На следующей неделе начнутся консультации по закону о легализации оружия, - глава МВД Клименко

Глава МВД Игорь Клименко поддерживает закон о гражданском оружии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Виды оружия, карабины, то есть охотничье оружие, гладкоствольное, нарезное - все это нужно классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности по безопасному обращению с этим оружием. Это целая система, инфраструктура. Изменения в уголовном законодательстве, определения по самообороне, тиры, места хранения. Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы у людей было право на вооруженную самооборону", - сказал министр.

По словам Клименко, главное, чтобы этот человек был подготовлен.

"Я уже обсудил это с народными депутатами. Мы уже со следующей недели начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Нужно выслушать все мнения, чтобы прийти к эффективному решению", - добавил он.

Стрельба в Киеве

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.

Его ликвидировали во время задержания.

По последним данным, известно о 7 погибших.

Начато расследование по статье о террористическом акте.

