share Карабин Kel-Tec SUB2000
20.04.2026 20:10 Відповісти
Та будь кого до 150м., далі траєкторія сильно падає та й енергії стає вже недостатньо. Враховуючи північноукраїнській ландшафт де в лісі дистанцію і 100м. віднайти досить проблематично, як проблематично знайти і звіра важчого за 50кг., то для полювання така річ цілком підходить. Компактність же спрощуе транспортування та пересування у хащах.
21.04.2026 10:51 Відповісти
Дякую за розлогу відповідь, мені хотілось почути ще чиюсь думку, але... я залишусь при своїй. Ця, та подібні їй, зброя була створена, можливо і для мисливців які полюють в хащах, але вона просто знахідка для терористів, грабіжників та інших злодіїв.
До речі. Звернув увагу, що карабін тієї падлюки був вже "прокачаний" - причеплена додаткова "ручка перенесення вогню" та стояв магазин збільшеної ємності, схоже на 33 патрони. Готувався...
21.04.2026 12:05 Відповісти
Вам було б легше як би він використав якийсь трофейний АКСУ??? Чи вірите, що зараз велика проблема купити лівий ствол...
21.04.2026 12:22 Відповісти
Ніт. Ні мені, ні загиблим чи пораненим, легше не стало б. То, просто, мої такі думки вголос.
21.04.2026 12:34 Відповісти
походу, цим потоком "жахливого" інформаційного спаму, після деміївських подій, дермово-татаровська мусарня Найвеличнівшивого готує полохливий лохторат до якогось чергового "покращення по просьбам трудящихся"..
20.04.2026 19:15 Відповісти
 
 