Волкер оцінив стан Росії після війни з Україною та на яку країну може напасти Путін

Росія після війни проти України не зможе швидко почати нову війну в іншому місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера для Новини.Live.

За його словами, країна сильно виснажена і потребуватиме часу, щоб відновитися.

Чи є загроза для інших країн

"Росія серйозно виснажилася. Їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. Вона не готова починати нову війну десь ще", – сказав Волкер.

Він також пояснив, що для російської влади ситуація складна: і продовжувати війну важко, і завершити її непросто через великі витрати та проблеми в економіці.

Волкер вважає, що через кілька років Росія все ж може спробувати невелику військову операцію проти однієї з країн Балтії — наприклад, Естонії або Литви. Це може бути спроба перевірити, як відреагує НАТО.

Водночас у самій Росії вже готують закони, які дозволять використовувати армію за кордоном.

Українські дипломати зазначають, що країни Балтії готуються до різних сценаріїв і можуть швидко мобілізувати військових у разі небезпеки. При цьому союзники по Північноатлантичному альянсу, за їхніми словами, мають виконати свої зобов’язання у разі нападу.

Також деякі країни ЄС уже обмежують в’їзд російським військовим. Наприклад, Естонія заборонила в’їзд понад тисячі таких осіб.

  • Подібну точку зору раніше висловили і у Швеції. За словами тамтешнього головнокомандувача Збройних сил Міхаеля Классона, Москва може піти на невелику військову операцію, щоб перевірити реакцію НАТО.

Топ коментарі
І додав: але президент США трамп зробить все можливе, щоб фінансово збагатити росію найближчими місяцями
19.04.2026 23:48 Відповісти
Це він оцінює с точки зору західної людини, у якої є якийсь добробут.

Кацапи з зажопья не мають нічого, крім боргів та ненависної родини. Тому готові воювати заради грабунку голими, босими і голодними.
20.04.2026 00:13 Відповісти
Всі ці політичні суперваговики мали б не констатувати приречено що «росія може напасти…», а казати про те, що вони зроблять із лаптєстаном «…якщо той наважиться напасти». Це автоматом перевело б потенційних жертв у роль яскравих *************. Таку розмову кацапи б одразу й добре усвідомили
20.04.2026 00:18 Відповісти
а що вже час після війни?
19.04.2026 23:46 Відповісти
Скинули мені варіант по припиненню вогню. Цікаво, у ЄС розглядають такий: Сценарій:
От прямо зараз погодиться ***** на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. *****стан отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
20.04.2026 02:35 Відповісти
А Волкер не говорит про россиян, он говорит про государство в целом. Они (россияне) ведь и сейчас воюют, как вы выразились голыми и босыми, ради грабежа, но как мы видим не особо успешно.
20.04.2026 01:01 Відповісти
Так за оцінками таких, як Волкер, вони не повинні були і починати бо це не вигідно.

Саме з точки зору держави це повний треш. І вони все одно воюють.
20.04.2026 01:10 Відповісти
Основна різниця між американцями і кацапами в тому що американці нікого не загарбують, не приєднують, а купують. Аляску купили в царя московії, Луїзіяну в Наполеона, який просрав ці гроші на війну з московією. Гамерикани тому й живуть нормально і хорошо, а кацапи всю свою історію когось загарбують, грабують і все одно в лайні жили, живуть і будуть в лайні жити. Як кажуть французи: - нечесно придбане на користь ніколи не піде. І то правда. Подивіться як живуть американці і як кацапи і все зрозумієте якщо є чим.
20.04.2026 01:47 Відповісти
Поцікався історією Техасу. Дуже нагадує історію з ДНР. Правда, мекси спочатку самі впустили на свої території поселенців.
Загалом через війну з Мексикою США збільшилися майже у 2 рази.

Але це було дуже давно.
20.04.2026 01:52 Відповісти
В тому то й справа що то було давно, а пізніше вони порозумнішали. Трампу серйозних дурниць наробити не дозволять.
20.04.2026 01:59 Відповісти
То з покупкою Луїзіяни Штати збільшились майже вдвічі. Купили територію від Мексиканської затоки до Канади.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:French_Louisiana_map.svg&lang=fr&uselang=fr
20.04.2026 02:14 Відповісти
Американо-мексиканська війна (1846-1848) стала головним військовим етапом розширення США.

​Саме внаслідок цієї війни територія Сполучених Штатів зросла ще на третину, а країна нарешті отримала омріяний вихід до Тихого океану.
20.04.2026 02:20 Відповісти
Але Луїзіяна ділила Штати на дві країни і якби не купили то мабуть тепер не було би тих Штатів таких якими вони є.
20.04.2026 02:26 Відповісти
мабуть тому в США зараз 40% емігрантів з Мексики
практично кожна інструкція місцевої влади двома мовами
щось не видно, щоб мексиканці були чимсь невдоволені
20.04.2026 03:02 Відповісти
20.04.2026 00:18 Відповісти
Место рахи спрогнозировали. С ней разобрались. Где в этой формуле и прогнозе Украина? На каком она свете вот после всего этого когда, расея ослабла и им нужно будет время и оно у них судя по прогнозам будет как и деньги на подготовку. А Украины будет ... вот тут хотелось бы подробностей, но на этом месте прогнозы как правило обрываются.
20.04.2026 00:26 Відповісти
А в нас кажуть, що після України зразу Польща, країни Балтії... Невже брешуть.

А і рашка нападе зразу на наступний день після миру. Кортше, Волкер дурник, нічого не тямить😂.
20.04.2026 00:30 Відповісти
А цей москвобот User User #593789 продовжує срати в коментах без жодних перешкод.
20.04.2026 00:46 Відповісти
Ні ну це прям рішення😸

Ні ну це прям рішення😸
20.04.2026 00:41 Відповісти
Эти детские спекуляции из того же духа как " армия Афганистана продержится 6 месяцев против талибов после ухода США, а Украина падёт за две недели".
К чему там готовится если у Литвы тупо нет ни одного танка? Это как если бы им нужны были б годы что бы воевать с Молдовой если Украину завоюют. Просто позвонят и скажут поменять флаги и провести парад собственными силами
20.04.2026 01:12 Відповісти
Вони в Донецьцій області вовтузяться 11 років. Це мулька для аденомщиків і ПТСР-щиків цього форму. Де штурм Варшави, де взяття Києва? Клоуни......
20.04.2026 01:51 Відповісти
Україна впирається, європа - не буде.
20.04.2026 07:32 Відповісти
Откуда такая уверенность, что Европа не будет себя защищать?
20.04.2026 12:30 Відповісти
З Казахстаном- зможуть. Швидко і вигідно.
20.04.2026 01:52 Відповісти
Після нашої війни параша відновиться швидко. Бо європейці та піндоси відразу знімуть санкції і будуть купувати нафту на мільярди
20.04.2026 14:16 Відповісти
 
 