Зеленський про легалізацію зброї: Усі зміни треба робити виключно на законодавчому рівні

Президент Володимир Зеленський вважає, що усі зміни щодо легалізації зброї в Україні потрібно робити на законодавчому рівні. Очікується робота уряду та парламенту щодо цього питання.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї, і безумовно питання дуже чутливе, і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність, але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує від урядовців, насамперед від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями та їхніми колегами по комітету щодо цього питання. Президент заявив, що готовий до спільної роботи.

  • Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.
  • Його ліквідували під час затримання.
  • За останніми даними, відомо про 7 загиблих.
  • Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.
  • Після теракту у Голосіївському районі Києва міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про підтримку закону щодо зброї для цивільних за умови підготовки людей.

Топ коментарі
А на законодавчому рівні, з битами і кастетами викрадають людей задля викупу чи просто так? А на законодавчому рівні виїхав міндич? А на законодавчому рівні дозволені рашистські паспорти в майже кожного депутата ВР? Ну і так далі.
23.04.2026 16:31 Відповісти
В Молдові вже давно зробили, а ви сците за свою шахрайську і зрадницьку шкуру. Будьте як Санду, не будьте бабами
23.04.2026 16:31 Відповісти
Знову маніпуляції від верховного Зє-блана.
Не потрібна легалізація зброї. Вона давно легальна. У відомому процедурному порядку.
Ми вимагаємо Закону про самозахист і, як його логічне продовження, Закону про обіг та легалізацію прихованого НОСІННЯ КОРОТКОСТВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ.
Все решта- маніпуляції і злочинна діяльність (бездіяльність) влади на чолі з Пересидентом Зє-.
23.04.2026 16:47 Відповісти
23.04.2026 16:31 Відповісти
А на законодавчому рівні дозволено робітникам ферми ведмедчука так багато працювати? Єнто ж нарушєніє трудавога заканадатєльства! Чому ти не жалієшся?
23.04.2026 16:45 Відповісти
О, вилізла, ти бачиш яка особливість, твої висери про твого медведчука ніхто не лайкає я думаю розумієш чому.
23.04.2026 16:50 Відповісти
Потрібен указ Президента про дозвіл на короткоствол для громадян України та осіб законно перебуваючих на території України. Всі ці розмови про законодавчу роботу це відмазки.
23.04.2026 16:52 Відповісти
ЛИгарь, указ презилента про дозвіл на короткоствол, ти, що головою вдарився? такі питання регулюються виключно Законом, а не указом президента. Закон такий потрібен і досить непоганий є проект є розроблений УАЗ, але коли за це діло взялися мусора, то перетворили на якусь херню, не щастя не прийняли, але ніби мусорський якесь читання проходив, то по факту то не закон, а профанація і імітація. Корокоствол якщо і купиш, то носити не можна, умови зберігання і перевезення (тільки в тир) мало не на інкасаторській машині.
23.04.2026 17:22 Відповісти
23.04.2026 16:31 Відповісти
Це нічим хорошим не завершиться, з нашим рівнем корупції в правоохронних органах, судах, прокуратурі. Адекватна звичайна людина не буде носити з собою зброю, тобто уже переваги не буде. А злочинці чи психопати вірогідніше будуть постійно мати. Професійнійсть поліції бажає кращого.

Зараз при приміненні законно навіть того ж травмата, стільки проблем з правоохоронцями, що простіше вирішити то все без зброї, ліплять липові звинувачення і ніхто не реагує з надзорних органів. Тобто ви примінити зброю проти злочинця, а він виявиться із звязками, то нонсен але сядете ви а не він.
23.04.2026 16:36 Відповісти
Правильно, і автомобільний цивільний транспорт заборонити, і розводити собак, і кухонні ножі заборонити, - бо це вже веде до катастрофи, треба глянути на Швейцарію, де дозволили зброю і все інше як ганебно там живуть, не те що раісія де все заборонено, ось наш орієнтир.
23.04.2026 16:58 Відповісти
злочинці і психопати зброю носять без всяких дозволів, на те вони злочинці і психопати. От, я, наприклад, звичайна, нормальна людина і я хочу законно купити пістолет, саме пістолет, а не гвинтівку, і хочу ходити з ним, от є у мене таке бажання. Чому це можуть робити в Чехії, в Молдові, в США, в країнах Балтії, і чому черезез якихось ідіотів, не можу цього робити я в Україні і інші адекватні люди?
23.04.2026 17:27 Відповісти
І в дружній нам Чехії також. Крім носіння пістолетів, в законодавстві Чехії притомно визначена
самоборона. Дишла для юристів на кшалт заплутаного розумінння "перевищення" там вже немає.
23.04.2026 17:20 Відповісти
можуть же взяти закони Чехії з цих питань перекласти і прийняти в Україні, не все ж кацапії копіювати
23.04.2026 17:28 Відповісти
там дозволили ще до Санду і без Санду.
23.04.2026 17:24 Відповісти
А які там зміни? Таку саму дозвільну систему як і для мисливців. Довідки та інші папірці. Все те ж саме тільки це буде не елітним клубом, а для всіх.
23.04.2026 16:33 Відповісти
За сім років зеленський з оманськими орками, цього так і не зробив!!!
А за п'ять років повномасштабки він не встиг, бо з єрмаком саботували це нагальне РІШЕННЯ!! Тому і загинули, з 2022 року, через нього тисячі Українців!!! Треба нести покарання за бездіяльність!!
23.04.2026 16:34 Відповісти
Цей криворізький "Цицерон" хоч сам розуміє, що говорить. Просто набір слів, які не мають жодного змісту.
23.04.2026 16:38 Відповісти
«….але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.» - улюблена фраза Ху@ла, коли той відмовляється виконувати вимоги суспільства.
23.04.2026 16:42 Відповісти
Знову маніпуляції від верховного Зє-блана.
23.04.2026 16:47 Відповісти
Гундосий 3,14zдабол!
23.04.2026 16:49 Відповісти
Зеленський як завжди дав чітку відповідь.
🤷‍♂️🤭

Українці отримають можливість мати власну вогнепальну зброю але не при його владі.
23.04.2026 16:49 Відповісти
Тобто ніколи не отримають.
23.04.2026 17:17 Відповісти
два дебіла оце сила, та зараз без проблем можна купити практично будь-яку, курім автоматичної і короткотвола. Хоча лазівку придумали, продають типа спортивні пістолети. Основне питання в тому, щоб дозволили короткоствол для самозахисту.
23.04.2026 17:31 Відповісти
дурне, українці і зараз мають таку можливість. а мова про носіння і дозвіл на короткоствол.
23.04.2026 17:32 Відповісти
Я ж написав вогнепальну зброю, а не травматичну зброю (зброю несмертельної (нелетальної) дії).
Можеш зараз купити в Україні Глок чи Беретту?🤦‍♂️
Не пиши прутню 🤡 інтелектуал.
23.04.2026 17:57 Відповісти
тобто гвинтівки, і гладкостовльні рушниці це не вогнепальна зброя, я правильно зрозумів? Про кротколствольну вогнепальну зброю, так, нажаль, не можуть, дозволу немає. Але, між іншим зайди на сайти зброярських магазинів і будеш здивований, вибором "спортивних" пістолетів, між іншим декілька років тому такого вибору не було. Зараз короткоствол продають під "нагородну" зброю і як спортивну, там купа гемору, але це не правильно. Має бути нормальний цивілізвоаний закон, щоб дозволили купувати і викоистовувати короткоствол для самозахисту.
23.04.2026 18:21 Відповісти
В Україні небуде дозволу на " караткастволи, шоб парєшать праблємі ". Хто хоче озброюватися- буль ласка, довідка про несудимість довідка з божевільні і може в хату закупити десяток карабінів. І одстрілюватися тими карабінами до віників
23.04.2026 16:50 Відповісти
Он в Іспанії дозволили і всі друг друга перебили, одні зомбі без мозгів по вилуцям ходять, не будьте дебілами як Іспанці.
23.04.2026 17:00 Відповісти
Іспанські утікантки не будуть вирішувати, що буде в Україні. Видихнуть та приберіть нарешті свою кухню.
23.04.2026 17:19 Відповісти
Они же не идиоты. Ну не полные так точно) Прекрасно понимают что за систему они построили и выкормили, на какой уровень опустили рядовую человеческую жизнь в этой стране и теперь вот этим вот пролам дать оружие? Серьезно?)
23.04.2026 16:53 Відповісти
в кожну хату Парабелум !
23.04.2026 16:56 Відповісти
Так, це і є фактично на латині "Цивільний супротив", і звісно, який цивільний супротив, може бути без Парабелум.
23.04.2026 17:02 Відповісти
Підписати нарешті Закон про зброю - така велика проблема?
Їх до війни було штуки чотири різних проектів.
Нема власного розуму - скопіпастіть у Молдови один в один. Чи у Литви з Латвією.
==
Все одно навіть в Молдові ціни починаються від 800 баксів за ПМ.
Чеські Гранд Пауери по 1500-2000 євро. Глоки ще дорожчі.
Недешева фігня.

Додатково - право на короткоствол лише тим, хто більше як 3 роки власник довгоствольної зброї та / або має УБД.
23.04.2026 16:58 Відповісти
А автомобілі які доругіщі в Україні в сотні разів доржче зброї, і небезпека більша ніє від зброї, терміново заборонити???
23.04.2026 17:03 Відповісти
Єстєствєнно!!!!! )))
А нафіга вам дома вогнегасник якщо є пожежна частина?
А навіщо вам дома аптечка якщо є швидка допомога та сімейний лікар?
Заборонити!!!!
23.04.2026 17:05 Відповісти
а чому я маю купити спочатку гвинтіввку, щоб потім через три роки пістолет, як це співвідноситься? це мусорська тема. а яким боком УБД, бо криша протікла, щоб застрелився чи інших постріляв в запої чи приступі якомусь? ти мусорок мабуть?
23.04.2026 17:36 Відповісти
Все просто, Лекс.
Ти лузер. Не ображайся.
В тебе нульовий досвід.
В тебе відсутні рефлекси та безумовні інстинкти в поводженні зі зброєю.
Це напрацьовується лише роками та з довгостволом.
І не думай, що все просто.
Щодо УБД - ти ж лише з диванчика можеш шось там розказувати за кришу шо потікла чи ще шось.
Мобілізовуватися ти сцишся.
Зате тебе вистачає шоб вважати ветеранів попаяними.
Все яке і в людей.
Непопаяних до війни тут не паяє.

Щодо мусорків. Так, їх прописують в одній беерці, два тижні постояв на блок-посту за 50км від фронту, отримує УБД. Є таке. так не рівняй усіх з такими ушльопками.
У нас зброя - частина тіла.
Але це ми.
Не ти.
І не ті мусора. Яких ще вчити і вчити.
23.04.2026 17:45 Відповісти
все просто дурню, не ображайся, але ти дбб. свої проекції дебільні залиш собі і таким самим дббам.
23.04.2026 18:26 Відповісти
якщо ти дебіл і тобі треба було 10 років щоб навчитись поводитись зі зброєю, то тобі її давати взагалі не можна, бо твій інтелектуальний рівнеь (це для тебе дуже складно) розумові здібності (теж не зрозумієш), не вирішуй за інших, не всі ж такі дебіли як ти.
23.04.2026 18:30 Відповісти
Не спішіть. Все по порядку. Для початку висадимо мільярд дерев, потім з/п вчителям по 4000 дол. США , далі 3000 фламінгів до кінця 2025 року ... ,ну і так далі, а вже потім, може, колись ..., ну ви зрозуміли. Під занавіс ще й на піаніні вам зіграє.
23.04.2026 17:00 Відповісти
Все починаєтья ІЗ - потім з/п вчителям по 4000 дол. США
23.04.2026 17:10 Відповісти
23.04.2026 17:04 Відповісти
реклама розумного Кличка?
23.04.2026 17:12 Відповісти
якщо чесно я не вважаю, що вiн дурень. Розумнiше резидента банковоi.
23.04.2026 17:34 Відповісти
Говорить Радіо Свобода. Жить стало лучше. Жить стало веселей.
23.04.2026 17:09 Відповісти
Анекдот))). Щоб Зеля дозволив людям закупити зброю??? Та він тоді з бункеру навіть для піару дупу не витягне.
23.04.2026 17:31 Відповісти
Я, вмію володіти вогнепальною зброєю, любой майже. Я, проти.
23.04.2026 17:36 Відповісти
дурню, відкрию тобі таємницю, у нас дозволено купувати зброю, прикінь.
23.04.2026 17:37 Відповісти
Обговорювати зе непотріб то усім часу хватає ,а підписати петицію про "Встановлення кримінальної відповідальності за українофобію" за цілий тиждень підписало аж 9 319 ви себе захистити небажаєте "ви -хто народ України" чи дійсно -плем"я ?

23.04.2026 17:37 Відповісти
 
 