Российские самолеты заставили НАТО поднять авиацию над Балтией

На прошлой неделе истребители НАТО, обеспечивающие воздушное патрулирование над странами Балтии, поднимались в небо для контроля ситуации вблизи границ Альянса.

Полет российских самолетов у границ НАТО

Журналисты пообщались с представителями Министерства национальной обороны Литвы. Поданным оборонного ведомства, боевые самолеты были привлечены для идентификации российских воздушных судов, нарушивших установленные правила полетов в международном воздушном пространстве.

Литовское Минобороны сообщило, что в прошлый понедельник истребители НАТО взлетели для идентификации самолета Су-30. Он направлялся из Калининградской области Российской Федерации в ее материковую часть, находясь в международном воздушном пространстве.

Кроме того, силы воздушной полиции НАТО зафиксировали транспортный самолет Ан-26, который летел в обратном направлении — из материковой части РФ в Калининградскую область.

Нарушение правил полетов и реакция Альянса

По информации литовского оборонного ведомства, оба российских самолета выполняли полет без включенных радиолокационных транспондеров и без поданных планов полета, однако поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

"Истребители НАТО осуществили идентификацию и сопровождение российских самолетов, которые не соблюдали правила полетов", - отметили в Министерстве национальной обороны Литвы.

В ведомстве напомнили, что в начале декабря самолеты НАТО, патрулирующие воздушное пространство Балтии, трижды привлекались для сопровождения российских воздушных судов.

Напомним, в НАТО оценили вероятность российской атаки на Балтийский регион. Альянс сохраняет высокий уровень готовности и внимательности к любым изменениям в сфере безопасности. Потенциальные агрессоры, в частности Россия, хорошо осознают способность НАТО оперативно реагировать — и это уже выполняет сдерживающую функцию, - добавили в НАТО.

Ранее также сообщалось, что НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии по охране воздушного пространства Балтии в 2026 году — раньше, чем это было запланировано графиком ротации.

