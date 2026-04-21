РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11813 посетителей онлайн
Новости Легализация оружия в Украине
1 108 46

На следующей неделе начнутся консультации по закону о легализации оружия, - глава МВД Клименко

Легализация оружия в Украине: Клименко сделал заявление после теракта

Глава МВД Игорь Клименко поддерживает закон о гражданском оружии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Виды оружия, карабины, то есть охотничье оружие, гладкоствольное, нарезное - все это нужно классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности по безопасному обращению с этим оружием. Это целая система, инфраструктура. Изменения в уголовном законодательстве, определения по самообороне, тиры, места хранения. Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы у людей было право на вооруженную самооборону", - сказал министр.

По словам Клименко, главное, чтобы этот человек был подготовлен.

"Я уже обсудил это с народными депутатами. Мы уже со следующей недели начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Нужно выслушать все мнения, чтобы прийти к эффективному решению", - добавил он.

Автор: 

оружие (10403) Клименко Игорь (482)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ну якщо давати виключно психопатам, злочинцям... то так і буде.
А якщо це будуть певна процедура, яка виключає таких людей та запроваджена підготовка користування зброєю, то чому б і не зробити зброю більш доступною?!
Скільки людей гине від авто, то давайте їх заборонимо..
показать весь комментарий
21.04.2026 10:58 Ответить
+7
та як завжди зроблять імітацію бурхливої ​​діяльності - щоб піпл схавав
показать весь комментарий
21.04.2026 10:50 Ответить
+5
Поговорять як завжди і ніхрена рабам не дадуть. Бо як же тоді рабам на шию ярмо натягати. Крім легалізації зброї потрібно ще закони про право на захист себе і свого будинку. Бо зараз даже якщо маєш зброю то проти злочинця який заліз до тебе в будинок не маєш права її приміняти, поки він тебе не вб'є. Як кажуть самі поліцаї, якщо тебе вб'ють тоді і звертайся в поліцію.
показать весь комментарий
21.04.2026 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще дайте всім зброю , то перестріляються. І знов будуть жертви простих українців.
показать весь комментарий
21.04.2026 10:50 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 10:58 Ответить
так і той хто вбивав пройшов усі процедури, але кукуха поїхала

чому ти вважаш що буде по другому ?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:05 Ответить
Виходить, процедури не працюють, якщо психопат отримав дозвіл.
Їх і потрібно змінювати, а не обмежувати доступність зброї.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:16 Ответить
Воно то правильно, але боюсь, що в нас нас "певна процедура" буде виглядати так - заніс💰і процедура закінчилася, ти гордий власник зброї.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:22 Ответить
Не совсем. Богатые перестреляют бедных. Купить огнестрел и зарегистрировать его дорогое удовольствие. Тогда уже придется и сельские вилы в МВС регестрировать!
показать весь комментарий
21.04.2026 11:01 Ответить
ото чмо було дуже багате?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:04 Ответить
Так и не бедное, и оружие у него было куплено не вчера! Вы хот немного почитайте тему!
показать весь комментарий
21.04.2026 11:19 Ответить
он жив на аренді у квартирі в так собі районі, не тягне це на заміжнього аж ніяк.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:24 Ответить
Кто тебе сказал это? Он военный пенсионер и возможно еще по мобилизации служил. Жил сам и мог себе откладывать)
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
заможного.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:38 Ответить
яку дурню ти написав, зайти на ІБІС та подивись скільки коштує зброя.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:08 Ответить
Ты думаешь, я пишу и не знаю сколько выскочит таких как ты! А, ты знаешь сколько селянину месяцев нужно деньги собирать на короткоствол, и сколько кругов ада нужно будет пройти для получения разрешения?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:16 Ответить
Що кацапе, страшно стало? Будь в 2014 році в людей зброя то ви б не полізли в Україну так нахабно. Крім того люди які мають зброю зовсім по іншому до неї відносяться, ніж ті котрі ніколи її в руках не тримали і не чули постріла. Це як порівняти людину яка з дитинства їздила на автомобілях і 50-ти річного алкоголіка якого вперше в житті посадили за кермо автобуса і сказали їдь працюй.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:02 Ответить
Як активно забулькало лайно з вигрібної ями єрмака-беседи-зеленського!! Так булькає, лише по КОМАНДІ оманському від отого старшого - деркача-сівковича!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 10:50 Ответить
Этот вопрос выносят раз в 4 или 5 лет когда обстановка в Украине накаляется. Спускают пар и снова забывают лет на 5.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
А також покарані, ті посадові йолопи, які активно саботували прийняття НАГАЛЬНОГО в Особливий період та дії воєнного стану, закону який ЗАХИЩАЄ Українців, а не оте шобло кабміндічів з Урядового кварталу!!
Ті б і Фаріон та Парубія разом з тисячами Українців можна було ЗБЕРЕГТИ, від злочинів за якими стоять дуже чітко посадовці разом із зеленським та кєровніками УДО, МВС, СБУ….!!!!
показать весь комментарий
21.04.2026 10:54 Ответить
показать весь комментарий
21.04.2026 10:57 Ответить
при цьому полiцав боiться застосовувати, щоб не посадили)
показать весь комментарий
21.04.2026 11:03 Ответить
А взагалі на виборах кожен кандидат повинен підписувати письмову угоду, в якій будуть прописані всі пункти що він зобов'язується зробити а що не буде робити. Щоб народ знав за кого голосувати. А то перед виборами насцють людям в вуха наобіцяють чогось а прийде до влади робить протилежне. Да даже сторожу чи уборщиці перед прийомом на роботу дають список обов'язків які вони повинні виконувати. А в нас до в вищі ешелони влади прийшли обіцяючи покращеннявжесьогодні і давай душити людей. І за це даже не звільнять
показать весь комментарий
21.04.2026 11:08 Ответить
Читайте законодавство.
Частина 5 ст 36 Кримінального кодексу:
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:11 Ответить
Да не розказуй мені тут казочок. Зараз для злочинців діє презумпція невинуватості. Тобто не злочинець а хазяїн дому буде доказувати що злочинець на нього напав. Особливо якщо в хазяїна немає багато грошей і зв'язків на гарних адвокатів і щоб підмазати суддю. І це знають ті самі злочинці які дуже гарно розуміються на законах. Саме до знайомого декілька років назад вдерлися в будинок троє поки той спав на другому поверсі. Спустився він на шум і застав їх на гарячому. А вони посміялися з нього, мовляв що ти нам зробиш, дали по голові і втекли. І за кілька років майже кожен третій будинок обчистили не стидаючись присутності хазяїв. До сих пір полюція їх ''шукає''. Типу за весь час ніхто не залишив ніяких слідів хоча відбитків було дохрена. А чи полізли б злочинці якби знали що їх завалять на порозі, а поліція приїде і замість звинувачень, ще й подякує хазяїну як це наприклад в сша відбувається?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:24 Ответить
Здаеться в ХІІ столітті жити було вільніше та легше. Володимир Мономах у 1160 році покращив закони " Руської правди" вніс зміни, дозволив - " самотужки вбивати злодія та крадія якщо спіймав його на своїй отчині чи дідовщині. Якийсь парадокс, виникає ілюзія ********* цівілізованого та освітченого суспільства, а насправді беззахісної, безвольної та безправної громади.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:44 Ответить
почнуться консультації, будуть дебати , громадські слухання теж будуть ... а всі залишаться на своїх посадах і все буде так як і було і в ТСЦ і далі будуть торгувати дозволами на зброю і мед.довідками . Нічого не зміниться...
показать весь комментарий
21.04.2026 10:58 Ответить
Никакого закона не будет, власть воров, коррупционеров, лжецов и негодяев, ни в одной стране мира не допустит свободного владения оружием гражданами, бо тогда люди могут ту самую бандитскую власть просто уничтожить а почирикать это сколько угодно...
показать весь комментарий
21.04.2026 11:06 Ответить
затра якийсь бухий мусор задушить дитину. втече, і він знов так скаже..
показать весь комментарий
21.04.2026 11:09 Ответить
Які ще нах консультації? Твої мусора 17 квітня вже всіх
проконсультували. Вісь світ бачив. І майже півмільона ціх цааі ВОПИНЕІ пройти через нуль. ТАКИЙ резерв соаки наїдає в тилу а хлопці вже 5й рік без заміни.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:09 Ответить
Ага , а цей Клименко запитав авторитетну думку бійців-ТЦКунів ... щось мені підказує , що в ТЦК будуть проти дозволу мати зброю тим , якими ТЦК дуже цікавиться.

Хоча , можливо , то такий розумний хід щодо посилення мобілізації - прийшла людина до органів за дозволом на зброю, а там вже чергує ТЦК і одразу ту людину в навчальний табір , а потім зі бойовою зброєю на "нуль".
показать весь комментарий
21.04.2026 11:14 Ответить
Він зовсім довбень?
***"Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати***
1. В чому проблема купити собі офіційно шо завгодно? Нема проблем. Купи снайперський комплекс в калібрі .50BMG і радуйся. Надавай послуги пробиття отворів в цегляній кладці - теж бізнес ))
2. Фішка не в карабінах чи дробоганах. Фішка в обігу короткоствольної зброї та в чітко визначеному праву на самозахист без кримінальних наслідків.
І наявність Закону про зброю. Зараз все що є - наказ МВС №622 від царя гороха.

Самий оптимальний варіант - дозволити продаж та носіння короткоствольної зброї, але виключно УБД.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:15 Ответить
УБД спочатку треба пройти реабілітацію, а тільки потім про зброю в цивільному житті мріяти.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:25 Ответить
не буде нас - не буде твого цивільного життя. Це не нам треба проходити реабілітацію, а вам пристосовуватися.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:41 Ответить
как пагодка в масквє, підор?
показать весь комментарий
21.04.2026 11:42 Ответить
Так той же чоловік і був військовим, та УБД.
До речі, папірець про УБД спокійно купується. Ви пропонуєте варіант лише для багатих, хто може порішати такі питання.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:29 Ответить
Ти уяви не маєш, що таке УБД. Уяви не маєш, на підставі чого видається посвідчення. Уяви не маєш за процедуру. Уяви не маєш за беерки в додатку 6.
Максимум шо ти можеш наваяти - так в фотошопі. Одна хвилина розмови з тобою - все стає ясно.
З іншої сторони - ми впізнаємо один одного на вулиці навіть в цивільній формі одягу.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:45 Ответить
У військовий час роздати зброю - це ж самогубство. Всі ухилянти будуть озброєні. Тоді хай ти хто прийме цей закон самі проводять мобілізацію. Продумайте наслідки. В Амеріка спочатку перестріляла таких розборках уйму людей і після чого з'явилася культура поводження зі зброєю. Росіянці тільки цього і чекають.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:20 Ответить
Клоунада від МВС
показать весь комментарий
21.04.2026 11:21 Ответить
Не прошло и 30 лет после 1991 года как мы подошли к закону о ношении оружия в Украине. В Молдове его приняли ещё в 1991 году
показать весь комментарий
21.04.2026 11:22 Ответить
Ніхто нікуди не підходив, це все суцільний п..ж. Якби цей закон діяв тцк і поліція на вулицях би не з'являлися.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
а де там про "закон о ношении" ? я там прочитав тільки про класифікацію зброї і про курси підготовки
показать весь комментарий
21.04.2026 11:36 Ответить
Спочатку треба корупцію мінімізувати в цих органах. Серед мєнтів, лікарів, адміністрацій та ін. В цього вилупка був дозвіл на зброю, вона була зареєстрована і ШО? Вилупок залишається вилупком. Хто йому давав дозвіл, хто реєстрував, хто перевіряв та т.і. Одне діло дати людині в руки зброю на лінії фронту, а інше дозволити їй бути з нею в побуті серед цивільного населення 24 години на добу. Враховуючи нинішній менталітет людина може бути п'яна, під препаратами та і взагалі бичара. Щоб отримати дозвіл він буде корчити з себе порядного громадянина, пройде всі перевірки та т.і. А потім чмо нажреться та піде між людей. Незнаю... Я літня людина, я так думаю. От у мене сусід на 1-му поверсі, але він періодично входе в запой. Коли тверезий нормальна, навіть можна сказати порядна людина. Завжди допоможе, вітається, на авто діточок свої катає, на дачу сім'ю возить. Але коли входить в запой то ганяє і дружину і дітей, всіх найух посилає. От шо з такими робити? Таким зброю давати я рахую не можна.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
Трохи не розумію - логічно було б переглянути закони про систему надання дозволів на зброю, рівень психічного здоров'я, вміння користуватися, коли і де можна, а коли ні - застосовувати її. Натомість коли дехто з коментаторів пише, що це уберегло б від вбивств як замовних, так і від рук психопатів десь на вулиці, в людних місцях - свята наївність. Більше того, самодіяльність людини, не навчена діяти у випадках з заручниками, може принести більше шкоди, ніж користі. Взагалі, в цих випадках саме поліція і спеціальні підрозділи повинні діяти і мати право застосовувати зброю, і то згідно чітких правил.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:27 Ответить
Як би дивно це не звучало, але зараз цей закон "не на часі". Це треба було робити значно раніше, а не коли війна/після війни і багато ветеранів з порушеною війною психікою, коли суспільство наелектризоване діями владі і різних дивних "організацій", про корупцію і говорити не варто...
Можемо тільки гірше собі цим зробити.
показать весь комментарий
21.04.2026 11:29 Ответить
із прочитанного подальші дії приблизно такі:
заставлять усіх ( цівільних так точно) пройти курси з володіння зброєю, а для цього заснують для якусь структуру в яку наберуть дармоїдів і обов'язково забронюють
по результатам нічого не зміниться, тільки для отримання дозволу прийдеться ще заплатити за такі курси
в цілому для МВС одні плюси, і лишні грошенята і нові вакансії для ухилянтів у погонах
показать весь комментарий
21.04.2026 11:32 Ответить
 
 