Продавали бойову зброю через інтернет: викрито групу торговців, до якої входив інспектор колонії. ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією та СБУ ліквідувало канал незаконного збуту вогнепальної зброї. Організатори переробляли пневматику на бойові пістолети та продавали їх через спеціалізовані інтернет-майданчики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Подробиці
За даними слідства, до складу злочинної групи входили цивільні особи та молодший інспектор однієї з виправних колоній у Вінницькій області. Ділки купували пневматичну зброю, яку в кустарних умовах переробляли на вогнепальну.
Ролі в групі були чітко розподілені:
-
Одні учасники займалися технічною переробкою зброї;
-
Інші виконували функції "маркетологів": фотографували товар та шукали клієнтів у мережі;
-
Окремі особи відповідали за логістику - ретельно пакували зброю та відправляли її замовникам через поштові сервіси.
Правоохоронець брав безпосередню участь як у процесі переробки, так і в передачі готового "товару" клієнтам.
Докази та підозри
Слідчі задокументували щонайменше п’ять фактів продажу револьверів, пістолетів та боєприпасів. Проведена експертиза підтвердила, що вся вилучена зброя є придатною до стрільби бойовими набоями.
Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.
тому всі ці обмеження впливають лише на законослухняних громадян, які не мають ефективних засобів самозахисту, а різні чиновники - мають (нагородну короткоствольну зброю), кримінал - має, терористи - мають.
А от короткий автомат М4 на 5.56 нагородний від Держави хотілося б
це не так, бо по факту є купа нагородної короткоствольної зброї (яку теж не можна придбати) та навіть кулемети, у яценюка нагородний кулемет Максим