Ходил по улице с пистолетом: в Киеве полицейские задержали мужчину. ФОТО
В понедельник, 20 апреля, в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, который шел по улице с предметом, похожим на пистолет.
Об этом патрульная полиция Украины сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Сегодня неравнодушные граждане сообщили о хулиганстве в Святошинском районе. Очевидцы рассказали о подозрительном мужчине, который разгуливает по улице в состоянии опьянения с пистолетом в руках", - отметили в полиции.
В сообщении говорится, что "патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, обнаружили мужчину, похожего по описанию, и задержали его. Мы провели его поверхностную проверку и обнаружили предмет, похожий на оружие".
Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства происшествия.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 6 погибших и более 10 пострадавших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
- Впоследствии руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что подал в отставку.
- Утром 20 апреля стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный стрелком.
Є таке поняття як законність і ще є таке поняття як збройова культура.
Ми, країна де віками, ще з часів гетьманщини, не було великого розповсюдження зброї у населення. Ну були мисливські дробосралки, була нелегальна зброя, була зброя яка залишилась від війн, але легально був мізер.
І ось зброя почала знову з'являтися.
А система контролю за наданням дозволів, навчання користуванню залишилась старою, на рівні - хочеш гладкоствол, стань членом спілки мисливців.
Але ж зброя вже є, а контролю ще немає, і культури ще не має.
Результатом це має перепрошую... **********. Як тільки посполитий добуває зброю, так у нього з'являється ********** повийо...сь. Обов'язково потрібно показати що вона у тебе є, що ти вищий від інших, що ти можеш погрожувати, принижувати, або навіть посягати на чиєсь життя. І тільки тому, що такі люди, в основному нікчеми і лузери у житті, а це (порозмахувати залізякою) шанс виділитися.
Так, це лікується:
- довгими роками звикання до зброї як предмету для оборони а не чванства;
- розвитком навчання, сертифікації і збройової культури;
- суворими законами (починаючи від дій поліції, до кримінальних покарань).
Glock 19C - одна из моделей, которую активно используют в патрульной полиции Киева и других подразделениях Нацполиции.
Я зовсім не розуміюся на зброї, але невже поліцаї не можуть, з першого погляду, відрізнити бойовий патрон від "флобера", чи які вони ще бувають?
А там вже хто дивитиметься що в нього навіть не рогатка була, а пристрій для відстрілу звуко - шумових сигнальних набоїв.
До речі. Карабин Kel-Tec SUB2000
До речі. Звернув увагу, що карабін тієї падлюки був вже "прокачаний" - причеплена додаткова "ручка перенесення вогню" та стояв магазин збільшеної ємності, схоже на 33 патрони. Готувався...