Зміна влади в РФ можлива лише зсередини, - Волкер
Попри певне зниження підтримки, авторитарна система РФ залишається стабільною, а реальні зміни можливі лише через внутрішні еліти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.
"На жаль, Путін успішно побудував дуже сильний авторитарний апарат. Тому навіть попри невдоволення в Росії, я не впевнений, що це приведе до якихось змін. Він просто й надалі змінюватиме наративи, продовжуватиме репресії проти людей і контролюватиме медіа. Єдине, що справді може на нього вплинути, це якщо російські еліти, силові структури, спецслужби чи державні підприємства почнуть діяти проти нього. Але я не вважаю це дуже ймовірним сценарієм", - зазначив Волкер.
У більш віддаленій перспективі ситуація може змінитися, оскільки нинішня політика Кремля поступово послаблює Росію фінансово, військово та політично.
"Проте поки що немає жодного механізму, за допомогою якого люди всередині Росії могли б цьому протидіяти. Треба дивитися, чи з’явиться щось у майбутньому", - наголосив Волкер.
Що передувало?
Російський диктатор Володимир Путін міг виявити таємничі "нові загрози" своєму режиму зсередини власних сил, що спонукало його підписати указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією.
Що змінило одним ударом майже всієї верхівки Ірану? Нічого. Владу підхопили наступні функціонери того ж режиму.
Вогняні санкції на НПЗ та транспортні термінали ( привіт костєрок Туапсе) ось що варте уваги.
Якщо не бити по НПЗ то буде програш всуху - зруйнована економіка Країни Мрій проти працюючої економіки совдепії. ( І це у них тільки почали продавати золотий запас. І в суверенному Фонді трохи ще є грошей і акцій) ..... Тоді наступне покоління скаже українцям - а напуя ви боролися НЕ знищуючи економіку ворога ?? Напуя страждали БЕЗ результату замість втікти в Европу? Щоби ЩО ??
Війна має сенс лише для того щоб нація вижила!!! . Або весь мирняк в Європу і там проводити військову підготовку з садочку. Або прибрати "вову" і влаштувати агресору Бамбарбія Кідургу! ( Без шуток)
от романови, бувало, захоплювали російський трон на півтора сторіччя ...