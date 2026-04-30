Продавали боевое оружие через интернет: разоблачена группа торговцев, в которую входил инспектор колонии. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований совместно с Нацполицией и СБУ ликвидировало канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Организаторы переделывали пневматическое оружие в боевые пистолеты и продавали их через специализированные интернет-площадки.

По данным следствия, в состав преступной группы входили гражданские лица и младший инспектор одной из исправительных колоний в Винницкой области. Дельцы покупали пневматическое оружие, которое в кустарных условиях переделывали в огнестрельное.

Роли в группе были четко распределены:

  • Одни участники занимались технической переделкой оружия;

  • Другие выполняли функции "маркетологов": фотографировали товар и искали клиентов в сети;

  • Отдельные лица отвечали за логистику — тщательно упаковывали оружие и отправляли его заказчикам через почтовые сервисы.

Правоохранитель принимал непосредственное участие как в процессе переделки, так и в передаче готового "товара" клиентам.

Доказательства и подозрения

Следователи задокументировали как минимум пять фактов продажи револьверов, пистолетов и боеприпасов. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.

В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Карабін Симонова в США коштує 200 доларів. У нас 46 000 гривень. Самий дешевий револьвер поліцейського калібру 75 доларів. У нас в 20 разів дорожче. Звідси підпільні майстерні будуть працювати і ніхто це зупинити не здатний. Більш того, зареєстрована зброя робить тебе підозрюваним в усіх злочинах, а на окупованих територіях мертвим, бо "чомусь" всі реєстри зброї є у ворога. Людина без зброї це раб і потенційна жертва. Продав зареєстровану зброю щоб видалили з бази даних власників зброї.
30.04.2026 16:32 Ответить
Це тому, що в нас немає Закону про обіг зброї, був би закон, був би імпорт без переплат.
30.04.2026 16:39 Ответить
Так, і є, кожен депутат ВР України, який поважає виключно себе, але не поважає людей (бо собі мати можливість, а іншим не дати чи не запропонувати у законопроекті - це всупереч моралі народного обранця), по кілька таких собі вже зробив.
30.04.2026 16:38 Ответить
всі заборони та обмеження на зброю не є ефективними, бо зараз можна купити 3д принтер й друкувати собі зброю без проблем, моделі є в публічному доступі: https://thegatalog.com/

тому всі ці обмеження впливають лише на законослухняних громадян, які не мають ефективних засобів самозахисту, а різні чиновники - мають (нагородну короткоствольну зброю), кримінал - має, терористи - мають.
30.04.2026 16:23 Ответить
Все що на фото дєрмо собаче !

А от короткий автомат М4 на 5.56 нагородний від Держави хотілося б

30.04.2026 16:24 Ответить
Тут же й пишуть що люди нагороджують себе самостійно. Просто використовують для цього ,,помагал,,
30.04.2026 16:30 Ответить
30.04.2026 16:38 Ответить
Автомат ні, а карабін М4 можна (без можливості ведення автоматичного вогню), але, для нагродження спочатку купують, потім купують (домовляються) з поліцією, в/ч і т.п., і нагроджуєшся. Але М4 не фонтан, бо фонд М4 дуже зношений (стволи на межі ресурсу), їх в ССО зараз на скари замінюють бо вони тільки з заводу.
30.04.2026 16:36 Ответить
нагородною може бути будь-яка зброя: автоматична, короткоствольна, довільного калібру. Тому бандюки й чиновники витрачають по 10,000 долярів на це.
30.04.2026 16:39 Ответить
Щоб вона стала нагродною, її треба придбати, а придбати автоматичну не можна - бо її в легальному обігу не має, якщо не має легальної історії, як вона потрапила (трофей), але тут сто але, її зберігання і перевезення не законно, окрім добровільної здачі, а тому купити таку на нагородження можна у того хто вилучає і зберігає - у поліції.
30.04.2026 16:42 Ответить
>Щоб вона стала нагродною, її треба придбати, а придбати автоматичну не можна

це не так, бо по факту є купа нагородної короткоствольної зброї (яку теж не можна придбати) та навіть кулемети, у яценюка нагородний кулемет Максим
30.04.2026 16:44 Ответить
Нііі , тільки автомат ніяких напів
30.04.2026 16:42 Ответить
30.04.2026 16:32 Ответить
саморобна зброя (у вигляді простого пістолета) коштує від 6$, тому ви повністю правильно написали - ніхто цей ринок не прикриє
30.04.2026 16:34 Ответить
30.04.2026 16:39 Ответить
Всі "закони" приймаються для захисту корумпованих можновладців від відстрілу обуреними їх поведінкою і способом життя та заробітку громадян.
30.04.2026 17:13 Ответить
тому і немає закону про зброю, щоб ціни на чорному ринку були високі і можна було продавати нагородну зброю. До речі накрили підрозділ Міністерства Юстиції України. Здається зеленський туди призначив якогось злочинця в 2020 році і тут ще таке.
30.04.2026 19:26 Ответить
Кому давати зброю ? 73 %імбіцили сцикливі воно буде шмалять тільки через боюсь хочеш зброю і користь буде іди у військо херої недороблені перед дівками хизуватись на старикі і слабших нападать
30.04.2026 17:11 Ответить
А держава, якби дозволила вільний продаж зброї, могла б ці гроші собі забрати...
30.04.2026 17:54 Ответить
 
 