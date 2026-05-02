Смена власти в РФ возможна только изнутри, - Волкер

Несмотря на некоторое снижение поддержки, авторитарная система РФ остается стабильной, а реальные изменения возможны только через внутренние элиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"К сожалению, Путин успешно построил очень сильный авторитарный аппарат. Поэтому даже несмотря на недовольство в России, я не уверен, что это приведет к каким-либо изменениям. Он просто будет и дальше менять нарративы, продолжать репрессии против людей и контролировать СМИ. Единственное, что действительно может на него повлиять, это если российские элиты, силовые структуры, спецслужбы или государственные предприятия начнут действовать против него. Но я не считаю это очень вероятным сценарием", - отметил Волкер.

В более отдаленной перспективе ситуация может измениться, поскольку нынешняя политика Кремля постепенно ослабляет Россию финансово, военно и политически.

"Однако пока нет никакого механизма, с помощью которого люди внутри России могли бы этому противодействовать. Надо смотреть, появится ли что-то в будущем", - подчеркнул Волкер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не настроена на завершение войны, переговоры не дают результата, - Волкер

Что предшествовало?

Российский диктатор Владимир Путин мог обнаружить таинственные "новые угрозы" своему режиму изнутри собственных сил, что побудило его подписать указ, который фактически предоставил российской армии контроль над Национальной гвардией страны, Росгвардией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волкер оценил состояние России после войны с Украиной и на какую страну может напасть Путин