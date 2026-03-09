Намагалися налагодити нелегальну торгівлю зброєю: викрито ще вісьмох ділків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам налагодити незаконний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів в Україні.

Про це повідомляє СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, за результатами комплексних заходів затримано вісьмох ділків, які торгували засобами ураження, що нелегально вивозили із прифронтових районів та зон ведення бойових дій.

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Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети "Джміль", автомати безшумної стрільби АС "Вал", протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Київська область

Так, на Київщині затримано власника СТО та двох його спільників, які намагалися підпільно продати зброю, переправлену з фронтових районів сходу України. Встановлено, що ділки зберігали озброєння у схронах, облаштованих у гаражі та гостьовому будинку на територіях приватних домоволодінь.

Фігурантів затримали "на гарячому" під час продажу бойового арсеналу, зокрема реактивних протитанкових гранат, підствольного гранатомета, автоматів серії АК та боєприпасів.

Під час обшуку тайників за місцями проживання затриманих додатково вилучено протитанкову керовану ракету, 192-мм гранатометні постріли у ящиках, реактивний вогнемет, 9 одиниць стрілецької зброї та понад 11,5 тисячі набоїв різного калібру.

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Донецька область

На Донеччині викрито двох мобілізованих, які вивозили "трофейне" озброєння з передової для продажу. Обох фігурантів затримано в Краматорському районі під час спроби збуту протитанкового гранатомета РПГ-22 та п’яти російських АК-47.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині викрито двох рецидивістів. Ними виявилися працівник місцевої металобази та його знайомий, які раніше вже відбували покарання за незаконний продаж зброї. Чоловіки організували підпільну майстерню у гаражі на території приватного будинку, де відновлювали бойові властивості стрілецької зброї для збуту.

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Хмельницька область

На Хмельниччині затримано мешканця столиці, якого викрили на збуті зброї. Також він підготував до продажу понад 1,6 кг пластиду, 11 бойових гранат, понад 2 тисячі набоїв, гранатометний постріл та димові шашки.

Оголошення підозр

Зазначається, що наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.



