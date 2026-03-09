Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: разоблачены еще восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий задержаны восемь дельцов, торговавших средствами поражения, нелегально вывозившими из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.
Среди изъятого у злоумышленников – российские автоматы Калашникова, реактивные пехотные огнеметы "Шмель", автоматы бесшумной стрельбы АС "Вал", противотанковые гранатометы и почти 20 тысяч патронов различного калибра.
Киевская область
Так, в Киевской области задержаны владелец СТО и два его сообщника, которые пытались подпольно продать оружие, переправленное из фронтовых районов востока Украины. Установлено, что дельцы хранили вооружение в тайниках, оборудованных в гараже и гостевом доме на территории частных домовладений.
Фигурантов задержали "на горячем" во время продажи боевого арсенала, в частности реактивных противотанковых гранат, подствольного гранатомета, автоматов серии АК и боеприпасов.
Во время обыска тайников по местам проживания задержанных дополнительно изъято противотанковая управляемая ракета, 192-мм гранатометные выстрелы в ящиках, реактивный огнемет, 9 единиц стрелкового оружия и более 11,5 тысячи патронов различного калибра.
Донецкая область
В Донецкой области разоблачены двое мобилизованных, которые вывозили "трофейное" вооружение с передовой для продажи. Оба фигуранта задержаны в Краматорском районе при попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22 и пяти российских АК-47.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области разоблачены два рецидивиста. Ими оказались работник местной металлобазы и его знакомый, которые ранее уже отбывали наказание за незаконную продажу оружия. Мужчины организовали подпольную мастерскую в гараже на территории частного дома, где восстанавливали боевые свойства стрелкового оружия для сбыта.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области задержан житель столицы, которого разоблачили на сбыте оружия. Также он подготовил к продаже более 1,6 кг пластида, 11 боевых гранат, более 2 тысяч патронов, гранатометный выстрел и дымовые шашки.
Объявление подозрений
Отмечается, что в настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.
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норм, цікаво скільки вони коштували
>Серед вилученого у зловмисників - російські автомати Калашникова, реактивні піхотні вогнемети "Джміль", автомати безшумної стрільби АС "Вал", протитанкові гранатомети та майже 20 тисяч набоїв різного калібру.