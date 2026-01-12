Російські літаки змусили НАТО підняти авіацію над Балтією

Минулого тижня винищувачі НАТО, які забезпечують повітряне патрулювання над країнами Балтії, піднімалися в небо для контролю ситуації поблизу кордонів Альянсу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах LRT.

Політ російських літаків біля кордонів НАТО

Журналісти поспілкувалися з представниками Міністерства національної оборони Литви. За даними оборонного відомства, бойові літаки були залучені для ідентифікації російських повітряних суден, що порушили встановлені правила польотів у міжнародному повітряному просторі.

Литовське Міноборони повідомило, що минулого понеділка винищувачі НАТО злетіли для ідентифікації літака Су-30. Він прямував з Калінінградської області Російської Федерації до її материкової частини, перебуваючи у міжнародному повітряному просторі.

Крім того, сили повітряної поліції НАТО зафіксували транспортний літак Ан-26, який летів у зворотному напрямку — з материкової частини РФ до Калінінградської області.

Порушення правил польотів і реакція Альянсу

За інформацією литовського оборонного відомства, обидва російські літаки виконували політ без увімкнених радіолокаційних транспондерів і без поданих планів польоту, однак підтримували радіозв’язок із Регіональним центром управління польотами.

"Винищувачі НАТО здійснили ідентифікацію та супровід російських літаків, які не дотримувалися правил польотів", — зазначили у Міністерстві національної оборони Литви.

У відомстві нагадали, що на початку грудня літаки НАТО, які патрулюють повітряний простір Балтії, тричі залучалися для супроводу російських повітряних суден.

Нагадаємо, у НАТО оцінили ймовірність російської атаки на Балтійський регіон. Альянс зберігає високий рівень готовності та уважності до будь-яких змін у безпековому середовищі. Потенційні агресори, зокрема Росія, добре усвідомлюють здатність НАТО оперативно реагувати — і це вже виконує стримувальну функцію, - додали в НАТО.

Раніше також повідомлялося, що НАТО звернулося до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для участі в місії з охорони повітряного простору Балтії у 2026 році — раніше, ніж це було заплановано графіком ротації.

Також читайте: РФ зараз не має намірів нападати на будь-яку країну Балтії, - естонська розвідка