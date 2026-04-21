На следующей неделе начнутся консультации по закону о легализации оружия, - глава МВД Клименко
Глава МВД Игорь Клименко поддерживает закон о гражданском оружии.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Виды оружия, карабины, то есть охотничье оружие, гладкоствольное, нарезное - все это нужно классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности по безопасному обращению с этим оружием. Это целая система, инфраструктура. Изменения в уголовном законодательстве, определения по самообороне, тиры, места хранения. Мы готовы к этому диалогу. Хотим, чтобы эта система была. Чтобы у людей было право на вооруженную самооборону", - сказал министр.
По словам Клименко, главное, чтобы этот человек был подготовлен.
"Я уже обсудил это с народными депутатами. Мы уже со следующей недели начнем консультации. Как и говорил, с привлечением общественности, экспертов, журналистов. Нужно выслушать все мнения, чтобы прийти к эффективному решению", - добавил он.
Стрельба в Киеве
- Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям. После чего он ворвался в супермаркет и взял заложников.
- Его ликвидировали во время задержания.
- По последним данным, известно о 7 погибших.
- Начато расследование по статье о террористическом акте.
А якщо це будуть певна процедура, яка виключає таких людей та запроваджена підготовка користування зброєю, то чому б і не зробити зброю більш доступною?!
Скільки людей гине від авто, то давайте їх заборонимо..
чому ти вважаш що буде по другому ?
Їх і потрібно змінювати, а не обмежувати доступність зброї.
Ті б і Фаріон та Парубія разом з тисячами Українців можна було ЗБЕРЕГТИ, від злочинів за якими стоять дуже чітко посадовці разом із зеленським та кєровніками УДО, МВС, СБУ….!!!!
Частина 5 ст 36 Кримінального кодексу:
Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
проконсультували. Вісь світ бачив. І майже півмільона ціх цааі ВОПИНЕІ пройти через нуль. ТАКИЙ резерв соаки наїдає в тилу а хлопці вже 5й рік без заміни.
Хоча , можливо , то такий розумний хід щодо посилення мобілізації - прийшла людина до органів за дозволом на зброю, а там вже чергує ТЦК і одразу ту людину в навчальний табір , а потім зі бойовою зброєю на "нуль".
***"Види зброї, карабіни, тобто, мисливська ця зброя, гладкоствольна, нарізна - це все треба класифікувати***
1. В чому проблема купити собі офіційно шо завгодно? Нема проблем. Купи снайперський комплекс в калібрі .50BMG і радуйся. Надавай послуги пробиття отворів в цегляній кладці - теж бізнес ))
2. Фішка не в карабінах чи дробоганах. Фішка в обігу короткоствольної зброї та в чітко визначеному праву на самозахист без кримінальних наслідків.
І наявність Закону про зброю. Зараз все що є - наказ МВС №622 від царя гороха.
Самий оптимальний варіант - дозволити продаж та носіння короткоствольної зброї, але виключно УБД.
До речі, папірець про УБД спокійно купується. Ви пропонуєте варіант лише для багатих, хто може порішати такі питання.
Максимум шо ти можеш наваяти - так в фотошопі. Одна хвилина розмови з тобою - все стає ясно.
З іншої сторони - ми впізнаємо один одного на вулиці навіть в цивільній формі одягу.
Можемо тільки гірше собі цим зробити.
заставлять усіх ( цівільних так точно) пройти курси з володіння зброєю, а для цього заснують для якусь структуру в яку наберуть дармоїдів і обов'язково забронюють
по результатам нічого не зміниться, тільки для отримання дозволу прийдеться ще заплатити за такі курси
в цілому для МВС одні плюси, і лишні грошенята і нові вакансії для ухилянтів у погонах