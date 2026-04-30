Продавали бойову зброю через інтернет: викрито групу торговців, до якої входив інспектор колонії. ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у взаємодії з Нацполіцією та СБУ ліквідувало канал незаконного збуту вогнепальної зброї. Організатори переробляли пневматику на бойові пістолети та продавали їх через спеціалізовані інтернет-майданчики.

Подробиці

За даними слідства, до складу злочинної групи входили цивільні особи та молодший інспектор однієї з виправних колоній у Вінницькій області. Ділки купували пневматичну зброю, яку в кустарних умовах переробляли на вогнепальну.

Ролі в групі були чітко розподілені:

Одні учасники займалися технічною переробкою зброї;

Інші виконували функції "маркетологів": фотографували товар та шукали клієнтів у мережі;

Окремі особи відповідали за логістику - ретельно пакували зброю та відправляли її замовникам через поштові сервіси.

Правоохоронець брав безпосередню участь як у процесі переробки, так і в передачі готового "товару" клієнтам.

Докази та підозри

Слідчі задокументували щонайменше п’ять фактів продажу револьверів, пістолетів та боєприпасів. Проведена експертиза підтвердила, що вся вилучена зброя є придатною до стрільби бойовими набоями.

Наразі всім учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.







