Зміна влади в РФ можлива лише зсередини, - Волкер

Попри певне зниження підтримки, авторитарна система РФ залишається стабільною, а реальні зміни можливі лише через внутрішні еліти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"На жаль, Путін успішно побудував дуже сильний авторитарний апарат. Тому навіть попри невдоволення в Росії, я не впевнений, що це приведе до якихось змін. Він просто й надалі змінюватиме наративи, продовжуватиме репресії проти людей і контролюватиме медіа. Єдине, що справді може на нього вплинути, це якщо російські еліти, силові структури, спецслужби чи державні підприємства почнуть діяти проти нього. Але я не вважаю це дуже ймовірним сценарієм", - зазначив Волкер.

У більш віддаленій перспективі ситуація може змінитися, оскільки нинішня політика Кремля поступово послаблює Росію фінансово, військово та політично.

"Проте поки що немає жодного механізму, за допомогою якого люди всередині Росії могли б цьому протидіяти. Треба дивитися, чи з’явиться щось у майбутньому", - наголосив Волкер.

Що передувало?

Російський диктатор Володимир Путін міг виявити таємничі "нові загрози" своєму режиму зсередини власних сил, що спонукало його підписати указ, який фактично надав російській армії контроль над Національною гвардією країни, Росгвардією.

Топ коментарі
+11
Навіть фізичне усунення пуйла не змінить кремлівський режим. На ньому зав'язані інтереси дуже багатьох, і не тільки в кацапії. На кону сотні мільярдів, якщо не трильйони.Так що, там є кому утримати той режим і не дозволити йому посипатись, коли пуйло впаде. Приклад тому Іран.
Що змінило одним ударом майже всієї верхівки Ірану? Нічого. Владу підхопили наступні функціонери того ж режиму.
02.05.2026 12:49 Відповісти
+7
Час не мріяти а діяти. Саме воно "якось буде" не розсосеться!
Вогняні санкції на НПЗ та транспортні термінали ( привіт костєрок Туапсе) ось що варте уваги.
02.05.2026 12:50 Відповісти
+6
"Певне зниження підтримки" цілком компенсується підтримкою з боку СШТ та КНР.
02.05.2026 12:48 Відповісти
Так, як і в Ірані?
02.05.2026 12:45 Відповісти
Це зрозуміло,куля з черепа сама не може вилетіти,треба щоб вона перше туди влетіла
02.05.2026 13:44 Відповісти
так кацапи у відповідь знищать всю нашу енергетику ,нафто та газовидубування ,а їхні нафто та газові родовища в Сибіру є недосяжними для наших дронів ,а міжконтинентальних ракет в нас немає.
02.05.2026 12:58 Відповісти
Брехня. Вони і так нищать все до чого дістають.
Якщо не бити по НПЗ то буде програш всуху - зруйнована економіка Країни Мрій проти працюючої економіки совдепії. ( І це у них тільки почали продавати золотий запас. І в суверенному Фонді трохи ще є грошей і акцій) ..... Тоді наступне покоління скаже українцям - а напуя ви боролися НЕ знищуючи економіку ворога ?? Напуя страждали БЕЗ результату замість втікти в Европу? Щоби ЩО ??

Війна має сенс лише для того щоб нація вижила!!! . Або весь мирняк в Європу і там проводити військову підготовку з садочку. Або прибрати "вову" і влаштувати агресору Бамбарбія Кідургу! ( Без шуток)
02.05.2026 13:58 Відповісти
Так це вони нам влаштують бамбірбія кідургу і в них на це вистачить зброї , а Країні Мрій без західної допомоги буде - пі@дець ,скільки вже було істерики поки нам європейці не дали 90 млрд. євро.
02.05.2026 17:43 Відповісти
Так майбутньє цієї самої нації зєля випустив за кордон ,а моєму поколінню 50+ по великому рахунку вже похрін ,що буде далі.
02.05.2026 17:46 Відповісти
Як же ж тобі за кацвпську нафту болить.
02.05.2026 22:12 Відповісти
мудрість екс-посадовця
02.05.2026 12:52 Відповісти
Так замість одного царя прийде інший цар ,а що це змінить ? Навіть громадянська війна в 1918-1920 роках нічого не змінила просто Російська імперія трансформувалась в СССР , бо і білі і красні були імперцями- державниками- "єдіная нєдєлімая "- у білих ,і "союз нєрушимий "- у красних ,так що всі розмови наших пропагандистів про так званий "розпад рашки " -то пустопоріжні розмови ,якщо вони пережили 1917 і 1941 то теперішню війну вони тим більше переживуть.
02.05.2026 12:54 Відповісти
Але ж вони не пережили 1991. Ідеальний шторм підхопить чорного лебедя.
02.05.2026 13:38 Відповісти
Пока не будет физически уничтожено хотя бы 100 миллионов свинособак, никаких перемен к лучшему на параше не будет. Они начнутся тогда, когда оставшихся в живых недочеловеков можно уже будет отстреливать по одному вплоть до их полного обнуления.
02.05.2026 13:04 Відповісти
На жаль. Шибениця, палиця в зад, викрадення або вбивство добре працюють проти маленьких країн.
02.05.2026 13:13 Відповісти
Білим дозволено вбивати всіх хто їм не подобається. Так написано в міжнародному праві. Запам'ятай це дикун.
02.05.2026 13:23 Відповісти
Всі ці методи цивілізованих проти кацапів не застосуєш.
02.05.2026 13:15 Відповісти
Все дуже просто - зміна влади , в РФії , можлива лише шляхом "дворцового перевороту" , тобто - коли певна кількість "еліт" зважиться на такий крок . А чому вони зараз цього не роблять ? А їм не треба - кількість доларових мільярдерів , там , постійно збільшується і доки йде війна - їх статки ростуть !
02.05.2026 13:35 Відповісти
Може не нада. Один раз влаштували переворот, потім всі їли гівно 70 років.
02.05.2026 13:47 Відповісти
В сенсі "один раз" ? В рфії , в ХХ ст , таких переворотів , штук 5 було ...
02.05.2026 14:28 Відповісти
Ідею підірвати Пуйла з середини, підтримую!
02.05.2026 13:41 Відповісти
Росія, це вам не Україна, Грузія або Сербія. Там оці ваши "зсередини" не проходять. Пора б вже зрозуміти.
02.05.2026 14:38 Відповісти
ех, не ті німці зараз ...

от романови, бувало, захоплювали російський трон на півтора сторіччя ...
02.05.2026 16:07 Відповісти
Що б щось змінилися, треба щоб кацапи народжувалися з мізками , а це генетично неможливо , тому ,цю заразу, потрібно знищити раз і назавжди.
02.05.2026 16:34 Відповісти
так американське трумбло" грозилося адарити по кремлівськи звьоздах???
02.05.2026 16:37 Відповісти
 
 