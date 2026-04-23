Зеленський про легалізацію зброї: Усі зміни треба робити виключно на законодавчому рівні

Президент Володимир Зеленський вважає, що усі зміни щодо легалізації зброї в Україні потрібно робити на законодавчому рівні. Очікується робота уряду та парламенту щодо цього питання.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато запитань, до речі, щодо зброї, і безумовно питання дуже чутливе, і підходів до цього питання було дуже багато. Я погоджуюсь з суспільством і експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність, але відповідні зміни потрібно робити виключно на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.

Він додав, що очікує від урядовців, насамперед від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями та їхніми колегами по комітету щодо цього питання. Президент заявив, що готовий до спільної роботи.

Стрілянина в Києві

Нагадаємо, що 18 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Після чого він увірвався у супермаркет та взяв заручників.

Його ліквідували під час затримання.

За останніми даними, відомо про 7 загиблих.

Розпочато розслідування за статтею про терористичний акт.

Після теракту у Голосіївському районі Києва міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив про підтримку закону щодо зброї для цивільних за умови підготовки людей.

