УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15428 відвідувачів онлайн
Незаконна торгівля зброєю
1 307 16

Продавали бойову зброю через інтернет: викрито групу торговців, до якої входив інспектор колонії. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією та СБУ ліквідувало канал незаконного збуту вогнепальної зброї. Організатори переробляли пневматику на бойові пістолети та продавали їх через спеціалізовані інтернет-майданчики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

За даними слідства, до складу злочинної групи входили цивільні особи та молодший інспектор однієї з виправних колоній у Вінницькій області. Ділки купували пневматичну зброю, яку в кустарних умовах переробляли на вогнепальну.

Ролі в групі були чітко розподілені:

  • Одні учасники займалися технічною переробкою зброї;

  • Інші виконували функції "маркетологів": фотографували товар та шукали клієнтів у мережі;

  • Окремі особи відповідали за логістику - ретельно пакували зброю та відправляли її замовникам через поштові сервіси.

Правоохоронець брав безпосередню участь як у процесі переробки, так і в передачі готового "товару" клієнтам.

Докази та підозри

Слідчі задокументували щонайменше п’ять фактів продажу револьверів, пістолетів та боєприпасів. Проведена експертиза підтвердила, що вся вилучена зброя є придатною до стрільби бойовими набоями.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Автор: 

Вінницька область (1152) зброя (7863) Нацполіція (15631) СБУ (13806) ДБР (3890)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Карабін Симонова в США коштує 200 доларів. У нас 46 000 гривень. Самий дешевий револьвер поліцейського калібру 75 доларів. У нас в 20 разів дорожче. Звідси підпільні майстерні будуть працювати і ніхто це зупинити не здатний. Більш того, зареєстрована зброя робить тебе підозрюваним в усіх злочинах, а на окупованих територіях мертвим, бо "чомусь" всі реєстри зброї є у ворога. Людина без зброї це раб і потенційна жертва. Продав зареєстровану зброю щоб видалили з бази даних власників зброї.
показати весь коментар
30.04.2026 16:32 Відповісти
+3
Це тому, що в нас немає Закону про обіг зброї, був би закон, був би імпорт без переплат.
показати весь коментар
30.04.2026 16:39 Відповісти
+1
Так, і є, кожен депутат ВР України, який поважає виключно себе, але не поважає людей (бо собі мати можливість, а іншим не дати чи не запропонувати у законопроекті - це всупереч моралі народного обранця), по кілька таких собі вже зробив.
показати весь коментар
30.04.2026 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всі заборони та обмеження на зброю не є ефективними, бо зараз можна купити 3д принтер й друкувати собі зброю без проблем, моделі є в публічному доступі: https://thegatalog.com/

тому всі ці обмеження впливають лише на законослухняних громадян, які не мають ефективних засобів самозахисту, а різні чиновники - мають (нагородну короткоствольну зброю), кримінал - має, терористи - мають.
показати весь коментар
30.04.2026 16:23 Відповісти
Все що на фото дєрмо собаче !

А от короткий автомат М4 на 5.56 нагородний від Держави хотілося б

показати весь коментар
30.04.2026 16:24 Відповісти
Тут же й пишуть що люди нагороджують себе самостійно. Просто використовують для цього ,,помагал,,
показати весь коментар
30.04.2026 16:30 Відповісти
Так, і є, кожен депутат ВР України, який поважає виключно себе, але не поважає людей (бо собі мати можливість, а іншим не дати чи не запропонувати у законопроекті - це всупереч моралі народного обранця), по кілька таких собі вже зробив.
показати весь коментар
30.04.2026 16:38 Відповісти
Автомат ні, а карабін М4 можна (без можливості ведення автоматичного вогню), але, для нагродження спочатку купують, потім купують (домовляються) з поліцією, в/ч і т.п., і нагроджуєшся. Але М4 не фонтан, бо фонд М4 дуже зношений (стволи на межі ресурсу), їх в ССО зараз на скари замінюють бо вони тільки з заводу.
показати весь коментар
30.04.2026 16:36 Відповісти
нагородною може бути будь-яка зброя: автоматична, короткоствольна, довільного калібру. Тому бандюки й чиновники витрачають по 10,000 долярів на це.
показати весь коментар
30.04.2026 16:39 Відповісти
Щоб вона стала нагродною, її треба придбати, а придбати автоматичну не можна - бо її в легальному обігу не має, якщо не має легальної історії, як вона потрапила (трофей), але тут сто але, її зберігання і перевезення не законно, окрім добровільної здачі, а тому купити таку на нагородження можна у того хто вилучає і зберігає - у поліції.
показати весь коментар
30.04.2026 16:42 Відповісти
>Щоб вона стала нагродною, її треба придбати, а придбати автоматичну не можна

це не так, бо по факту є купа нагородної короткоствольної зброї (яку теж не можна придбати) та навіть кулемети, у яценюка нагородний кулемет Максим
показати весь коментар
30.04.2026 16:44 Відповісти
Нііі , тільки автомат ніяких напів
показати весь коментар
30.04.2026 16:42 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 16:32 Відповісти
саморобна зброя (у вигляді простого пістолета) коштує від 6$, тому ви повністю правильно написали - ніхто цей ринок не прикриє
показати весь коментар
30.04.2026 16:34 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2026 16:39 Відповісти
Всі "закони" приймаються для захисту корумпованих можновладців від відстрілу обуреними їх поведінкою і способом життя та заробітку громадян.
показати весь коментар
30.04.2026 17:13 Відповісти
тому і немає закону про зброю, щоб ціни на чорному ринку були високі і можна було продавати нагородну зброю. До речі накрили підрозділ Міністерства Юстиції України. Здається зеленський туди призначив якогось злочинця в 2020 році і тут ще таке.
показати весь коментар
30.04.2026 19:26 Відповісти
Кому давати зброю ? 73 %імбіцили сцикливі воно буде шмалять тільки через боюсь хочеш зброю і користь буде іди у військо херої недороблені перед дівками хизуватись на старикі і слабших нападать
показати весь коментар
30.04.2026 17:11 Відповісти
А держава, якби дозволила вільний продаж зброї, могла б ці гроші собі забрати...
показати весь коментар
30.04.2026 17:54 Відповісти
 
 