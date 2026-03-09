Пытались наладить нелегальную торговлю оружием: разоблачены еще восемь дельцов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки наладить незаконную продажу "трофейного" оружия и боеприпасов в Украине.

Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, по результатам комплексных мероприятий задержаны восемь дельцов, торговавших средствами поражения, нелегально вывозившими из прифронтовых районов и зон ведения боевых действий.

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Среди изъятого у злоумышленников – российские автоматы Калашникова, реактивные пехотные огнеметы "Шмель", автоматы бесшумной стрельбы АС "Вал", противотанковые гранатометы и почти 20 тысяч патронов различного калибра.

Киевская область

Так, в Киевской области задержаны владелец СТО и два его сообщника, которые пытались подпольно продать оружие, переправленное из фронтовых районов востока Украины. Установлено, что дельцы хранили вооружение в тайниках, оборудованных в гараже и гостевом доме на территории частных домовладений.

Фигурантов задержали "на горячем" во время продажи боевого арсенала, в частности реактивных противотанковых гранат, подствольного гранатомета, автоматов серии АК и боеприпасов.

Во время обыска тайников по местам проживания задержанных дополнительно изъято противотанковая управляемая ракета, 192-мм гранатометные выстрелы в ящиках, реактивный огнемет, 9 единиц стрелкового оружия и более 11,5 тысячи патронов различного калибра.

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Донецкая область

В Донецкой области разоблачены двое мобилизованных, которые вывозили "трофейное" вооружение с передовой для продажи. Оба фигуранта задержаны в Краматорском районе при попытке сбыта противотанкового гранатомета РПГ-22 и пяти российских АК-47.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области разоблачены два рецидивиста. Ими оказались работник местной металлобазы и его знакомый, которые ранее уже отбывали наказание за незаконную продажу оружия. Мужчины организовали подпольную мастерскую в гараже на территории частного дома, где восстанавливали боевые свойства стрелкового оружия для сбыта.

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Хмельницкая область

В Хмельницкой области задержан житель столицы, которого разоблачили на сбыте оружия. Также он подготовил к продаже более 1,6 кг пластида, 11 боевых гранат, более 2 тысяч патронов, гранатометный выстрел и дымовые шашки.

Объявление подозрений

Отмечается, что в настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигурантов. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.



