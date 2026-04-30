Продавали боевое оружие через интернет: разоблачена группа торговцев, в которую входил инспектор колонии. ФОТОрепортаж
Государственное бюро расследований совместно с Нацполицией и СБУ ликвидировало канал незаконного сбыта огнестрельного оружия. Организаторы переделывали пневматическое оружие в боевые пистолеты и продавали их через специализированные интернет-площадки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Подробности
По данным следствия, в состав преступной группы входили гражданские лица и младший инспектор одной из исправительных колоний в Винницкой области. Дельцы покупали пневматическое оружие, которое в кустарных условиях переделывали в огнестрельное.
Роли в группе были четко распределены:
Одни участники занимались технической переделкой оружия;
Другие выполняли функции "маркетологов": фотографировали товар и искали клиентов в сети;
Отдельные лица отвечали за логистику — тщательно упаковывали оружие и отправляли его заказчикам через почтовые сервисы.
Правоохранитель принимал непосредственное участие как в процессе переделки, так и в передаче готового "товара" клиентам.
Доказательства и подозрения
Следователи задокументировали как минимум пять фактов продажи револьверов, пистолетов и боеприпасов. Проведенная экспертиза подтвердила, что все изъятое оружие пригодно для стрельбы боевыми патронами.
В настоящее время всем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
тому всі ці обмеження впливають лише на законослухняних громадян, які не мають ефективних засобів самозахисту, а різні чиновники - мають (нагородну короткоствольну зброю), кримінал - має, терористи - мають.
А от короткий автомат М4 на 5.56 нагородний від Держави хотілося б
це не так, бо по факту є купа нагородної короткоствольної зброї (яку теж не можна придбати) та навіть кулемети, у яценюка нагородний кулемет Максим