Ходил по улице с пистолетом: в Киеве полицейские задержали мужчину. ФОТО

В понедельник, 20 апреля, в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, который шел по улице с предметом, похожим на пистолет.

Об этом патрульная полиция Украины сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Сегодня неравнодушные граждане сообщили о хулиганстве в Святошинском районе. Очевидцы рассказали о подозрительном мужчине, который разгуливает по улице в состоянии опьянения с пистолетом в руках", - отметили в полиции.

В сообщении говорится, что "патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, обнаружили мужчину, похожего по описанию, и задержали его. Мы провели его поверхностную проверку и обнаружили предмет, похожий на оружие".

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства происшествия.





Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.

Утром 20 апреля стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный стрелком.

