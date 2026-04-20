Ходил по улице с пистолетом: в Киеве полицейские задержали мужчину. ФОТО

В понедельник, 20 апреля, в Святошинском районе Киева полицейские задержали мужчину, который шел по улице с предметом, похожим на пистолет.

Об этом патрульная полиция Украины сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Сегодня неравнодушные граждане сообщили о хулиганстве в Святошинском районе. Очевидцы рассказали о подозрительном мужчине, который разгуливает по улице в состоянии опьянения с пистолетом в руках", - отметили в полиции.

В сообщении говорится, что "патрульные оперативно прибыли по указанному адресу, обнаружили мужчину, похожего по описанию, и задержали его. Мы провели его поверхностную проверку и обнаружили предмет, похожий на оружие".

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу, которая в дальнейшем будет выяснять все обстоятельства происшествия.

Киев
Топ комментарии
+16
Можливо також що поліцаї кіно про мужність і хоробрість самих себе грають на фоні суботніх подій.
20.04.2026 17:46 Ответить
+10
Весняне загострення в дебілів на фоні авітамінозу і алкоголізму? Чи шо таке коїться?
20.04.2026 17:43 Ответить
+7
100%. Вже б зажарили і з'їли.
20.04.2026 18:10 Ответить
Весняне загострення в дебілів на фоні авітамінозу і алкоголізму? Чи шо таке коїться?
20.04.2026 17:43 Ответить
Стресс,депресія розповсюджені під час війни
20.04.2026 17:46 Ответить
Можливо також що поліцаї кіно про мужність і хоробрість самих себе грають на фоні суботніх подій.
20.04.2026 17:46 Ответить
Слабувато... зараз вони трохи очуняють і тоді буде спражнє кіно...
20.04.2026 17:51 Ответить
ТЦК. Відбиватися.
20.04.2026 18:06 Ответить
А в США б вже застрелили.
20.04.2026 17:51 Ответить
100%. Вже б зажарили і з'їли.
20.04.2026 18:10 Ответить
Видайте ліцензію на відстріл тварин.
20.04.2026 17:53 Ответить
Та це Міша,местный ботяра тутешній...Набухався і тепер зі стволом лазило...мене мабуть шукав падло.Міша,то ти,чи не ти??
20.04.2026 17:56 Ответить
Готовий штурмовик! Перевдягнути, дати автомат і запустити у посадку - хай кацапів шукає...
20.04.2026 18:00 Ответить
У нас тут пітбулів алкаші вигулюють без намордників, і нічого. Людей шугають, а якби у когось був би "ствол"?Або алкашів, або пітбулів поменшало.
20.04.2026 18:06 Ответить
Та-а-к, дивлюсь і... нічому не дивуюсь.
Є таке поняття як законність і ще є таке поняття як збройова культура.
Ми, країна де віками, ще з часів гетьманщини, не було великого розповсюдження зброї у населення. Ну були мисливські дробосралки, була нелегальна зброя, була зброя яка залишилась від війн, але легально був мізер.
І ось зброя почала знову з'являтися.
А система контролю за наданням дозволів, навчання користуванню залишилась старою, на рівні - хочеш гладкоствол, стань членом спілки мисливців.
Але ж зброя вже є, а контролю ще немає, і культури ще не має.
Результатом це має перепрошую... **********. Як тільки посполитий добуває зброю, так у нього з'являється ********** повийо...сь. Обов'язково потрібно показати що вона у тебе є, що ти вищий від інших, що ти можеш погрожувати, принижувати, або навіть посягати на чиєсь життя. І тільки тому, що такі люди, в основному нікчеми і лузери у житті, а це (порозмахувати залізякою) шанс виділитися.
Так, це лікується:
- довгими роками звикання до зброї як предмету для оборони а не чванства;
- розвитком навчання, сертифікації і збройової культури;
- суворими законами (починаючи від дій поліції, до кримінальних покарань).
20.04.2026 18:07 Ответить
нічо не поняла. Після вчорашнього будь хто носитиме пєстік для самозахисту. Шо не так? А коли дозволять взагалі всім - то всі
20.04.2026 18:08 Ответить
Общий вид полностью соответствует табельному оружию патрульной полиции Украины.

Glock 19C - одна из моделей, которую активно используют в патрульной полиции Киева и других подразделениях Нацполиции.
20.04.2026 18:10 Ответить
И близко не он. Может таурус
20.04.2026 18:53 Ответить
Стартовий пістолет веретта 92. 3950 гр.
20.04.2026 18:16 Ответить
100% беретта, але по чому видно, шо стартовий?
20.04.2026 18:44 Ответить
В магазині перший патрон з пластиковою заглушкою замість кулі.
20.04.2026 22:26 Ответить
Эксперт дасть свій висновок. Але є припущення, що документу, схожого на дозвіл на предмет, схожий на пістолет Glock 19C у затриманого виявлено не було
20.04.2026 18:19 Ответить
Якщо патрульні після огляду не можуть відрізнити пістолет від схожого на нього «предмета», то не дивно що вони тікають при звуках схожих на постріли.
20.04.2026 18:28 Ответить
Вас это, конечно, очень сильно удивит, но для квалификации действий задержанного необходимо заключение эксперта о том, является ли вышеуказанный предмет огнестрельным оружием, или чем-то другим. И до получения этого заключения во всех процессуальных документах указывается именно "предмет, похожий на пистолет".
20.04.2026 20:27 Ответить
Слава героям - поліцейським!
20.04.2026 18:43 Ответить
Предмет, схожий на пістолет... Да уж...
20.04.2026 18:51 Ответить
Новина на кшталт "Токар 5-го розряду Степан Догама виконав денну норму на 101 %"...🤡🤡🤡
20.04.2026 19:01 Ответить
"Ми провели йому поверхневу перевірку та виявили предмет, схожий на зброю".

Я зовсім не розуміюся на зброї, але невже поліцаї не можуть, з першого погляду, відрізнити бойовий патрон від "флобера", чи які вони ще бувають?
20.04.2026 19:08 Ответить
Так більше понтів. Наче життям ризикували, затримали озброєного злочинця!
А там вже хто дивитиметься що в нього навіть не рогатка була, а пристрій для відстрілу звуко - шумових сигнальних набоїв.
20.04.2026 19:16 Ответить
Якщо Ви розумієтесь в питаннях зброї, то поясніть мені, будь ласка, ще одне - як можна назвати "мисливським" карабін пристосований для прихованого носіння? А якщо він не мисливський, то який? Я про Kel-Tec SUB2000. Це ж майже Uzi. Задля охоти на кого він був створений? Той чорт, явно готувався для чогось подібного.
https://www.youtube.com/shorts/FyWFs5XgPDE?feature=share Карабин Kel-Tec SUB2000
20.04.2026 20:10 Ответить
Та будь кого до 150м., далі траєкторія сильно падає та й енергії стає вже недостатньо. Враховуючи північноукраїнській ландшафт де в лісі дистанцію і 100м. віднайти досить проблематично, як проблематично знайти і звіра важчого за 50кг., то для полювання така річ цілком підходить. Компактність же спрощуе транспортування та пересування у хащах.
21.04.2026 10:51 Ответить
Дякую за розлогу відповідь, мені хотілось почути ще чиюсь думку, але... я залишусь при своїй. Ця, та подібні їй, зброя була створена, можливо і для мисливців які полюють в хащах, але вона просто знахідка для терористів, грабіжників та інших злодіїв.
До речі. Звернув увагу, що карабін тієї падлюки був вже "прокачаний" - причеплена додаткова "ручка перенесення вогню" та стояв магазин збільшеної ємності, схоже на 33 патрони. Готувався...
21.04.2026 12:05 Ответить
Вам було б легше як би він використав якийсь трофейний АКСУ??? Чи вірите, що зараз велика проблема купити лівий ствол...
21.04.2026 12:22 Ответить
Ніт. Ні мені, ні загиблим чи пораненим, легше не стало б. То, просто, мої такі думки вголос.
21.04.2026 12:34 Ответить
походу, цим потоком "жахливого" інформаційного спаму, після деміївських подій, дермово-татаровська мусарня Найвеличнівшивого готує полохливий лохторат до якогось чергового "покращення по просьбам трудящихся"..
20.04.2026 19:15 Ответить
 
 