ЄС не евакуйовуватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії

ЄС не змінює присутність у Києві

Європейський Союз не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.

Позиція ЄС

"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.

Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є "частиною її бездумної ескалаційної тактики".

Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України", – наголосив Ель-Ануні.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Головне - придивлятись до посольства Піднебесної. От якщо там почнеться двіж, тоді точно варто готуватись...
07.05.2026 14:28 Відповісти
Не почнеться там двіж при любих розкладах. Хто б туди стріляв.
07.05.2026 14:34 Відповісти
кацапські високоточні ракети самі висоточні в світі....

цікаво як орки будуть бити по центру Києва, якщо китайське посольство за адресою:
Київ, вул. Грушевського, 32

07.05.2026 14:40 Відповісти
А посольство США втікало з Києва при Байдені...
07.05.2026 14:43 Відповісти
це коли через злочинну бездіяльність ЗЄлєнського орки майже оточили Київ ?

07.05.2026 15:03 Відповісти
Ось як "удар вазмєздія" уявляють у скабєєвої:

https://streamable.com/mle69v
07.05.2026 14:54 Відповісти
з таким целєуказанієм кацапським ракетам, посольству китая капець !

воно знаходиться на Грушевського напроти Мариїнського парку.

судячи з задору скабєєвой орки вирішили бити на день пабєдобєсія по посольствам країн-союзників в перемозі над нацизмом.

і да, Володимирська 33 (СБУ) це на протилежному горбі від "правітєльствєнного квартала" на Печерську.
але я цього не казав....

07.05.2026 15:15 Відповісти
 
 