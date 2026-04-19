Волкер оцінив стан Росії після війни з Україною та на яку країну може напасти Путін
Росія після війни проти України не зможе швидко почати нову війну в іншому місці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера для Новини.Live.
За його словами, країна сильно виснажена і потребуватиме часу, щоб відновитися.
Чи є загроза для інших країн
"Росія серйозно виснажилася. Їй доведеться відновлюватися політично, економічно, військово і фінансово. Вона не готова починати нову війну десь ще", – сказав Волкер.
Він також пояснив, що для російської влади ситуація складна: і продовжувати війну важко, і завершити її непросто через великі витрати та проблеми в економіці.
Волкер вважає, що через кілька років Росія все ж може спробувати невелику військову операцію проти однієї з країн Балтії — наприклад, Естонії або Литви. Це може бути спроба перевірити, як відреагує НАТО.
Водночас у самій Росії вже готують закони, які дозволять використовувати армію за кордоном.
Українські дипломати зазначають, що країни Балтії готуються до різних сценаріїв і можуть швидко мобілізувати військових у разі небезпеки. При цьому союзники по Північноатлантичному альянсу, за їхніми словами, мають виконати свої зобов’язання у разі нападу.
Також деякі країни ЄС уже обмежують в’їзд російським військовим. Наприклад, Естонія заборонила в’їзд понад тисячі таких осіб.
- Подібну точку зору раніше висловили і у Швеції. За словами тамтешнього головнокомандувача Збройних сил Міхаеля Классона, Москва може піти на невелику військову операцію, щоб перевірити реакцію НАТО.
От прямо зараз погодиться ***** на заморозку по ЛБЗ (і навіть без Донбасу).
В Україні на стримування залишається 250тис.
750 тис відводяться на ППД з Фінляндією, країнами Балтії, Obwód Królewiecki, Білорусь.
Рекрутується за 3-5 місяців додатково 200 тис (по 35-40 тис + один-три місяці навчання). Ї розташовується див. пунктом вище.
З призваних додатково готується до 2000-3000 екіпажів FPV-дронщиків.
Китай все це і з запасом технічно забезпечує за нафтогазові гроші (в тому числі і ЄС).
Виготовляється у комфортних умовах без бомбардувань 30000 Shahed-136 (по 200 в день)
В один прекрасний світанок:
на швидкості 150 км/год,
по 3000 Shahed-136 на день наносяться удари по військових і інфраструктурних об'єктах Фінляндо-Балтії, півночі Польщі і Германії...,
а дронарі кожні 2-3 години поступовими кроками у режимі караколь додають по 20-40км сірої зони, залишаючи позаду червону як свою.
Бонсай-армії ЄС не встигають розвернутись і зупинити армію вторгнення (пробиватись через поток біженців - ще та *****), яка з середньої швикістю 60-120км/доба, на китайських авто, бере під лебенсрау відповідні зони в 250-400 км завширшки (угри і словаки взагалі морозяться).
Через 4 дні НАТО сідає за стіл переговорів про задоволення вимог агресора. *****стан отримує:
******** бабло на внутрішню стабілізацію,
і продовження бенкету, доїдаючи Україну з Молдовою.
Кацапи з зажопья не мають нічого, крім боргів та ненависної родини. Тому готові воювати заради грабунку голими, босими і голодними.
Саме з точки зору держави це повний треш. І вони все одно воюють.
Загалом через війну з Мексикою США збільшилися майже у 2 рази.
Але це було дуже давно.
Саме внаслідок цієї війни територія Сполучених Штатів зросла ще на третину, а країна нарешті отримала омріяний вихід до Тихого океану.
практично кожна інструкція місцевої влади двома мовами
щось не видно, щоб мексиканці були чимсь невдоволені
К чему там готовится если у Литвы тупо нет ни одного танка? Это как если бы им нужны были б годы что бы воевать с Молдовой если Украину завоюют. Просто позвонят и скажут поменять флаги и провести парад собственными силами