Волкер оцінив стан Росії після війни з Україною та на яку країну може напасти Путін

Росія після війни проти України не зможе швидко почати нову війну в іншому місці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера для Новини.Live.

За його словами, країна сильно виснажена і потребуватиме часу, щоб відновитися.

Чи є загроза для інших країн

"Росія серйозно виснажилася. Їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. Вона не готова починати нову війну десь ще", – сказав Волкер.

Він також пояснив, що для російської влади ситуація складна: і продовжувати війну важко, і завершити її непросто через великі витрати та проблеми в економіці.

Волкер вважає, що через кілька років Росія все ж може спробувати невелику військову операцію проти однієї з країн Балтії — наприклад, Естонії або Литви. Це може бути спроба перевірити, як відреагує НАТО.

Водночас у самій Росії вже готують закони, які дозволять використовувати армію за кордоном.

Українські дипломати зазначають, що країни Балтії готуються до різних сценаріїв і можуть швидко мобілізувати військових у разі небезпеки. При цьому союзники по Північноатлантичному альянсу, за їхніми словами, мають виконати свої зобов’язання у разі нападу.

Також деякі країни ЄС уже обмежують в’їзд російським військовим. Наприклад, Естонія заборонила в’їзд понад тисячі таких осіб.

Подібну точку зору раніше висловили і у Швеції. За словами тамтешнього головнокомандувача Збройних сил Міхаеля Классона, Москва може піти на невелику військову операцію, щоб перевірити реакцію НАТО.

