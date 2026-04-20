Ходив вулицею з пістолетом: у Києві поліціянти затримали чоловіка. ФОТО

У понеділок, 20 квітня, у Святошинському районі Києва поліціянти затримали чоловіка, який ходив вулицею з предметом, схожим на пістолет.

Про це патрульна поліція України повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

"Сьогодні небайдужі громадяни повідомили про хуліганство у Святошинському районі. Очевидці розповіли про підозрілого чоловіка, який розгулює вулицею в стані сп'яніння з пістолетом у руках", - зазначили в поліції.

У повідомленні йдеться, що "патрульні оперативно прибули за потрібною адресою, виявили чоловіка, схожого за описом, та затримали його. Ми провели йому поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю".

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка надалі з'ясовуватиме всі обставини події.





Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 6 загиблих та понад 10 постраждалих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Згодом керівник патрульної поліції України Євгеній Жуков заявив, що подав у відставку.

Зранку 20 квітня стало відомо, що у лікарні помер чоловік, поранений стрілком.

