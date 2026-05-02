Смена власти в РФ возможна только изнутри, - Волкер
Несмотря на некоторое снижение поддержки, авторитарная система РФ остается стабильной, а реальные изменения возможны только через внутренние элиты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.
"К сожалению, Путин успешно построил очень сильный авторитарный аппарат. Поэтому даже несмотря на недовольство в России, я не уверен, что это приведет к каким-либо изменениям. Он просто будет и дальше менять нарративы, продолжать репрессии против людей и контролировать СМИ. Единственное, что действительно может на него повлиять, это если российские элиты, силовые структуры, спецслужбы или государственные предприятия начнут действовать против него. Но я не считаю это очень вероятным сценарием", - отметил Волкер.
В более отдаленной перспективе ситуация может измениться, поскольку нынешняя политика Кремля постепенно ослабляет Россию финансово, военно и политически.
"Однако пока нет никакого механизма, с помощью которого люди внутри России могли бы этому противодействовать. Надо смотреть, появится ли что-то в будущем", - подчеркнул Волкер.
Что предшествовало?
Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.
Що змінило одним ударом майже всієї верхівки Ірану? Нічого. Владу підхопили наступні функціонери того ж режиму.
Вогняні санкції на НПЗ та транспортні термінали ( привіт костєрок Туапсе) ось що варте уваги.
Якщо не бити по НПЗ то буде програш всуху - зруйнована економіка Країни Мрій проти працюючої економіки совдепії. ( І це у них тільки почали продавати золотий запас. І в суверенному Фонді трохи ще є грошей і акцій) ..... Тоді наступне покоління скаже українцям - а напуя ви боролися НЕ знищуючи економіку ворога ?? Напуя страждали БЕЗ результату замість втікти в Европу? Щоби ЩО ??
Війна має сенс лише для того щоб нація вижила!!! . Або весь мирняк в Європу і там проводити військову підготовку з садочку. Або прибрати "вову" і влаштувати агресору Бамбарбія Кідургу! ( Без шуток)
от романови, бувало, захоплювали російський трон на півтора сторіччя ...