Зеленський про легалізацію зброї: Усі зміни треба робити виключно на законодавчому рівні
Президент Володимир Зеленський вважає, що усі зміни щодо легалізації зброї в Україні потрібно робити на законодавчому рівні. Очікується робота уряду та парламенту щодо цього питання.
Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Обіг зброї
"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї, і безумовно питання дуже чутливе, і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність, але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.
Він додав, що очікує від урядовців, насамперед від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями та їхніми колегами по комітету щодо цього питання. Президент заявив, що готовий до спільної роботи.
Стрілянина в Києві
- Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
- Його ліквідували під час затримання.
- За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
- Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
- Після теракту у Голосіївському районі Києва міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про підтримку закону щодо зброї для цивільних за умови підготовки людей.
Зараз при приміненні законно навіть того ж травмата, стільки проблем з правоохоронцями, що простіше вирішити то все без зброї, ліплять липові звинувачення і ніхто не реагує з надзорних органів. Тобто ви примінити зброю проти злочинця, а він виявиться із звязками, то нонсен але сядете ви а не він.
самоборона. Дишла для юристів на кшалт заплутаного розумінння "перевищення" там вже немає.
А за п'ять років повномасштабки він не встиг, бо з єрмаком саботували це нагальне РІШЕННЯ!! Тому і загинули, з 2022 року, через нього тисячі Українців!!! Треба нести покарання за бездіяльність!!
Цей криворізький "Цицерон" хоч сам розуміє, що говорить. Просто набір слів, які не мають жодного змісту.
Не потрібна легалізація зброї. Вона давно легальна. У відомому процедурному порядку.
Ми вимагаємо Закону про самозахист і, як його логічне продовження, Закону про обіг та легалізацію прихованого НОСІННЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ.
Все решта- маніпуляції і злочинна діяльність (бездіяльність) влади на чолі з Пересидентом Зє-.
Українці отримають можливість мати власну вогнепальну зброю але не при його владі.
Можеш зараз купити в Україні Глок чи Беретту?🤦♂️
Не пиши прутню 🤡 інтелектуал.
Їх до війни було штуки чотири різних проектів.
Нема власного розуму - скопіпастіть у Молдови один в один. Чи у Литви з Латвією.
Все одно навіть в Молдові ціни починаються від 800 баксів за ПМ.
Чеські Гранд Пауери по 1500-2000 євро. Глоки ще дорожчі.
Недешева фігня.
Додатково - право на короткоствол лише тим, хто більше як 3 роки власник довгоствольної зброї та / або має УБД.
А нафіга вам дома вогнегасник якщо є пожежна частина?
А навіщо вам дома аптечка якщо є швидка допомога та сімейний лікар?
Заборонити!!!!
Петиція https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9688