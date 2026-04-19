Новости Провокации рф над странами Балтии
1 147 5

Волкер оценил состояние России после войны с Украиной и на какую страну может напасть Путин

росармія

После войны против Украины Россия не сможет быстро начать новую войну в другом месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью бывшего спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера для Новини.Live.

По его словам, страна сильно истощена и потребует времени, чтобы восстановиться.

Есть ли угроза для других стран

"Россия серьезно истощилась. Ей придется восстанавливаться политически, экономически, военно и финансово. Она не готова начинать новую войну где-то еще", - сказал Волкер.

Он также пояснил, что для российских властей ситуация сложная: и продолжать войну трудно, и завершить ее непросто из-за больших затрат и проблем в экономике.

Волкер считает, что через несколько лет Россия все же может попытаться провести небольшую военную операцию против одной из стран Балтии - например, Эстонии или Литвы. Это может быть попытка проверить, как отреагирует НАТО.

В то же время в самой России уже готовят законы, которые позволят использовать армию за рубежом.

Украинские дипломаты отмечают, что страны Балтии готовятся к различным сценариям и могут быстро мобилизовать военных в случае опасности. При этом союзники по Североатлантическому альянсу, по их словам, должны выполнить свои обязательства в случае нападения.

Также некоторые страны ЕС уже ограничивают въезд российским военным. Например, Эстония запретила въезд более чем тысяче таких лиц.

  • Подобную точку зрения ранее высказали и в Швеции. По словам местного главнокомандующего Вооруженными силами Михаэля Классона, Москва может пойти на небольшую военную операцию, чтобы проверить реакцию НАТО.

а що вже час після війни?
19.04.2026 23:46 Ответить
І додав: але президент США трамп зробить все можливе, щоб фінансово збагатити росію найближчими місяцями
19.04.2026 23:48 Ответить
Це він оцінює с точки зору західної людини, у якої є якийсь добробут.

Кацапи з зажопья не мають нічого, крім боргів та ненависної родини. Тому готові воювати заради грабунку голими, босими і голодними.
20.04.2026 00:13 Ответить
Всі ці політичні суперваговики мали б не констатувати приречено що «росія може напасти…», а казати про те, що вони зроблять із лаптєстаном «…якщо той наважиться напасти». Це автоматом перевело б потенційних жертв у роль яскравих *************. Таку розмову кацапи б одразу й добре усвідомили
20.04.2026 00:18 Ответить
Место рахи спрогнозировали. С ней разобрались. Где в этой формуле и прогнозе Украина? На каком она свете вот после всего этого когда, расея ослабла и им нужно будет время и оно у них судя по прогнозам будет как и деньги на подготовку. А Украины будет ... вот тут хотелось бы подробностей, но на этом месте прогнозы как правило обрываются.
20.04.2026 00:26 Ответить
 
 