Продавали боевое оружие через интернет: разоблачена группа торговцев, в которую входил инспектор колонии. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований совместно с Нацполицией и СБУ ликвидировало канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Организаторы переделывали пневматическое оружие в боевые пистолеты и продавали их через специализированные интернет-площадки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По данным следствия, в состав преступной группы входили гражданские лица и младший инспектор одной из исправительных колоний в Винницкой области. Дельцы покупали пневматическое оружие, которое в кустарных условиях переделывали в огнестрельное.

Роли в группе были четко распределены:

Одни участники занимались технической переделкой оружия;

Другие выполняли функции "маркетологов": фотографировали товар и искали клиентов в сети;

Отдельные лица отвечали за логистику — тщательно упаковывали оружие и отправляли его заказчикам через почтовые сервисы.

Правоохранитель принимал непосредственное участие как в процессе переделки, так и в передаче готового "товара" клиентам.

Доказательства и подозрения

Следователи задокументировали как минимум пять фактов продажи револьверов, пистолетов и боеприпасов. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.







Читайте также: Более 280 тыс. случаев потери оружия зафиксировано в Украине за последние годы, - Нацполиция. ДОКУМЕНТ