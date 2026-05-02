Смена власти в РФ возможна только изнутри, - Волкер

Несмотря на некоторое снижение поддержки, авторитарная система РФ остается стабильной, а реальные изменения возможны только через внутренние элиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

"К сожалению, Путин успешно построил очень сильный авторитарный аппарат. Поэтому даже несмотря на недовольство в России, я не уверен, что это приведет к каким-либо изменениям. Он просто будет и дальше менять нарративы, продолжать репрессии против людей и контролировать СМИ. Единственное, что действительно может на него повлиять, это если российские элиты, силовые структуры, спецслужбы или государственные предприятия начнут действовать против него. Но я не считаю это очень вероятным сценарием", - отметил Волкер.

В более отдаленной перспективе ситуация может измениться, поскольку нынешняя политика Кремля постепенно ослабляет Россию финансово, военно и политически.

"Однако пока нет никакого механизма, с помощью которого люди внутри России могли бы этому противодействовать. Надо смотреть, появится ли что-то в будущем", - подчеркнул Волкер.

Что предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.

+11
Навіть фізичне усунення пуйла не змінить кремлівський режим. На ньому зав'язані інтереси дуже багатьох, і не тільки в кацапії. На кону сотні мільярдів, якщо не трильйони.Так що, там є кому утримати той режим і не дозволити йому посипатись, коли пуйло впаде. Приклад тому Іран.
Що змінило одним ударом майже всієї верхівки Ірану? Нічого. Владу підхопили наступні функціонери того ж режиму.
02.05.2026 12:49
+7
Час не мріяти а діяти. Саме воно "якось буде" не розсосеться!
Вогняні санкції на НПЗ та транспортні термінали ( привіт костєрок Туапсе) ось що варте уваги.
02.05.2026 12:50
+6
"Певне зниження підтримки" цілком компенсується підтримкою з боку СШТ та КНР.
02.05.2026 12:48
Так, як і в Ірані?
02.05.2026 12:45
02.05.2026 13:44
так кацапи у відповідь знищать всю нашу енергетику ,нафто та газовидубування ,а їхні нафто та газові родовища в Сибіру є недосяжними для наших дронів ,а міжконтинентальних ракет в нас немає.
02.05.2026 12:58
Брехня. Вони і так нищать все до чого дістають.
Якщо не бити по НПЗ то буде програш всуху - зруйнована економіка Країни Мрій проти працюючої економіки совдепії. ( І це у них тільки почали продавати золотий запас. І в суверенному Фонді трохи ще є грошей і акцій) ..... Тоді наступне покоління скаже українцям - а напуя ви боролися НЕ знищуючи економіку ворога ?? Напуя страждали БЕЗ результату замість втікти в Европу? Щоби ЩО ??

Війна має сенс лише для того щоб нація вижила!!! . Або весь мирняк в Європу і там проводити військову підготовку з садочку. Або прибрати "вову" і влаштувати агресору Бамбарбія Кідургу! ( Без шуток)
02.05.2026 13:58
Так це вони нам влаштують бамбірбія кідургу і в них на це вистачить зброї , а Країні Мрій без західної допомоги буде - пі@дець ,скільки вже було істерики поки нам європейці не дали 90 млрд. євро.
02.05.2026 17:43
02.05.2026 13:59
Так майбутньє цієї самої нації зєля випустив за кордон ,а моєму поколінню 50+ по великому рахунку вже похрін ,що буде далі.
02.05.2026 17:46
Як же ж тобі за кацвпську нафту болить.
02.05.2026 22:12
мудрість екс-посадовця
02.05.2026 12:52
Так замість одного царя прийде інший цар ,а що це змінить ? Навіть громадянська війна в 1918-1920 роках нічого не змінила просто Російська імперія трансформувалась в СССР , бо і білі і красні були імперцями- державниками- "єдіная нєдєлімая "- у білих ,і "союз нєрушимий "- у красних ,так що всі розмови наших пропагандистів про так званий "розпад рашки " -то пустопоріжні розмови ,якщо вони пережили 1917 і 1941 то теперішню війну вони тим більше переживуть.
02.05.2026 12:54
Але ж вони не пережили 1991. Ідеальний шторм підхопить чорного лебедя.
02.05.2026 13:38
Пока не будет физически уничтожено хотя бы 100 миллионов свинособак, никаких перемен к лучшему на параше не будет. Они начнутся тогда, когда оставшихся в живых недочеловеков можно уже будет отстреливать по одному вплоть до их полного обнуления.
02.05.2026 13:04
На жаль. Шибениця, палиця в зад, викрадення або вбивство добре працюють проти маленьких країн.
02.05.2026 13:13
Білим дозволено вбивати всіх хто їм не подобається. Так написано в міжнародному праві. Запам'ятай це дикун.
02.05.2026 13:23
Всі ці методи цивілізованих проти кацапів не застосуєш.
02.05.2026 13:15
Все дуже просто - зміна влади , в РФії , можлива лише шляхом "дворцового перевороту" , тобто - коли певна кількість "еліт" зважиться на такий крок . А чому вони зараз цього не роблять ? А їм не треба - кількість доларових мільярдерів , там , постійно збільшується і доки йде війна - їх статки ростуть !
02.05.2026 13:35
Може не нада. Один раз влаштували переворот, потім всі їли гівно 70 років.
02.05.2026 13:47
В сенсі "один раз" ? В рфії , в ХХ ст , таких переворотів , штук 5 було ...
02.05.2026 14:28
Ідею підірвати Пуйла з середини, підтримую!
02.05.2026 13:41
Росія, це вам не Україна, Грузія або Сербія. Там оці ваши "зсередини" не проходять. Пора б вже зрозуміти.
02.05.2026 14:38
ех, не ті німці зараз ...

от романови, бувало, захоплювали російський трон на півтора сторіччя ...
02.05.2026 16:07
Що б щось змінилися, треба щоб кацапи народжувалися з мізками , а це генетично неможливо , тому ,цю заразу, потрібно знищити раз і назавжди.
02.05.2026 16:34
так американське трумбло" грозилося адарити по кремлівськи звьоздах???
02.05.2026 16:37
 
 