ЄС не евакуйовуватиме дипломатів із Києва попри погрози Росії
Європейський Союз не планує скорочувати чи евакуйовувати дипломатів з Києва попри заяви Міністерства закордонних справ Росії про можливі удари 9 травня. У Єврокомісії назвали такі погрози частиною російської ескалаційної тактики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Позиція ЄС
"Ми не змінюватимемо нашу позицію чи присутність у Києві. Російські атаки, на жаль, є щоденною реальністю як у Києві, так і в інших частинах України", – зазначив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.
Водночас представник ЄК не уточнив, чи вважають ризик нині вищим, ніж зазвичай.
Представник Єврокомісії додав, що публічні погрози Росії атакувати Київ є "частиною її бездумної ескалаційної тактики".
Росія вкотре намагається цинічно перекласти провину на Україну за власну агресію – російську агресивну війну проти України", – наголосив Ель-Ануні.
Що передувало
- У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
цікаво як орки будуть бити по центру Києва, якщо китайське посольство за адресою:
Київ, вул. Грушевського, 32
воно знаходиться на Грушевського напроти Мариїнського парку.
судячи з задору скабєєвой орки вирішили бити на день пабєдобєсія по посольствам країн-союзників в перемозі над нацизмом.
і да, Володимирська 33 (СБУ) це на протилежному горбі від "правітєльствєнного квартала" на Печерську.
але я цього не казав....
