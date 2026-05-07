ЄС не евакуйовуватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії

Європейський Союз не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Позиція ЄС

"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пашинян сказав Путіну, що не поїде на парад 9 травня у Москву

Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є "частиною її бездумної ескалаційної тактики".

Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України", – наголосив Ель-Ануні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутат Європарламенту Картайзер закликає колег їхати на форум у Росію, - Politico

Що передувало