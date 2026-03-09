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Новини Фото Незаконна торгівля зброєю
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Намагалися налагодити нелегальну торгівлю зброєю: викрито ще вісьмох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Затримано торговців зброєю

Як зазначається, за результатами комплексних заходів затримано вісьмох ділків, які торгували засобами ураження, що нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Намагалися налагодити продаж "трофейної" зброї: затримано чотирьох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети "Джміль", автомати безшумної стрільби АС "Вал", протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Затримано торговців зброєю

Київська область

Так, на Київщині затримано власника СТО та двох його спільників, які намагалися підпільно продати зброю, переправлену з фронтових районів сходу України. Встановлено, що ділки зберігали озброєння у схронах, облаштованих у гаражі та гостьовому будинку на територіях приватних домоволодінь.

Фігурантів затримали "на гарячому" під час продажу бойового арсеналу, зокрема реактивних протитанкових гранат, підствольного гранатомета, автоматів серії АК та боєприпасів.

Затримано торговців зброєю

Під час обшуку тайників за місцями проживання затриманих додатково вилучено протитанкову керовану ракету, 192-мм гранатометні постріли у ящиках, реактивний вогнемет, 9 одиниць стрілецької зброї та понад 11,5 тисячі набоїв різного калібру.

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Донецька область

На Донеччині викрито двох мобілізованих, які вивозили "трофейне" озброєння з передової для продажу. Обох фігурантів затримано в Краматорському районі під час спроби збуту протитанкового гранатомета РПГ-22 та п’яти російських АК-47.

Затримано торговців зброєю

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині викрито двох рецидивістів. Ними виявилися працівник місцевої металобази та його знайомий, які раніше вже відбували покарання за незаконний продаж зброї. Чоловіки організували підпільну майстерню у гаражі на території приватного будинку, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для збуту.

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Хмельницька область

На Хмельниччині затримано мешканця столиці, якого викрили на збуті зброї. Також він підготував до продажу понад 1,6 кг пластиду, 11 бойових гранат, понад 2 тисячі набоїв, гранатометний постріл та димові шашки.

Затримано торговців зброєю

Оголошення підозр

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Також дивіться: Викрито угрупування, яке хотіло продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни. ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

https://censor.net/ua/tag/10087/pidozra
https://censor.net/ua/tag/10087/pidozra

Автор: 

зброя (7910) Нацполіція (15765) СБУ (13961) торгівля (1601)
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Хочу Ксюху.
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09.03.2026 12:26 Відповісти
Мабуть людей спонукало на це бездіяльність Зеленського щодо відсутності зброї в Тероборонців Херсонської області???
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09.03.2026 12:29 Відповісти
>автомати безшумної стрільби АС "Вал"

норм, цікаво скільки вони коштували
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09.03.2026 12:38 Відповісти
де ти його узрів , АКСУ , Ак і ПКТ
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09.03.2026 14:32 Відповісти
а його і не фотографували, це з тексту новини

>Серед вилученого у зловмисників - російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети "Джміль", автомати безшумної стрільби АС "Вал", протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.
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09.03.2026 14:45 Відповісти
Наибольшей популярностью пользуются разные модификации АК-74(судя по фото).
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09.03.2026 12:53 Відповісти
Яка популярність, везуть що вкрали.
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10.03.2026 23:26 Відповісти
 
 